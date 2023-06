Dr. Rashid Buttar: Es gibt etwas Kritisches, dessen wir uns alle bewusst sein müssen

Im Mai 2022 machte Dr. Buttar ein Video von dem, was sich anscheinend anbahnt. „Ich habe mir dies und das mehrfach bestätigen lassen und tatsächlich ein Video gehört und mit einer der Parteien gesprochen, die das Video veröffentlicht hatten. Und gelinde gesagt, es ist beunruhigend“, sagte Dr. Buttar.

Neben dem Spike-Protein haben die meisten von uns von den zahlreichen geheimen und schädlichen Inhaltsstoffen gehört: Glyphosat, Graphenoxid, Graphenhydroxid, Nanotechnologie und die vielen anderen Dinge, die in den Injektionen gefunden wurden, aber nicht in „Impfstoffen“ enthalten sein sollten.

Darüber hinaus hatte Dr. Buttar den Verdacht, dass sie etwas in die „Impfstoffe“ einführten, das zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl irgendwie eine schädliche Wirkung auslösen würde – wie Schläferzellen im Körper der Geimpften, die auf einen Auslöser warten, um sie aufzuwecken.

Dr. Buttar sagte, er habe nun, im Mai 2022, die Bestätigung dieser „Komponente“ in den Injektionen.

Bei der Komponente, so Dr. Buttar, handelt es sich um ein Hydrogel, das eine Nutzlast von drei Krankheitserregern enthält. Die Freisetzung der Nutzlast wird durch eine Sequenz von drei 16-18-GHz-Frequenz-Bursts von 5G-Sendemasten aktiviert, die eine Minute lang dauern.

Dr. Buttar wusste nicht, welche drei Erreger sich in der Nutzlast befanden, aber er hatte gehört, dass das Marburg-Virus einer davon war.

Wenn also die 5G-Türme diese Signale senden, „wird jeder, der diese Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen erhalten hat, dieses Marburg-Virus freisetzen“, sagte Dr. Buttar.

Sehen Sie sich das Video unten an, um Dr. Buttars Warnung zu hören. Die ersten 8 Minuten sind ein Trailer für den Dokumentarfilm „Plandemic 3: The Great Awakening„, produziert von der Plandemic Series, der am 3. Juni 2023 Premiere hat.

Millionen werden betroffen sein, also MÜSSEN Sie diese Informationen kennen! 7. Mai 2022 (31 Min.)

Dr. Rashid A. Buttar ist am 18. Mai 2023 unerwartet zu Hause verstorben.

Sie können seinen Nachruf auf Children’s Health Defense HIER lesen, eine Hommage auf GreenMedInfo HIER, eine Hommage auf Activist Post HERE und eine weitere Hommage auf Medico Topics HIER.

Im Folgenden finden Sie eine bewegende Hommage an Dr. Buttar von Ickonic. Wir schließen uns Ickonic an und sagen: Danke, Dr. Buttar, von uns allen. Wir werden es nie vergessen.

Wenn das Video von YouTube entfernt wurde, können Sie es auf der Website von David Icke HIER ansehen.

Die Leute posten Dr. Buttars Video „Millionen werden betroffen sein“ oben und sagen, dass die Informationen, die er geteilt hat, der Grund dafür sind, dass er ermordet wurde. Seine Familie teilte mit, dass er zu diesem Zeitpunkt „bei bester Gesundheit“ gewesen sei. Die offizielle Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Doch die Umstände, die zu Dr. Buttars Tod führten, sind verdächtig.

Wir wissen nicht, ob Dr. Buttar ermordet wurde, an Spätkomplikationen einer Vergiftung starb oder ob sein Tod in keinem Zusammenhang stand. Aber es muss gründlich untersucht werden, denn in Anlehnung an Dr. Buttars Worte von vor über einem Jahr gibt es etwas Kritisches, dessen wir uns alle bewusst sein müssen.

Dr. Bryan Ardis sagte, dass Dr. Buttar in den letzten drei Monaten allen erzählt habe, wie gut er sich gefühlt habe, nachdem er sich endlich von einer schweren Vergiftung erholt habe.

„Es war ein Schock für uns, als wir erfuhren, dass er mitten in der Nacht in seinem Haus verstorben war … es ist sehr schockierend für uns alle“, sagte Dr. Ardis. In dem Versuch, die Todesursache von Dr. Buttar zu ermitteln, verfolgt Dr. Ardis ein toxikologisches Gutachten.

Während eines Interviews mit Dr. Bryan Ardis, weniger als zwei Wochen vor seinem Tod, sagte Dr. Buttar, er sei zweimal vergiftet worden. Einmal nach dem Weltgesundheitsforum in Barcelona und dann noch einmal bei einem CNN-Interview in Dallas.

„Beide Male wurde ich absichtlich vergiftet“, sagte Dr. Buttar. Er sagte, er sei mit dem gleichen Inhalt vergiftet worden, der in den Covid-Injektionen gefunden wurde. „In Barcelona wurde mir gesagt, dass es 200-mal mehr ist als das, was irgendjemand in einem Impfstoff bekommt.“

Während seiner Teilnahme am Weltgesundheitsforum in Barcelona wurde Dr. Buttar für den Film „The Big Reset“ interviewt. Sie können sich sein Interview ansehen, das für den Dokumentarfilm gefilmt wurde, HIER und den vollständigen Dokumentarfilm, der Interviews mit mehreren Ärzten, Wissenschaftlern und anderen Fachleuten enthält, HIER.

Dr. Buttar, der vom Establishment zum Mitglied des „Desinformations-Dutzends“ ernannt wurde, schloss sich im Oktober 2021 dem CNN-Reporter Drew Griffin an, um Vorwürfen entgegenzutreten, er verbreite Fehlinformationen, weil er behauptet hatte, die experimentellen mRNA-Covid-Injektionen seien tödlicher als die Krankheit selbst. Nachfolgend finden Sie die CNN-Version des Interviews.

CNN: „Ich denke, Sie sind verrückt“: CNN-Reporter konfrontiert Arzt, der Covid-19-Lügen verbreitet, 20. Oktober 2021 (11 Min.)

Während eines fesselnden Teils des Interviews, der nicht ausgestrahlt wurde, sondern mit einer versteckten Kamera aufgezeichnet wurde, wurde Dr. Buttar gefragt, ob er glaube, dass Griffin bald sterben würde, wenn man bedenkt, dass er die Injektionen genommen hatte.

„Ich halte es für wahrscheinlich“, sagte Dr. Buttar zu ihm.

Drew Griffin starb am 17. Dezember 2022 „Nach einem langen Kampf gegen den Krebs.“

Letzte Woche erzählte Dr. Ardis Stew Peters, dass Dr. Buttar fest davon überzeugt war, dass er durch etwas vergiftet worden war, das er gegessen oder getrunken hatte, wie es ihm im CNN-Pausenraum zur Verfügung gestellt wurde.

Unmittelbar nach dem Interview verspürte Dr. Buttar Empfindungen, Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung von Auszügen aus einer Vielzahl von Interviews, in denen Dr. Buttar darüber sprach, was mit ihm geschehen war. Die Auszüge stammen aus:

Video: Biologische Medizin: Dr. Buttar wurde auf einer Konferenz vergiftet, R.I.P. (24 Min.)

Irgendwie schon auffällig, dass viele Kritiker der Covid-Impfung in letzter Zeit plötzlich und unerwartet starben.

