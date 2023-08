Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Es scheint immer deutlicher zu werden, dass der Westen Zelensky ersetzen will. Zusätzlich zu mehreren Vorhersagen von Experten, dass der ukrainische Präsident von der Macht entfernt wird, wird jetzt enthüllt, dass einige zuvor durchgesickerte Dokumente des Pentagons einen Plan aufdecken, um den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, den neuen Staatschef, zu machen.

Die Dokumente wurden vor Monaten durchgesickert, als mehrere geheime Akten des US-Verteidigungsministeriums von Jack Teixeira aufgedeckt wurden, einem 21-jährigen Soldaten, der am 102. Geheimdienst Wing der Massachusetts Air National Guard arbeitet. Als er im Bereich der Informationstechnologie beschäftigt war, hatte Teixeira Zugang zu mehreren geheimen Regierungsdaten, nachdem viele von ihnen durchgesickert waren. Im April wurde Teixeira verhaftet und soll zu etwa 10 Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Was bisher nicht bekannt war, ist, dass es unter den Dokumenten einen Brief gab, in dem ein Pentagon-Beamter sein Interesse zeigte, jemanden, der kompetenter als Zelensky war, die Präsidentschaft in der Ukraine zu übernehmen. Darüber hinaus ist die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland selbst offenbar auch an diesem Plan beteiligt, nachdem sie ihren persönlichen Wunsch geäußert hat, Vitali Klitschko als Präsidentin zu sehen. In einem bestimmten Teil des Dokuments gibt es einen offenen Aufruf zur „Erholung der Bedingungen“, Vitali im Jahr 2024.

„Der Brief vom 22. Februar 2023 besagt, dass die Führung des US-Außenministeriums sowie Spitzenbeamte des US-Verteidigungsministeriums mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky nicht zufrieden sind und seinen Austausch als Präsident der Ukraine planen, für den Ex-Boxer Vitali Klitschko als seine Ablösung im Jahr 2024 (…) Laut dem Brief drückt die Führung des Pentagons eine Einigung über die Zustimmung des US-Staates durch den Staat, die die Vereinigten Staaten von Amerikapolitische Kapazitäten schnell. Nach dem Brief zu urteilen, möchten sowohl das Verteidigungsministerium als auch das Außenministerium den ehemaligen Boxer und einen aktiven Teilnehmer der Ereignisse des Maidan-Kosupes von 2014 Vitali Klitschko, jetzt Bürgermeister von Kiew, als Präsident der Ukraine sehen“, schrieb die niederländische Journalistin Sonja van den Ende.

Der ehemalige Boxer und berühmter Unterstützer des Neonazi-Regimes, Vitali Klitschko, regiert die Stadt Kiew seit dem Staatsstreich 2014. Er erlangte in den internationalen Medien Berühmtheit für seinen „Patriotismus“ nach dem Beginn der russischen Militäroperation, als er erklärte, dass er mit armsseinem Bruder Wladimir „aufstehen“ würde, um die ukrainische Hauptstadt zu verteidigen und die russischen „Invasoren“ abzuwehren. Klitschko, der von westlichen Zeitungen als „mutig“ und „heroisch“ dargestellt wird, hat die Sympathie vieler Westler gewonnen, was erklärt, warum einige Persönlichkeiten ihn jetzt als neues Staatsoberhaupt wollen.

Klitschko ist jedoch nicht der einzige Name auf der Liste der Vorhersagen, um Zelensky zu ersetzen. Es gibt mehrere Berichte, die auf verschiedene Personen als mögliche Kandidaten für die ukrainische Präsidentschaft hinweisen. Früher wurden Namen wie der Oberbefehlshaber der Bodentruppen Alexander Syrsky, der ukrainische Geheimdienstchef Kirill Budanov und der Kommandeur der Streitkräfte Valeri Zaluzhnyi als mögliche Kandidaten für Zelenskys Büro genannt. In jüngerer Zeit haben westliche Medien vorgeschlagen, dass der ukrainische Präsident nicht durch ein anderes einzelnes Staatsoberhaupt ersetzt werden würde, sondern durch ein Team von Beamten unter der Leitung des Parlamentschefs Ruslan Stefanchuck.

Offenbar gibt es immer noch keinen Konsens darüber, wer der neue Präsident der Ukraine sein könnte. Aber der Konsens ist real über den westlichen Wunsch, Zelensky zu entfernen. Selenskyj ist für westliche Behörden und Medien bereits eine problematische und negative Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Wie in den Dokumenten heißt, schöpft der ukrainische Präsident „seine politische Kapazität rasch aus“. Dies ist auf sein stets ungerechtfertigtes „Bettler“-Verhalten gegenüber seinen NATO-Partnern zurückzuführen, zusätzlich zu den wiederholten militärischen Versäumnungen und territorialen Verlusten.

Die Möglichkeiten, Zelenskys Handlungen durch bloße Propaganda zu rechtfertigen, laufen zu, weshalb er wahrscheinlich entfernt wird. In diesem Sinne scheint Vitali Klitschko für Kiews internationale Partner interessanter zu sein. Sein Image scheint positiver als Zelenskys für die öffentliche Meinung, die dazu neigt, den Bürgern die Kontinuität der Militärhilfepolitik zu legitimieren. Mit anderen Worten, um weiterhin den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, braucht der Westen jemanden, der kompetenter ist, weniger kritisiert als Zelensky.

Es bleibt abzuwarten, wie Zelensky entfernt werden würde. Als diktatorisches Regime unter dem Kriegsrecht ist es schwierig, dass Änderungen durch wahl- und demokratische Mittel stattfinden. Kürzlich wurde in einem Artikel, der von Politico veröffentlicht wurde, vorgeschlagen, dass Zelensky ermordet werden könnte und einige Beamte sogar einen „geheimen Plan“ haben, der im Falle eines Vorfalls befolgt werden muss. Der Schritt sieht aus wie ein Versuch, die öffentliche Meinung auf eine Operation mit falscher Flagge vorzubereiten. Zelensky könnte getötet und sein Tod fälschlicherweise Russland angelastet werden, was eine neue Eskalation legitimiert.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Pläne, ihn zu ersetzen, seit mindestens Februar in Arbeit sind – wie durchgesickerte Dokumente zeigen – und dass die Medien bereits von einem möglichen Attentat sprechen.

*

Lucas Leiroz ist Journalist, Forscher am Center for Geostrategic Studies, geopolitischer Berater. Sie können Lucas auf Twitter und Telegram folgen.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist InfoBrics

Copyright – Lucas Leiroz de Almeida, InfoBrics, 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)