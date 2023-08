Geht runter wie Öl! – Dank an Kamerad Albert!

5 Euro OwiG mutiert zu einem Geschäftsmodell OHNE Zukunft.

Parkscheibe raus, damit kein Autofahrer benachteiligt wird und parken

kann. So war es edel gedacht… Einen feuchten Kehricht mit dem

EDELSEIN! Die klammen Kommunen gehen BRUTAL gegen zahlungskräftige

„Kunden“ vor. Bis hin zur Beugehaft… Das hört jetzt auf.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich Ihnen meine Begründung zu, weshalb

ich den am 22.05.2023 von Ihnen erhaltenen Bußgeldbescheid zurückweise.

Begründung:

Ein nichtstaatliches Gebilde, das illegalen Grenzübertritt

mit Asyl oder Duldung belohnt, muss Lappalien wie Ordnungswidrigkeiten

(hier: Geschwindigkeitsüberschreitung) ebenso dulden. Um Diskriminierung

zu vermelden, ist es geradezu dazu verpflichtet. Unerlaubte Einreise,

unerlaubter Aufenthalt sowie eine durch falsche Angaben (oder entsorgten

Paß) erschlichene Betretungserlaubnis sind Straftaten (AufenthG. §14,

§95 Abs 1 Nr. 3). Das Annehmen einer Scheinidentität, das Erschleichen

von Sozialleistungen, Prozeßkostenhilfe, Gesundheitsversorgung,

Sprachkursen und Wohnraum sind massive Straftaten, denen gegenüber eine

Ordnungswidrigkeit nachrangig zu verfolgen ist. Wenn sogar geltendes

Recht in erheblichem Maße nicht angewendet wird, wie bei den zahlreichen

o. gen. Straftaten, ist eine Ordnungswidrigkeit mit mindestens der

gleichen Nachsicht zu behandeln.

Straftaten bei illegal Einreisendennicht zu verfolgen, nur weil bei ihnen nichts zu holen ist, gleichzeitig

aber Ordnungswidrigkeiten beim eigenen Bürger zu ahnden, weil man diese

im Gegensatz zum illegal Einreisenden finanziell aussaugen kann, stellt

eine schwere Diskriminierung rechtschaffender Bürger dar, wie es sich

für ein funktionierendes Rechtssystem und für eine dem Souverän

verpflichtete Behörde nicht ziemt. Eine Exekutive, die schwere

Rechtsbrüche bewusst mißachtet, sich aus Geldgier auf Lappalien stürzt,

um u. a. die Konsequenzen aus diesen Rechtsbrüchen zu finanzieren,

korrumpiert den Rechtsstaat als wesentliche Säule der liberalen

Demokratie und verliert jegliche Legitimation. So lange einem in diesem

Nichtstaat für das Falschparken oder eine Geschwindigkeitsüberschreitung

eine härtere Verfolgung droht als für das Drogendealen in deutschen

Parks, so lange es Asylbewerbern, darunter auch islamistischen

Gefährdern, möglich ist, sich mit bis zu 20 verschiedenen Identitäten

frei zu bewegen und Sozialhilfe zu kassieren, so lange man ermitteln

kann, dass ich das Auto gefahren habe und nicht mein Vater , während es

anscheinend nicht möglich ist, die wahre Identität von zigtausend

Menschen zu ermitteln, die sich allesamt als Syrer ausgeben, so lange

werde ich diesen systematischen Rechtsbruch nicht mehr mit Bußgeldern

finanzieren.

Aus o. gen. leicht verständlichen Gründen weise ich die

gegen mich erhobene Bußgeldforderung zurück.

Das System ist unheilbar krank !

Danke an Gabriele für die Zusendung.

