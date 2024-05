China verkauft Dollar-Vermögenswerte in Rekordhöhe

PCR beschreibt genau das was ich neulich hier noch kommuniziert habe.

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Wie ich bereits am 16. Mai dargelegt habe – Der Westen hat eine ungebildete Finanzpresse > LINK – werden ausländische Zentralbanken, die ihre auf US-Dollar lautenden Reserven, wie z. B. US-Staatsanleihen, einlösen, in Dollar bezahlt. Sie verkaufen die Treasuries, weil sie sich von ihren Dollarreserven trennen wollen. Da sie die Staatsanleihen nicht wollen, wollen sie auch die Dollars nicht in bar oder in anderer Form, also verkaufen sie die Dollars für andere Währungen oder verwenden sie, um Gold zu kaufen.

China hat noch etwa 800 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen zu verkaufen. In dem Maße, wie China verkauft und die Länder andere Mittel zur Begleichung von Handelsbilanzen als den US-Dollar verwenden, wird die Nachfrage nach US-Schatzpapieren und auf Dollar lautende Finanzinstrumenten zurückgehen. Die US-Notenbank kann den Preis von Staatsanleihen stabilisieren, indem sie Geld schafft, mit dem sie die Anleihen kaufen kann, aber sie kann keine ausländischen Währungen schaffen, mit denen sie die Dollars kaufen kann. Das Problem wird zu einem Dollar-Problem.

In dem Maße, wie die weltweite Nachfrage nach Dollar sinkt, nimmt auch der Wert des Dollars ab. Da von den USA hergestellte Waren im Ausland produziert werden und die USA Lebensmittel importieren, wird die Inflation in den USA eine Folge des Dollarverfalls sein. Zölle schränken auch das Angebot ein, erhöhen die Preise und verringern die Kaufkraft des Dollars weiter. Die Zölle, die auf aus China importierte Waren erhoben werden, sind daher kontraproduktiv.

Inflation und Dollarverfall bedeuten keine Senkung der Zinssätze. Stattdessen werden die US-Zinsen steigen. Die Idioten, die uns regieren, zerstören ihre eigene Machtbasis und den Lebensstandard der US-Bevölkerung. Es gibt keine einzige Person in „unserer“ Regierung, die genug Verstand hat, um für dieses Amt geeignet zu sein.

Die bevorstehende US-Finanzkrise, die in The Great Taking beschrieben wird, steht tatsächlich bevor. Wir sind perfekt dafür gerüstet.

Der Globalismus, den die USA als Instrument für die Hegemonie Washingtons propagiert haben, zerstört jetzt seinen Anstifter.

erschienen am 19. Mai 2024 auf > Paul Craig Roberts Website > Artikel

