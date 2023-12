Als siebthäufigste Website der Welt und beliebteste Online-Enzyklopädie übt Wikipedia großen Einfluss auf das Wissen und die Weltanschauung vieler Menschen aus.

Während Wikipedia im Allgemeinen als offenes, transparentes und überwiegend zuverlässiges Community-Projekt gilt, stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass dies nicht der Fall ist.

Tatsächlich wird die englische Wikipedia mit ihren 7 Milliarden weltweiten Seitenaufrufen pro Monat nur von 500 aktiven Administratoren verwaltet , deren wahre Identität in vielen Fällen unbekannt bleibt.

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass 80 % aller Wikipedia-Inhalte von nur 1 % aller Wikipedia-Redakteure geschrieben werden , was wiederum nur ein paar hundert meist unbekannten Personen entspricht.

Unternehmenseinfluss

Offensichtlich ist eine solch intransparente und hierarchische Struktur anfällig für Korruption und Manipulation, wobei die berüchtigten „bezahlten Redakteure“, die von Unternehmen eingestellt werden, nur ein Aspekt sind.

Im Jahr 2015 wurde beispielsweise ein deutscher Wikipedia-Administrator als Projektmanager beim Pharmaunternehmen Merck entlarvt , der Wikipedia-Artikel über die Geschichte und Produkte von Merck beschönigte. Doch trotz der Enthüllung blieb der Manager ein Wikipedia-Administrator.

In einem anderen Fall nutzte ein deutscher Journalist und PR-Berater mehrere pseudonyme Wikipedia-Accounts , um den französischen Pharmakonzern Sanofi-Aventis vor negativen Berichterstattungen zu schützen .

In einem weiteren Fall erstellte ein Administrator der französischen Wikipedia monatliche Wegwerfkonten, um heimlich Wikipedia-Artikel über Unternehmen und Medienorganisationen zu bearbeiten.

Vor kurzem wurden Mitarbeiter des indischen Rohstoffhandels-Milliardärs Gautam Adani dabei erwischt, wie sie über 40 gefälschte Konten und bezahlte Redakteure, darunter einen einflussreichen Wikipedia-Rezensenten, nutzten, um Wikipedia-Artikel im Zusammenhang mit der Adani-Gruppe und ihrem Gründer zu manipulieren .

Dennoch ist dieser unklare Einfluss der Konzerne auf Wikipedia nur die Spitze des Eisbergs, da die verdeckte und systematische Manipulation von Wikipedia viel tiefer geht.

Geheimdienste

Bereits 2007 fanden Forscher heraus, dass einer der aktivsten und einflussreichsten englischen Wikipedia-Administratoren namens „Slim Virgin“ in Wirklichkeit ein ehemaliger Informant des britischen Geheimdienstes war , der nach Kanada gezogen war und dort unter falscher Identität lebte.

Ermutigt durch diese Entdeckung stellten unabhängige Forscher mithilfe des neu entwickelten WikiScanner- Tools fest, dass CIA- und FBI-Mitarbeiter heimlich Wikipedia-Artikel zu kontroversen Themen, darunter dem Irak-Krieg und dem Militärgefängnis Guantanamo, redigierten.

In jüngerer Zeit stellte sich heraus, dass ein weiterer äußerst produktiver Wikipedia-Redakteur namens „Philip Cross“ mit dem britischen Geheimdienst und mehreren Journalisten des britischen Establishments in Verbindung steht . „Philip Cross“ zielte unter anderem auf Journalisten und Akademiker ab, die sich gegen britische Militärinterventionen aussprachen.

Im Jahr 2023 stellten Ermittler fest, dass es der Regierung Saudi-Arabiens gelungen war, sechzehn Agenten als Wikipedia-Administratoren einzusetzen ; Die Agenten kontrollierten nicht nur Artikel zu politischen Themen, sondern enthüllten den saudischen Behörden auch die Identität zweier unabhängiger Administratoren – die sie ins Gefängnis steckten.

Sogar in der Schweiz wurden unbekannte Regierungsmitarbeiter dabei erwischt, wie sie kurz vor einer Volksabstimmung über den Schweizer Geheimdienst Wikipedia-Einträge über den Schweizer Geheimdienst beschönigten.

„Zionistische Bearbeitung von Wikipedia“

Neben einigen westlichen Ländern ist Israel einer der aktivsten und einflussreichsten staatlichen Akteure auf Wikipedia.

