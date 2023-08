Die endlose Finanzierung der Ukraine ist ein weiterer Beweis dafür, dass es den US-Politikern egal ist, was die Wähler denken

Die Biden-Regierung ignoriert den öffentlichen Widerstand gegen eine weitere Finanzierung des Ukraine-Krieges und folgt damit einer parteiübergreifenden Tradition, wonach Washington die Öffentlichkeit zugunsten von Sonderinteressen ignoriert

Jon Reynolds (antikrieg)

Weniger als eine Woche, nachdem eine CNN-Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner mehr Geld für die Ukraine ablehnt, kündigte die Biden-Regierung an, dass sie weitere 24 Milliarden Dollar für die Finanzierung beantragen wird. Sollten die Mittel bewilligt werden, würden sich die Gesamtausgaben der USA für ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland seit 2022 auf etwa 137 Milliarden Dollar belaufen.

„Wir haben während dieses Krieges eine solide Unterstützung des amerikanischen Volkes und des Kongresses gesehen, und zwar auf eine parteiübergreifende und zweikammerige Art und Weise, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen, und wir werden uns darauf konzentrieren“, sagte der Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation, John Kirby, gegenüber CNN zu der Umfrage. „Es ist nicht nur wichtig für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für unsere europäischen Verbündeten und Partner, insbesondere für unsere NATO-Verbündeten, da die Kämpfe vor der Haustür vieler dieser NATO-Verbündeten stattfinden.“

Kirbys Äußerungen erinnern an die Äußerungen von Vizepräsident Dick Cheney aus der Bush-Ära, der 2008 mit Umfragedaten konfrontiert wurde, die zeigten, dass eine große Mehrheit der Amerikaner den Krieg im Irak ablehnte, und der daraufhin berüchtigterweise antwortete: „Na und?“

Cheney fügte hinzu, dass wir uns nicht von den Schwankungen der öffentlichen Meinungsumfragen vom Kurs abbringen lassen dürfen“.

Eine solche eklatante Missachtung der Ansichten der Mehrheit durch gewählte Politiker ist natürlich nichts Neues, aber was es besonders dystopisch macht, ist die jüngste Betonung der Vorzüge – und Bedrohungen – „unserer Demokratie“ durch die Kabelnachrichtenkanäle.

Welche Demokratie?

Seit Jahren spricht sich eine Mehrheit der Amerikaner für die Legalisierung von Marihuana aus, und dennoch wütet der Drogenkrieg weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Umfragedaten im Jahr 2012 – und erneut im Jahr 2018 – zeigten, dass eine Mehrheit der Amerikaner den Abzug der Truppen aus Afghanistan befürwortete, und dennoch blieben die USA bis 2021 in dem Land.

Kürzlich zeigte eine Umfrage aus dem Jahr 2023, dass eine Mehrheit der Amerikaner nicht will, dass Trump oder Biden im nächsten Jahr kandidieren, und dennoch verfolgen sie uns weiterhin mit ihrer unerwünschten Präsenz. So war es auch 2016, als die Wahl auf Trump und Hillary Clinton fiel, die „die beiden unbeliebtesten Präsidentschaftskandidaten in mehr als 30 Jahren ABC News/Washington Post-Umfragen“ waren.

Beispiele wie diese sind wirklich endlos. Immer wieder erleben wir, dass eine Mehrheit der Amerikaner eine bestimmte Politik unterstützt oder ablehnt und die Politiker sie zugunsten der Interessen der Geldgeber, die sie an die Macht gebracht haben, eklatant ignorieren.

Der Drogenkrieg wird trotz des überwältigenden öffentlichen Widerstands fortgesetzt, weil spezielle Interessen, die davon profitieren, jedes Wahljahr Millionen ausgeben, um ihren bevorzugten Drogenkrieger zu unterstützen.

Unerwünschte Kriege wie der in Afghanistan, der in der Ukraine oder der im Irak – wo die USA auch 2023 noch Truppen haben – werden fortgesetzt, weil der so genannte „militärisch-industrielle Komplex“ – ein Netzwerk von Rüstungsunternehmen, die jedes Wahljahr Millionen ausgeben, um den Falken ihrer Wahl zu unterstützen – dafür verantwortlich ist.

All das hat nichts mit Demokratie zu tun, und die Talkmaster in den Kabelnachrichten, die immer wieder Kommentare über unsere „Demokratie“ abgeben, sind entweder völlig ahnungslos und realitätsfremd oder sie sind mitschuldig und investieren in die Aufrechterhaltung von Illusionen über ein System, das in Wirklichkeit nicht existiert.

Im Jahr 2014 hat eine Princeton-Studie Daten aus fast 2.000 Meinungsumfragen ausgewertet und die Wünsche der Bürger mit den tatsächlichen Maßnahmen der Regierung verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Meinung der untersten 90 % der Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss hatte.

Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass „wirtschaftliche Eliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, einen beträchtlichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben, während massenhafte Interessengruppen und Durchschnittsbürger nur einen geringen oder gar keinen unabhängigen Einfluss haben.“

Die Studie mag zwar ihre Grenzen haben, aber die Zeichen stehen auf Sturm, und das schon seit langem. Sonderinteressen spenden Millionen an Biden, Trump, Mickey Mouse oder wen auch immer, weil sie darin eine Investitionsmöglichkeit sehen – weil sie eine Gegenleistung erwarten, wenn dieser Politiker ins Amt kommt.

Nach jeder Wahl machen die beiden großen Parteien immer wieder deutlich, dass sie sich mehr um reiche Spender kümmern als um die normalen Wähler, die sie am Wahltag unterstützen. Traurigerweise ist die Unterstützung der Biden-Regierung für die Entsendung weiterer Milliarden in die Ukraine – trotz eines scheinbaren Wandels der öffentlichen Meinung – nur ein weiterer Beweis dafür.

Wie in der Besatzungsrepublik GmbH.

