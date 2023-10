Globalisten eröffnen zweite Front im Dritten Weltkrieg

Angriff auf Israel löst „Stunde Null“ auf der ganzen Welt aus, und Amerika ist nicht immun

Im Bereich der geopolitischen Ereignisse sind die Dinge fast nie so, wie sie erscheinen.

von Leo Hohmann (dirtyworld1)

Die Nachrichten, die von den Medien gesendet werden, sind nicht mehr nur „Nachrichten“. Was wir von ihnen erhalten, sind sorgfältig ausgearbeitete Erzählungen, die dazu dienen, bestimmte Agenden zu fördern.

Ein und dasselbe Ereignis kann mehrere Erzählungen enthalten, die einander oft diametral entgegengesetzt sind, weil die Erzählungen auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten und mit brisanten Wörtern und Bildern versehen sind, die bei diesen Zuschauern je nach ihrer vorherigen Konditionierung Emotionen auslösen sollen.

Und der verheerende Angriff auf Israel am Freitagabend war keine Ausnahme.

Über das „Was“ kann nicht diskutiert werden – über 900 israelische Bürger wurden abgeschlachtet und mehr als 2.000 verletzt in einem dreisten und brutalen Angriff von Hamas-Terroristen. Mehr als 100 weitere Israelis, darunter ein israelischer Militärgeneral, wurden gefangen genommen und werden als Geiseln gehalten.

Aber das „Warum“ und das „Wie“ – wie z. B. „Warum jetzt?“ und „Wie sind sie damit durchgekommen?“ – wird vom Durchschnittsamerikaner weniger verstanden werden, der sich mehr dafür interessiert, wer am Sonntag das Spiel der Packers gewinnt oder wie lange Taylor Swift ihren neuesten Freund behalten wird.

Was sich in der Nacht zum Freitag, dem 6. Oktober, in Israel ereignete, ist zwar nur wenigen bewusst, aber in Bezug auf die Auswirkungen auf die globale Stabilität ist es ein Erdbeben, vor allem wegen des Zeitpunkts.

Die Ereignisse vom 6. Oktober können nicht losgelöst von all dem analysiert und verstanden werden, was in den letzten 18 Monaten zwischen den USA/NATO und ihren Vasallenstaaten und Russland/China und ihren Vasallenstaaten vor sich gegangen ist.

Der Angriff auf Israel (ein Vasallenstaat der USA/NATO) durch die Hamas (ein Vasallenstaat des Iran, der wiederum ein Vasallenstaat Russlands/Chinas ist) eröffnet eine zweite Front im eskalierenden Szenario des Dritten Weltkriegs, das von den Globalisten aus Gründen vorangetrieben wird, die ich in früheren Artikeln dargelegt habe, von denen der jüngste am 25. September unter dem Titel „Die vier D’s der Digitalisierung, Dehumanisierung, Zerstörung und Entvölkerung“ veröffentlicht wurde. (“The Four D’s of Digitization, Dehumanization, Destruction and Depopulation.”)

Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich bereits in einer Erklärung zur Unterstützung Israels geäußert und dabei angedeutet, dass Russland für den Hamas-Angriff verantwortlich sei.

Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber Zelensky hat es gesagt, und das macht es für die Fraktion derer wahr, die glauben, dass der Krieg der Ukraine mit Russland völlig gerecht und defensiv ist.

Die Medien erzählen uns, dass die Hamas einen heimlichen Angriff auf Israel gestartet und die IDF überrascht hat.

Entschuldigen Sie mich, aber es ist einfach unmöglich, dass die israelischen Verteidigungskräfte – die technologisch modernsten, geschicktesten und am besten ausgebildeten Sicherheitskräfte der Welt – diesen Angriff nicht kommen sahen. Dass sie unvorbereitet waren, ist unvorstellbar.

Es heißt, sie seien völlig überrascht gewesen. Selbst am 50. Jahrestag des letzten massiven Angriffs auf Israel, dem Jom-Kippur-Krieg vom 7. Oktober 1973, waren sie nicht auf einen Angriff ihres Erzfeindes vorbereitet?

Sie ließen ihre Grenze unbemannt und ungeschützt, und sie wurde an 29 verschiedenen Stellen durchbrochen, darunter auch in einigen Gebieten direkt neben einem internationalen Musikfestival, wo Touristen aus anderen Ländern buchstäblich nur wenige Meter von der gefährlichen Grenze zum Gazastreifen entfernt feierten? Ich bitte Sie. Ich glaube das nicht.

Auch die ehemalige IDF-Geheimdienstoffizierin Efrat Fenigson glaubt nicht an dieses Narrativ. Sehen Sie, was sie in einem Beitrag auf der Plattform X zu sagen hat.

https://x.com/marcfriedrich7/status/1710752764039397487?s=20

Lasst uns dies eine Lektion für uns alle sein, in Amerika und anderswo.

In meinem Buch Stealth Invasion habe ich auf Dokumente der Muslimbruderschaft verwiesen, in denen ein „Ereignis der Stunde Null“ prophezeit wird.