Das 2006 gegründete israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten und öffentliche Diplomatie ist seit langem dafür bekannt, pro-israelische Aktivisten in verschiedenen Ländern zu koordinieren , die Wikipedia und andere Online-Plattformen eifrig nach israelischen Interessen bearbeiten. Zu diesem Zweck hat das israelische Ministerium sogar eine App namens Act.ILentwickelt , mit der sich verschiedene Aufgaben schnell definieren und zuweisen lassen.

Die israelischen Bemühungen, Wikipedia-Artikel zu gestalten, wurden von einigen prominenten Persönlichkeiten unterstützt. So organisierte beispielsweise der IT-Unternehmer, IDF-Kommandant und spätere israelische Premierminister Naftali Bennet zuvor Kurse zur „zionistischen Bearbeitung“von Wikipedia.

In Deutschland wurde nach einem zweijährigen Rechtsstreit einer der aggressivsten Wikipedia-Redakteure als politischer Aktivist entlarvt, der zuvor als ausländischer Freiwilliger in der israelischen Armee gedient hatte. Der Agent benutzte das Pseudonym „Feliks“ – eine Anspielung auf Feliks Dzerzhinsky, den Architekten der frühen sowjetischen Kampagne „Roter Terror“ – und manipulierte Hunderte von Artikeln.

Im Jahr 2021 wurde bekannt , dass die American-Jewish Anti-Defamation League (ADL) über ein ganzes Team von neun Mitarbeitern verfügt, die sich der Bearbeitung von Wikipedia und der Verarbeitung von ADL-Quellen in Wikipedia-Artikeln widmen. Die ADL war zuvor in mehrere illegale Spionageoperationen verwickelt und wurde vom Mossad-Whistleblower Victor Ostrovsky als israelische Geheimdiensttruppe entlarvt .

Wikipedia selbst wurde 2001 von zwei amerikanisch-jüdischen IT-Unternehmern, Jimmy Wales und Larry Sanger, gegründet . Während Larry Sanger die Plattform inzwischen aufgegeben und kritisiert hat (siehe unten), bleibt Jimmy Wales Vorstandsmitglied der Wikimedia Foundation und erhielt 2015 den mit einer Million US-Dollar dotierten israelischen Dan-David-Preis für technologische Errungenschaften.

Private Geheimdienstfirmen

Neben staatlichen Geheimdiensten manipulieren auch private Geheimdienste Wikipedia-Artikel im Rahmen verdeckter PR- oder Hetzkampagnen im Auftrag ihrer Firmen- oder Regierungskunden.

Im Jahr 2022 beispielsweise enthüllten die durchgesickerten Abu Dhabi Files , wie ein Schweizer privater Geheimdienst namens Alp Services im Auftrag der Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) heimlich Wikipedia-Artikel in mehreren Sprachen manipulierte. Der Zweck dieser Multimillionen-Dollar-Operation bestand darin, Menschen und Organisationen zu diskreditieren oder zu zerstören, die von den VAE als unfreundlich eingestuft wurden.

Zu diesem Zweck platzierte Alp Services zunächst diffamierende Artikel über die Zielpersonen in mehreren Medien und bat dann „freundliche Moderatoren um Unterstützung“, um diese negativen Informationen in ihre Wikipedia-Artikel aufzunehmen und alle Korrekturversuche zu blockieren. Schließlich sorgte Alp Services dafür, dass die negativen Informationen bei Google-Internetsuchen einen hohen Rang einnahmen.

Die Kampagne im Auftrag der VAE – nur eine von mehreren derartigen Operationen von Alp Services – führte zum Bankrott mindestens eines Energiehandelsunternehmens und beschädigte den Ruf eines UN-Menschenrechtsexperten, der Wikipedia später als „ein Monster“ bezeichnete „.

„Eine der gefährlichsten Websites im Internet“

Viele Wikipedia-Manipulatoren bearbeiten fast den ganzen Tag und jeden Tag Artikel , was darauf hindeutet, dass sie entweder sehr engagierte Einzelpersonen sind oder möglicherweise von einer Gruppe von Menschen betrieben werden.

Darüber hinaus können von diesen Personen bearbeitete Artikel nicht einfach überarbeitet werden, da die oben genannten Administratoren Änderungen jederzeit rückgängig machen oder nicht einverstandene Benutzer einfach ganz blockieren können.

