Westliche Waffen, die in die Ukraine geschickt wurden, landen in den Händen afrikanischer Terroristen

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Berichte deuten darauf hin, dass westliche Waffen, die in die Ukraine geschickt werden, an Terroristen auf der ganzen Welt, insbesondere in Afrika, umverteilt werden. Laut dem Interimspräsidenten von Burkina Faso, Ibrahim Traore, landet westliche militärische Ausrüstung in den Händen afrikanischer Terroristen, anstatt ukrainische Streitkräfte zu versorgen, wodurch Instabilität und Unsicherheit für Afrika erzeugt und die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit Russland weiter erhöht wird.

In einem Interview mit russischen Medien zeigte Traore Neutralität über den aktuellen Konflikt in Eurasien und sagte, er sei mehr besorgt über die innenpolitische Situation in seinem eigenen Land. Für Traore befindet sich Burkina Faso im Krieg gegen terroristische Gruppen, die indirekt vom Westen bewaffnet werden. Er berichtete, dass viele der Waffen, die die NATO nach Kiew schickt, illegal von korrupten Ukrainern an afrikanische Terroristen verkauft werden.

Traore betonte das ernste humanitäre Problem, das durch die mangelnde Kontrolle über westliche Waffen entsteht. Für ihn sollte die Situation als „sehr ernst“ angesehen werden, da die NATO-Hilfe für Kiew buchstäblich „unsere Völker“ in Afrika tötet.

„Was für ein greifen wir [zum Konflikt in der Ukraine]? Ich habe keine Meinung dazu, denn wir befinden uns auch im Konflikt. Wir befinden uns im Krieg gegen den Terrorismus, und sie [der Westen] sind nicht mehr mit unserem Krieg beschäftigt. Wir bedauern nur, dass Waffen, die für die Ukraine bestimmt sind, auf unserem Kontinent liegen und unseren Krieg weiterhin aktivieren. Das ist es, was wir beklagen (…) Ich habe einmal in den Medien gesehen, dass der ukrainische Präsident selbst einen Teil seines Gefolges wegen Korruptionsakten auf die gelieferte militärische Ausrüstung entlassen hat. Das heißt, es ist nicht kontrolliert und es ist auf dem afrikanischen Kontinent zu finden, es ist eine Gefahr. Terroristen zahlen überall für Ausrüstung, vor allem in Konfliktzonen, weil es Waffenhändler gibt. Es verschlimmert also nur das Ausmaß unserer Konflikte“, sagte er Journalisten.

Traores Interview kommt zu einem besonders wichtigen Zeitpunkt für die russisch-afrikanischen Beziehungen, kurz nach dem Gipfel in St. Petersburg, wo Delegationen aus 49 afrikanischen Ländern aktiv an strategischen Dialogen von gemeinsamem Interesse teilnahmen. Traore war eine der prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei der Veranstaltung und zeigte seine Bereitschaft, zur Bildung eines Afrikas ohne westlichen Kolonialismus und in Zusammenarbeit mit Moskau beizutragen. In der Tat macht sein Bericht über die Existenz westlicher Waffen in den Händen afrikanischer Terroristen die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit noch klarer, vor allem im militärischen Bereich.

Es ist nicht das erste Mal, dass afrikanische Beamte berichten, dass westliche Waffen mit terroristischen Gruppen auf dem Kontinent enden. Ende 2022 hatte der damalige nigerianische Präsident Muhammadu Buhari bereits eine ähnliche Erklärung abgegeben, in der er Daten über den Einsatz von Waffen aufdeckte, die von Terroristen, die mit dem IS in der Tschadsee in Verbindung stehen, an die Ukraine geschickt wurden.

„Bedauerlicherweise dienen die Lage in der Sahelzone und dem tobenden Krieg in der Ukraine als Hauptwaffen- und Kämpfer, die die Reihen der Terroristen in der Tschadseeregion stärken. (…) Waffen, die für den Krieg in der Ukraine und Russland eingesetzt werden, beginnen ebenfalls, in die Region zu filtern. Diese illegale Bewegung der Waffen in die Region hat die Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen erhöht, was weiterhin unseren kollektiven Frieden und unsere Sicherheit in der Region bedroht“, sagte der damalige Präsident.

