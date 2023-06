Ein Hilferuf von Professor Stefan Hockertz

von Niki Vogt (schildverlag)

Ein Hilferuf von Professor Dr. Stefan Hockertz, ein Immuntoxikologe und ein Warner der ersten Stunde der Corona-Impfkampagne, geht zur Zeit durch die Sozialen Medien. Nachdem der aufrechte Mann, der die Probleme der mRNA-Impfungen frühzeitig benannte, ohne Zorn und Eifer, sondern sachlich und bedacht, wie Professor Dr. Sucharit Bhakdi, bereits 2021 mit Hausdurchsuchungen drangsaliert wurde, kam noch der Vorwurf eines Steuervergehens dazu. Dann belegte man ihn mit einem irre hohen Pfändungsbeschluss von über einer Million Euro. Man wollte ihn anscheinend absichtlich zugrunde richten.

Stefan Hockertz und auch seine Anwälte gingen und damals und gehen auch heute davon aus, dass die Hausdurchsuchung politische Gründe hatte. Weil er in Deutschland nicht mehr sicher war, floh er ins Ausland und kam bei Freunden in der Schweiz unter.

Doch damit ist die elende Quälerei noch lange nicht vorbei. Nun hat man ihm auch noch seine auszuzahlende Lebensversicherung beschlagnahmt. Er hat nun eine dringende Bitte veröffentlicht, und wir alle haben ihm etwas zu verdanken. Er hat sich mit seinem Wissen und seinem Mut in die erste Reihe gestellt, um uns zu schützen und aufzuklären.

Viele von uns verdanken ihm – genau, wie Prof. Bhakdi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg und vielen anderen selbstlosen Aufklärern und Helden heute ihre Gesundheit. Diese Männer und Frauen haben Anfeindungen, Verfolgung, Bestrafung, echten Hass und echte Hetze erdulden müssen, manche wurden auch ruiniert, weil sie sich verpflichtet fühlten, der Welt die Wahrheit zu sagen. Wir können und müssen nun einem von ihnen etwas dafür zurückgeben.

Hier ist sein Appell:

Sehr verehrter Herr Prof. Hockertz, SIE müssen weiß Gott nicht demütig sein. Sie haben auf jeden Fall UNSEREN Dank verdient. Ich bitte alle Leser, seine Bitte zu erfüllen. Und diesen Aufruf weiter zu teilen. Es kann nicht sein, dass die, die für uns alle durchs Feuer gehen und alles geopfert haben, dann allein dastehen. Wir müssen ihm helfen!

*******

Und die Masse in der BesatzungsRepublik regt sich über das schlechte Auftreten der Fussball Nationalmannschaft auf. Flick raus, brüllen die Medien-Huren in deren Gehirne. Immer schön getreu dem Moto: Brot und Spiele. Schließlich hat es dem Volk auch nicht zu interessieren, dass Systemkritiker mundtot und finanziell fertig gemacht werden. Die katastrophale Regierungsarbeit hingegen wird gerne verschwiegen oder nur am Rande erwähnt.

„Die größte Bedrohung für die Freiheit ist ein untätiges Volk.“ (Richter am Obersten Gerichtshof Louis D. Brandeis)

Leider!