Viele dieser verdeckten Kampagnen versuchen, die Positionen des Establishments und der Industrie zu fördern und den Ruf von Kritikern zu zerstören . Aufgrund ihres Einflusses bezeichnete die deutsche Überwachungsgruppe WikiRadar Wikipedia als „eine der gefährlichsten Websites im Internet“.

Besonders betroffen von dieser Art der systematischen und verdeckten Manipulation sind Wikipedia-Artikel zu politischen und geopolitischen, kommerziellen, gesellschaftlichen, medizinischen und einigen historischen Themen sowie Biografien nicht konformer Akademiker, Journalisten und Politiker.

In einigen Fällen trieben unerbittliche Verleumdungskampagnen auf Wikipedia die Opfer in den Selbstmord .

Die „Skeptiker“-Bewegung

Neben PR-Firmen und staatlichen Akteuren spielen auch mehrere Aktivistengruppen eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung und Manipulation von Wikipedia-Artikeln.

Eine der einflussreichsten, aber am wenigsten bekannten Aktivistengruppen auf Wikipedia sind die sogenannten „Skeptics“ , eine obskure und kultartige Organisation, deren Mitglieder nicht „skeptisch“ gegenüber offiziellen Positionen des Establishments sind, sondern gegenüber Menschen, die solche Positionen in Frage stellen. Somit dienen die „Skeptiker“ im Wesentlichen als „Cyber-Krieger“ für politische und unternehmerische Interessen.

Die „Skeptiker“ konzentrierten sich ursprünglich auf esoterische Themen wie UFOs, Homöopathie und Parapsychologie (daher der Name „Skeptiker“), haben ihre Online- und Offline-Aktivitäten jedoch seitdem auf weitaus komplexere politische, medizinische und wissenschaftliche Bereiche ausgeweitet.

Obwohl die meisten „Skeptiker“ selbst keine professionellen Wissenschaftler sind, verteidigen sie oft einen angeblichen wissenschaftlichen „Konsens“ oder eine „Autorität“ und verunglimpfen Kritiker einer offiziellen Position als „Spinner“ oder „Verschwörungstheoretiker“. Typische Beispiele sind Debatten über medizinische und pharmazeutische Fragen, den globalen Klimawandel oder Geheimdienstoperationen.

Einerseits halten „Skeptiker“ echte und teilweise gefährliche Quacksalberei von Wikipedia fern, unterdrücken andererseits aber auch legitime Debatten zu komplexen Themen.

Im Jahr 2010 starteten die „Skeptics“ eine Initiative namens „Guerrilla Skepticism on Wikipedia“ (GSOW), um ihre Mitglieder in aggressiver Wikipedia-Bearbeitung zu schulen. Ihre weltweiten Wikipedia-Aktivitäten werden seitdem auf einer eigenen „ Project Skepticism “-Website koordiniert.

In einem Kommentar zu Ernährungsstudien aus dem Jahr 2019 erklärte ein britisches Mitglied der „Skeptics“ selbstbewusst , dass „die Skeptiker immer Wikipedia betreiben werden“.

Auch während der Corona-Pandemie (2020-2022) spielten Mitglieder der „Skeptiker“-Bewegung eine zentrale Rolle auf Wikipedia, indem sie offizielle, meist aber falsche Positionen vertraten und dissidente Forscher, Ärzte und Journalisten diffamierten. So wurde, um nur zwei Beispiele zu nennen, ein Laborursprung des Virus als „Verschwörungstheorie“ abgetan und der Impfschutz stark übertrieben.

Im Jahr 2022 wurde ein anonymer Wikipedia-Redakteur und „Skeptiker“ als in Texas ansässiger FBI-Informant entlarvt , der auf „Online-Marketing“ spezialisiert war und für das „ InfraGard “-Programm arbeitete. Dies könnte darauf hindeuten, dass einige Mitglieder der „Skeptiker“-Bewegung tatsächlich im Auftrag von Geheimdiensten handeln.

Andere Aktivistengruppen

Eine weitere Aktivistengruppe, die sehr aktiv verschiedene soziale und politische Themen auf Wikipedia bearbeitet und manipuliert, ist die sogenannte „Antifa“-Bewegung. Obwohl „antifaschistisch“, unterstützt die moderne „Antifa“-Bewegung im Allgemeinen westliche Militärinterventionen.