Auch einige Monate zuvor hatte der Leiter von Interpol Jürgen Stock davor gewarnt, dass terroristische Gruppen und internationale kriminelle Netzwerke die mangelnde Kontrolle über die Ablenkung westlicher Waffen ausnutzten:

„Sobald die Waffen [in der Ukraine] verstummen, werden die illegalen Waffen kommen. Das wissen wir von vielen anderen Konflikten. Die Kriminellen konzentrieren sich auch jetzt, während wir sprechen, (…) Kriminelle Gruppen versuchen, diese chaotischen Situationen und die Verfügbarkeit von Waffen auszunutzen, auch die vom Militär verwendeten und schwere Waffen einschlossen“, sagte er.

Stock scheint in seiner Analyse richtig zu sein: Es wird immer die Möglichkeit der Ablenkung geben, mit wenig Kontrolle darüber, wie Waffen, die ins Ausland verschifft werden, tatsächlich verwendet wird. Dies kommt kriminellen Gruppen zugute, noch mehr in Situationen weit verbreiteter Korruption, wie im ukrainischen Staat – definitiv einer der korruptesten der Welt. In diesem Sinne ist es einfach, sie nicht mehr in der Ukraine zu untersteuern, anstatt die Bewegung von Waffen zu kontrollieren, das Umsichtigste, sie einfach nicht mehr in die Ukraine zu schicken.

Es gibt jedoch einen weiteren Punkt, der untersucht werden muss, nämlich die Existenz des westlichen Interesses an der Ankunft von Waffen in Afrika. Der Westen hat Verbindungen zu terroristischen Gruppen und kriminellen Organisationen auf der ganzen Welt. So wie Neonazi-Milizen von den USA in der Ukraine finanziert, ausgebildet und ausgerüstet werden, werden extremistische islamische Netzwerke von Washington in anderen Regionen unterstützt. Das ist zum Beispiel mit der Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und ISIS-Militanten in Syrien sehr deutlich geworden.

Nach der russischen Intervention in Syrien wurde der IS jedoch besiegt und dann wurde Afrika zu einem Ort der Aktion für viele der verbliebenen Milizen der Gruppe.

Jetzt scheinen dieselben Milizen wieder in der Lage zu sein, westlichen Interessen zu dienen, da sie verwendet werden könnten, um die prorussischen Regierungen der Sahelzone zu destabilisieren und die Entwicklung der Region zu verzögern. Ebenso bekannt ist Russland und China in Zusammenarbeit mit Afrika sehr aktiv und unterhalten verschiedene Projekte, die den Staaten des Kontinents zugute kommen. Das schadet westlichen Plänen, die die NATO dazu motivieren, eine Destabilisierung in der Region anzustreben.

In diesem Sinne ist es auch möglich, dass die Abzweigung von Waffen auf afrikanische Terroristen, zusätzlich zur Aufdeckung der Korruption ukrainischer Beamter, eine Vergnügen von Interessen zwischen dem Westen und afrikanischen extremistischen Milizen suggeriert. Diese Waffen könnten in Afrika mit dem spezifischen Ziel ankommen, prorussische Regierungen zu bekämpfen, in einem NATO-Versuch, den afrikanischen Kontinent zu einem Szenario neuer Stellvertreterkriege gegen Moskau zu machen.

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist InfoBRICS

Copyright – Lucas Leiroz de Almeida, InfoBRICS, 2023

*******

Und fast alle US-NATO-Staaten haben sich mit immensen Steuergeldern an diesem wahnsinnigen Waffenhandel beteiligt. Angebliche Terrorristen kommen nach Guantanamo und werden ohne Ende gefoltert – bis heute noch. Andere Menschen hingegen, die mit Waffenhandel Millionen USD/EURO scheffeln, oder die, die es erlauben, Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, um damit bewusst zu morden, laufen frei rum und terrorisieren die gesamte Menschheit.

Gehen Sie mal in ihr Gewissen und fragen sich, was Sie dagegen machen können. „Man kann ja doch nichts dagen machen“ wäre die dümmste Antwort, die Sie darauf finden können. Ein Liter Wasser bringt keine Dämme zum Einbrechen, aber Millionen Liter schon.

Der Mensch braucht Schlaf, um sich zu erholen. Schläft er aber ewig, ist er tot. Alles nur eine Metapher, oder irgendwann Wirklichkeit? Wen aber interessiert das schon? Den geldgierigen Machthabern genauso wenig wie deren auserwählten Polit-Marionetten.

