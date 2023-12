Völkerrechtliche Strafanzeige gegen die Hauptverantwortlichen in Deutschland wegen des Vorabkaufvertrages zwischen EU und BioNTech/Pfizer eingereicht

Ehemalige Bundeskanzlerin ANGELA MERKEL,

Ehemaliger Bundesminister für Gesundheit JENS SPAHN,

Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts KLAUS CICHUTEK,

Bundeskanzler OLAF SCHOLZ,

Bundesminister für Gesundheit KARL LAUTERBACH,

Virologe und Institutsdirektor an der Charité CHRISTIAN DROSTEN,

Bundesminister für Verteidigung BORIS PISTORIUS und andere

Marianne Grimmenstein-Balas, Sprecherin der Bürgerinitiative Gemeinwohl-Lobby,und Uwe Kranz, ehemaliger LKA-Präsident Thüringen, beide Vertreter derMenschenrechtsorganisation United For Freedom, haben am 10. Dezember gegendie Hauptverantwortlichen eine völkerrechtliche Strafanzeige bei derGeneralbundesanwaltschaft eingereicht. Diese haben dem Vorabkaufvertragzwischen EU und BioNTech/Pfizer in Deutschland Geltung verschafft und dafürgesorgt, dass ein Impfstoff mit unbekannten Risiken in Deutschland verbreitetwerden konnte. Die folgenden Personen werden beschuldigt:

Angela Merkel hat als Bundeskanzlerin alles dafür getan, dass der in großer Menge

gekaufte Impfstoff von BioNtech/Pfizer tatsächlich auch verimpft wurde. Am 19.

Februar 2021 gab die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich einer

Pressekonferenz ihre Überzeugung kund, die Pandemie sei „erst besiegt, wenn alle

Menschen auf der Welt geimpft sind“.

s. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/archiv-mediathek/pressekonferenz-von-kanzlerin-merkel-nach-der-g7-videokonferenz-1860056

Die Bundesregierung verfolgte unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel

eine Politik, die darauf abzielte, ungeimpften und nicht genesenen Personen die

Teilnahme am öffentlichen Leben mit der Einführung von „2G“ und „3G“ zu

verwehren bzw. zu erschweren.

Die Bewegung ZAAVV (Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen

Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund

der Corona-Maßnahmen) hat auch am 10 Dezember 592 Strafanzeigen gegen 562

Bundestagsabgeordneten, 15 Mitglieder des Bundesrates, 8 Richter des Ersten

Senats des Bundesverfassungsgerichts und den Bundespräsidenten wegen der

einrichtungsbezogenen Impfpflicht eingereicht.

Kontakt: Marianne Grimmenstein-Balas Uwe Kranz

kontakt@gemeinwohl-lobby.de u.kranz@uff-org.com