In Deutschland ergab eine monatelange Untersuchung, dass viele Wikipedia-Artikel zu politischen und historischen Themen vom selben Hauptautor verfasst wurden: einem Klavierlehrer und „Antifa“-Mitglied, der unterschiedliche Benutzernamen verwendete und mehrere Stunden am Tag damit verbrachte, Wikipedia zu bearbeiten.

Auch beim komplexen Thema des globalen Klimawandels versuchen verschiedene Aktivisten, die offizielle Sichtweise durchzusetzen und abweichende Wissenschaftler zu verunglimpfen. Einige dieser Aktivitäten werden von Regierungen gefördert , beispielsweise das „Projekt zur Verbesserung der Kommunikation von Wissen über den Klimawandel durch Wikipedia“.

Im Jahr 2019 fanden Forscher heraus, dass deutsche Wikipedia-Artikel zu den Themen globale Erwärmung, Klimawandel, Leugnung des Klimawandels, Leugnung der Wissenschaft, Windenergie, Solarenergie und Greta Thunberg alle denselben Hauptautor hatten : ein Mitglied der Grünen und der „Skeptiker“. “ Organisation.

Wikipedia und das WEF

Es überrascht vielleicht nicht, dass Wikipedia-Gründer Jimmy Wales wiederholt die aktuelle Architektur und Funktionsweise von Wikipedia verteidigt hat. Wales ist ein Freund des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair – 2012 heiratete Wales sogar Blairs ehemalige Tagebuchsekretärin – und ein „Young Global Leader“ des Davoser Weltwirtschaftsforums.

Apropos Davos: Wikimedia hat selbst ein Vermögen von mehr als 160 Millionen US-Dollar angehäuft, das zum großen Teil nicht von faulen Studenten, sondern von großen US-Konzernen und einflussreichen Stiftungen gespendet wurde, eine Situation, die zu einigen erheblichen Interessenkonflikten geführt hat .

Die frühere Wikimedia-CEO Katherine Maher (2016–2021) arbeitete zuvor beim einflussreichen US Council on Foreign Relations (CFR) sowie bei einer Untergruppe des US National Endowment for Democracy (NED), einer auf globale Einflussoperationen spezialisierten CIA-FrontorganisationRegimewechsel.

Katherine Maher ist außerdem WEF Young Global Leader, Senior Fellow beim NATO-nahen Atlantic Council und Mitglied des Foreign Affairs Policy Board des US-Außenministeriums. Im Jahr 2016 vermutete ein tunesischer Politiker, dass Maher tatsächlich ein Mitarbeiter des US-Geheimdienstes sein könnte.

Geopolitische Aspekte

Die Tatsache, dass Wikipedia von westlichen und israelischen Geheimdiensten beeinflusst wird, könnte erklären, warum Artikel zu geopolitischen Themen wie Russland und Iran normalerweise auf westliche geopolitische Interessen ausgerichtet sind.

Darüber hinaus befinden sich viele führende Autoren der russischen Wikipedia nicht in Russland, sondern in der Ukraine, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Ebenso befinden sich viele führende Autoren der persischen Wikipedia nicht im Iran, sondern in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich und Deutschland.

Im Jahr 2022, während der russischen Invasion in der Ukraine, starteten Wikimedia und das ukrainische Außenministerium eine gemeinsame Kampagne , „um Artikel über die Kultur und die Menschen in der Ukraine in möglichst vielen Sprachausgaben von Wikipedia zu erstellen und zu verbessern“.

Die mangelnde Kontrolle über die Wikipedia-Redakteure könnte auch erklären, warum einige nicht-westliche Länder beschlossen haben, den Zugriff auf Wikipedia insgesamt zu sperren. Sogar das Nato-Mitglied Türkei blockierte zwischen 2017 und 2020 den Zugang zu Wikipedia, um „die nationale Sicherheit zu schützen“, nachdem auf der Plattform politische Verbindungen zu einer Terrorgruppe erwähnt wurden.

Schließlich greifen US-amerikanische Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen zunehmend aufWikipedia zurück, um „kontroverse Themen“ einzuordnen oder zu unterdrücken. Die oben besprochenen Enthüllungen könnten helfen, den Grund dafür zu erklären.

„Ich vertraue der Website, die ich erstellt habe, nicht mehr“

In einem Interview im Jahr 2021 verriet Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger, dass er der von ihm erstellten Website nicht mehr vertraute. Insbesondere stellte Sanger fest, dass jedes Thema oder jede Kontroverse, die nicht in den „Mitte-Links-Mainstream-Medien“ auftauchte, nicht auf Wikipedia erscheinen würde.

