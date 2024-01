Trotz Proteste: Ampel zieht Deindustrialierung durch, Agrardiesel wird abgeschafft

von Thomas Oysmüller (tkp)

Der Traktor-Aufstand behindert das Scholz-Regime nicht: Am Montag wurde der Gesetzesentwurf für den Haushalt 2024 auf den Weg gebracht. 2026 ist der Agrar-Diesel Geschichte.

Die Proteste werden ignoriert. Was man im gesamten Westen seit Jahren erlebt, gilt auch bei den deutschen Bauern. Es kommt einer Verhöhnung des Volkes gleich, das just am großen Protest-Tag die fixe Abschaffung des Agrar-Diesels ab 2026 an die Öffentlichkeit kommt. Die Ampel zieht ihren Kurs weiter durch, das hat man via dpa-Meldung am Montag an die Öffentlichkeit gespielt.

Agrardiesel 2026 Geschichte

Trotz der massiven Proteste der deutschen Bauern hält die Bundesregierung an ihrem Kurs fest. Am Montag hat sie eine sogenannte „Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf“ beschlossen, der nun im Bundestag durchgeboxt werden wird. Verkauft wird das Gesetz als „Sparpaket“ – um am Deindustrialisierungs-Kurs Deutschland festhalten zu können.

Denn bekanntlich fehlen der Regierung 30 Milliarden Euro im Kernhaushalt. Dafür wird auch die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel – der Tropfen, warum die Bauern und Landwirte gerade breit protestieren – abgeschafft. „Dies stellt insbesondere einen Beitrag zum Abbau klimaschädlicher Subventionen dar“, heißt es im Entwurf über den die dpa berichtet.

Offenbar will die Regierung den subventionierten Diesel aber doch nicht sofort aufheben. 2024 soll der In diesem Jahr wird der Entlastungssatz um 40 Prozent reduziert, in den Jahren 2025 und 2026 jeweils um weitere 30 Prozent. Für im Jahr 2026 verbrauchte Mengen soll es keine Subvention mehr geben.

Fliegen wird durch die erhöhte Ticketsteuer teurer werden. Das Bürgergeld wird verschärft. Wer eine Arbeit strikt verweigert, dem kann das Bürgergeld für maximal zwei Monate komplett gestrichen werden. Auch der sogenannte Bürgergeldbonus soll wieder abgeschafft werden.

Entgegen den breiten Protesten – auch die Bahn streikt diese Woche – zieht die Regierung ihren Kurs durch. Die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung für die Ampel ist am Boden, viele Menschen haben sich mit dem Bauern solidarisiert oder angeschlossen. Diese protestieren nicht mehr nur für den Weiterbestand der Subventionen, sondern für einen Rücktritt der Ampel selbst.

Ende Januar soll der Bundeshaushalt 2023 beschlossen werden. Bis dahin müssen die Pläne durch das parlamentarische Verfahren.

Zwar wird die Besatzungs Republik 2026 eine andere Regierung haben, aber das Ausrauben des Volkes wird weiter gehen. Diese Bauernproteste sind Teil des Plans. Sie waren vorhersehbar.

Es läuft alles nach Plan. Es sei denn…

