von Thomas Oysmüller(tkp)

Zumindest in den USA scheint die Nachfrage nach mRNA-freiem Sperma weiter zu steigen. Das berichtet eine aktuelle Recherche aus Großbritannien.

„Ungeimpftes Sperma ist der neue Bitcoin“, lautete ein Spruch, der es während der Covid-Proteste zu globaler Aufmerksamkeit gebracht hatte. Rund zwei Jahre nach der massiven Impfkampagne scheint die Nachfrage nach ungeimpften Samenspendern tatsächlich gestiegen zu sein. So berichtet die Daily Mail von Frauen, die auf Facebook nach solchen Spendern suchen. Die Nachfrage scheint eher zu- als abzunehmen.

Weiterhin Nachfrage

Jonathan Davin Rinaldi ist seit vielen Jahren ein aktiver Samenspender und war Teil der Facebook-Gruppe Sperm Donation USA, der größten Samenspendengruppe in Amerika. Er merkte schnell die gestiegenen Anfragen nach Sperma von ungeimpften Spendern und gründete eine eigene Gruppe.

Rinaldi gehören zu den „Millionen Amerikanern“, die „von der Theorie gefangen genommen wurden, dass die Covid-Impfstoffe irgendwie das Fortpflanzungssystem schädigen“, schreibt der britische Boulevard. Denn, so die Daily Mail, die CDC würde weiterhin erklären, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, „dass die Covid-19-Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigt“.

Einen eindeutigen Beweis gibt es tatsächlich nicht. Die rapiden gefallenen Geburtenraten korrelieren zeitlich allerdings mit der Impfkampagne. Einen Bericht über anhaltenden Anomalien in Deutschland auf TKP kann hier gelesen werden.

Rinaldi ist hier schlichter: „Ich traue weder der großen Regierung noch der großen Pharmaindustrie, ich traue ihnen nicht, und ich muss mir nichts spritzen lassen, von dem ich nicht einmal weiß, was es ist.“

Und während eine der größten Samenbanken der USA gegenüber Daily Mail erklärte, dass man nur sehr wenige Kunden gehabt habe, die Informationen über ungeimpfte Spender angefordert haben, scheint die Wirklichkeit anders. Laut der Recherche sei „ein neues Interesse an ungeimpften Samenspendern festgestellt“ worden. So würden Frauen in ihrer Spendersuche regelmäßig mit “no Covid vax” angeben. Potentielle Spender fügen Begriffe wie „ungeimpfter Mann (Sperma nicht durch mRNA modifiziert)” hinzu.

Obwohl der gesellschaftliche Druck rund um die Covid-Impfung nachgelassen hat und sich nur noch wenige Menschen impfen lassen, bleibt die gesellschaftliche Aufmerksamkeit hoch. Viele trauen der Pharmaindustrie noch weniger als vor 2020.

Der Preis von ungeimpftem Sperma ist aber noch nicht gestiegen. Jedoch brauchte es auch einige Jahre, bis der Bitcoin seinen endgültigen Durchbruch geschafft hatte. Das lag an der gestiegenen Nachfrage. Ob in Zukunft auch die Nachfrage nach ungeimpften Spendern steigen wird, wird wohl auch politisch entschieden werden und ob der mRNA-Technologie das Siegel „sicher und wirksam“ endgültig abgenommen werden wird.

(Visited 1 times, 1 visits today)