Tatsächlich akzeptiert Wikipedia fast nur etablierte Medien als „zuverlässige Quellen“ , während unabhängige Medien unabhängig von ihrer Qualität weitgehend ausgeschlossen bleiben. Sogar einige konservative etablierte Medien wurden als „unzuverlässige Quellen“ verboten .

In einem Interview mit dem US-Journalisten Glenn Greenwald im Jahr 2023 argumentierte Sanger, dass Wikipedia zu einem „Kontrollinstrument“ in den Händen des amerikanischen Establishments und der Geheimdienste geworden sei, und fügte hinzu, dass „keine Enzyklopädie jemals so voreingenommen war wie Wikipedia“.

Sanger betonte , dass „ein großer Teil des Geheimdienst- und Informationskriegs online auf Websites wie Wikipedia geführt wird“ und dass die Geheimdienste „das Wikipedia-Spiel gelernt haben und bei ihren eigenen Leuten durchsetzen, was sie sagen wollen“.

Sanger hat seitdem dazu beigetragen, zwei Alternativen zu Wikipedia, Justapedia und Encyclosphere, ins Leben zu rufen, die beide nach Objektivität, Neutralität und Höflichkeit streben. Weitere Wikipedia-Alternativen sind WikiSpooks (tiefgründige Politik), Scholarpedia (wissenschaftliche Themen) und Metapedia (konservativ).

Fazit: WikiWho?

Wie in diesem Artikel ausführlich beschrieben, begann Wikipedia zwar vor zwei Jahrzehnten als Gemeinschaftsprojekt und offene Enzyklopädie, hat sich jedoch seitdem zunehmend zu einer verdeckten Propagandaplattform entwickelt, die von Unternehmen, staatlichen Akteuren und Aktivistengruppen beeinflusst wird.

Um zumindest ein gewisses Maß an Transparenz zu schaffen, haben deutsche Forscher eine kostenlose Webbrowser-Erweiterung namens WikiWho entwickelt , mit der Leser farblich kennzeichnen können, wer was in Wikipedia bearbeitet hat. In vielen Fällen sieht das Ergebnis so unangenehm aus, wie man es erwarten würde.

Abbildung : Herausgeber des Wikipedia-Artikels zum „Krieg gegen den Terror“ (WikiWho)

Wer hat was bearbeitet? ( WikiWho )

Annektieren

Videos

Literatur

Allgemein

Skeptiker

Wikipedia-Alternativen

WikiSpooks (über tiefe Politik)

Scholarpedia (wissenschaftliche Themen)

Metapedia (nationalkonservativ)

Conservapedia (US-konservativ)

Justapedia (fokussiert auf Objektivität)

Encyclosphere (Metasuchmaschine)

Britannica (Encyclopedia Britannica)

InfluenceWatch (Politikbeeinflusser)

Werkzeuge

Wikipedia über SPR

Im Mai 2020, zwei Monate nach der ersten Veröffentlichung der oben genannten Analyse, entstand ein Wikipedia- Artikel über Swiss Policy Research, der versucht, SPR fälschlicherweise als „Fake-News-Website“ darzustellen. Der größte Teil der englischen Version wurde anonym von einem gewissen Mason Pelt verfasst , einem FBI-Informanten ( InfraGard ) und „Skeptiker“ aus Dallas, Texas, der sich auf „Online-Marketing“ spezialisiert hat.

Zusätzlichen Input lieferte Thibaut Laurent Payet , ein langjähriger Wikipedia-Administrator, der einen gefälschten Account („OKTalker“) nutzte, um diffamierende Aussagen über SPR hinzuzufügen. Payet lebt in Genf, Schweiz, und steht in Verbindung mit einem privaten Geheimdienstunternehmen , das sich auf Online-Verleumdungskampagnen im Auftrag von Regierungen und Unternehmen spezialisiert hat.

Weitere Autoren sind ein US-amerikanischer politischer Aktivist („Gobonobo“), eine englische Missionarin („Anna795bc“) und ein ungarischer „Skeptiker“ („MrFringilla“). Der deutsche Wikipedia-Artikel über SPR wurde von bekannten politischen Aktivisten wie „Ghormon“, „KurtR“ und „Anidaat“ verfasst.