Die Stunde Null kann jedes Ereignis sein, das Panik und Chaos unter den Massen auslöst, und an diesem Punkt schließen sich die islamischen Terroristen zusammen, um die Ungläubigen anzugreifen, seien es die Juden in Israel oder die Christen im Westen. Alle Terrorzellen werden aktiviert.

Seit etwa 1990 haben die Vereinigten Staaten mehr als 3 Millionen Muslime nach Amerika importiert, zumeist über legale Kanäle im Zusammenhang mit dem Office of Refugee Resettlement und anderen Möglichkeiten, bei denen Muslime mit religiösen Visa, Visa-Lotterie-Programmen und zahllosen anderen Visaprogrammen einreisen können.

Die Flüchtlinge erhalten innerhalb von fünf Jahren die volle Staatsbürgerschaft.

Ich sage nicht, dass alle von ihnen anti-amerikanisch sind. Aber wenn auch nur 10 Prozent von ihnen es sind, haben wir ein ähnliches Problem wie Israel.

Bekannte von mir in Sterling Heights, Michigan, berichteten, sie hätten Feuerwerkskörper von einem Grundstück an der 15 Mile Road aus gesehen, wo eine Mega-Moschee gebaut wird.

Die Moschee ist noch nicht einmal eröffnet, doch die Grundstückseigentümer nutzten die Baustelle, um ihren feierlichen Gefühlen und ihrer Begeisterung über die Nachrichten aus Israel Ausdruck zu verleihen.

Hunderte von Meilen entfernt, in Tampa, Florida, wurde ich über eine Pro-Hamas-Kundgebung informiert, auf der ebenfalls über die Tötung von Israelis gejubelt wurde. Auch in den größten Städten Amerikas, New York City, Los Angeles, Boston, Philadelphia und Pittsburgh, versammelten sich Muslime zur Unterstützung der Hamas-Terroristen.

Auch in Jordanien, im Libanon, im Irak, im Iran und in der Türkei (einem NATO-Mitglied) feiern Muslime, um nur einige zu nennen. Dieses eine Ereignis in Israel hat sie veranlasst, weitere Anschläge auf Juden und Christen in der ganzen Welt zu verüben.

Es wäre also ein Fehler, das, was in Israel passiert ist, als etwas „dort drüben“ zu betrachten.

Es kann und wird auch hier geschehen. In den USA und in vielen europäischen Ländern stehen die Horden nicht an den Toren, sondern sie befinden sich innerhalb der Tore und warten auf ihr Ereignis der Stunde Null. Dies könnte es sein.

Die Israelis waren auf das, was am Freitagabend geschah, nicht vorbereitet. Sie hatten es sich zu bequem gemacht, zu wohlhabend, zu faul, und vielleicht waren einige einfach zu müde und überdrüssig geworden, ständig in Alarmbereitschaft zu sein und ihre Waffen bereitzuhalten. Es kann anstrengend sein, rund um die Uhr Wache zu halten.

Vielleicht haben sie sich in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegen lassen und zu sehr darauf vertraut, dass ihre Regierung sie vor solchen Angriffen bewahrt. Wenn es hart auf hart kommt, wird die Regierung nicht da sein, um uns zu retten. Nicht in Israel und nicht in Amerika, Großbritannien, Deutschland, Italien oder Frankreich.

Gerade dann, wenn Sie sich in Sicherheit und Geborgenheit wähnen, schickt Satan wie ein Dieb seine Schergen aus, um Sie auf die bösartigste Weise anzugreifen.

Seien Sie sich dessen bewusst. Der Dritte Weltkrieg bahnt sich seinen Weg in unsere Realität.

Was in der Nacht des 6. Oktober in Israel geschah, weitet den Krieg aus und zieht die muslimische Welt mit hinein. Sie haben jetzt einen Anteil am Ausgang des Krieges. Israel hat ein Interesse daran.

Viele der evangelikalen Christen im Westen, die dagegen waren, den Krieg der Ukraine gegen Russland zu finanzieren, werden nun das Gefühl haben, dass sie an dieser neuen Front, die im Nahen Osten eröffnet wird, beteiligt sind.

Wir sollten damit rechnen, dass bald eine dritte Front eröffnet wird. Vielleicht eine chinesische Blockade von Taiwan? Ein Angriff Serbiens auf den Kosovo?

All dies wird zu einem globalen Krieg führen, und Millionen neuer Kämpfer werden auf beiden Seiten zum Dienst eingezogen. Amerikaner, sind Sie bereit, Ihre Söhne und Töchter dem militärisch-industriellen Komplex zu opfern?

Wenn nicht, dann werden Sie besser klug und weigern sich, von den Drehbuchautoren der globalistischen Kriegsspiele gespielt zu werden.

Die Gewalt kommt bald in ein Land, einen Staat, eine Stadt und/oder eine Gemeinde in Ihrer Nähe.

Und warum? Weil zum jetzigen Zeitpunkt beide Seiten es wollen. Sie wurden zu gegenseitigem Hass manipuliert, und sie schlucken den Köder.

Werden Sie so unvorbereitet sein wie diese Israelis?

Quelle: https://leohohmann.com/2023/10/08/globalists-open-second-front-in-world-war-iii-attack-on-israel-activates-zero-hour-around-the-world-and-america-is-not-immune/#more-16088

