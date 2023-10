CDU-Generalsekretär Ziemiak: Wir beschlagnahmen jetzt Wohnungen für Flüchtlinge

Was CDU-Generalsekretär (NRW) Paul Ziemiak jetzt bei Markus Lanz erzählt hat, ist durchaus geeignet, als Landfriedensbruch gewertet zu werden. Aber darf man das so nennen, wenn der Staat seinen Bürgern gegenüber den Frieden stört?

Paul Ziemiak sitzt bei Markus Lanz. Ebenfalls mit dabei ist auch Ryyan Alshebl, der gebürtige Syrer ist Bürgermeister in Ostelsheim. Eingeladen wurde auch der Soros-finanzierte Österreicher Gerald Knaus, der Deutschland nach 2015 um Milliarden erleichterte, als er für Angela Merkel einen Deal mit der Türkei entwarf, der sich als Bargeldgeschenk für Erdogan entpuppte und nicht einen Zuwanderer weniger nach Deutschland brachte.

>>> Weiterlesen bei alexander-wallasch

*******

Na prima. Weiter so. Vielleicht wacht der komatöse deutsche Michel dann endlich auf, wenn er feststellt, dass ihm seine eigenen vier Wände weggenommen werden.

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)