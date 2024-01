2024: Das Jahr, in dem außenpolitische Illusionen sterben

Amerikas Führer sitzen beim Mittagessen, während die Nation in eine immer gefährlichere Welt vorstößt.

Douglas Macgregor (antikrieg)

Der Krieg in der Ukraine endet mit einer katastrophalen Niederlage für die Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Krieg im Nahen Osten hat gerade erst begonnen, und er wird nicht enden, wenn der israelische Staat beschließt, nicht mehr zu kämpfen.

Washington ist mit einer Welt konfrontiert, die es weder kennt noch versteht. Der jüngste „Plan für den Sieg in der Ukraine“ der Republikaner im Repräsentantenhaus ist ein Beispiel für den akuten Mangel an Verständnis. Es scheint sicher, dass die russischen Streitkräfte bis zum Dnjepr und darüber hinaus vorstoßen werden. Wenn die Vorwärtsbewegung beginnt, werden die weltraumgestützten Überwachungssysteme der USA die Bewegung nach Westen erkennen und Alarm schlagen. Die Ukraine hat jedoch keine Möglichkeit, den russischen Vormarsch zu stoppen.

Dessen ungeachtet besteht Washington weiterhin darauf, NATO-Truppen an die Grenzen Russlands zu verlegen, neue Stützpunkte in Nordschweden und Finnland zu errichten und damit den Fehler zu wiederholen, der zum Krieg in der Ukraine geführt hat. Unterdessen hat sich Israels Krieg gegen die Hamas etwa 1.000 Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt zu einer Kampagne entwickelt, die Israel von seiner arabischen Bevölkerung befreien soll. Diese Entwicklung bringt Israel und die Vereinigten Staaten in eine Auseinandersetzung mit der islamischen Welt und möglicherweise auch mit Russland, China und dem globalen Süden.

Die Ereignisse in der Ukraine und in Israel sind symptomatisch für eine neue Machtverteilung, die von aufstrebenden Mächten wie Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Iran und Saudi-Arabien geschaffen wurde. Die Verschiebung des Kräfteverhältnisses ist tiefgreifend. Sie verlagert die politische, militärische und wirtschaftliche Macht entscheidend weg von den Vereinigten Staaten, und das zu einer Zeit, in der die herrschende Klasse in Washington den Vorsitz über eine Wirtschaft führt, die in eine tiefe Rezession oder schlimmer noch in eine Depression abgleitet.

Wunschdenken scheitert normalerweise an harten Fakten, aber die herrschende politische Klasse in Washington ignoriert die Fakten. Das Ergebnis ist, dass Washington das amerikanische Volk auf einen gefährlichen Weg in einen größeren Krieg und den finanziellen Ruin im Jahr 2024 führt.

Jurij Lutsenko, ehemaliger ukrainischer Generalstaatsanwalt, trat am 7. Januar im ukrainischen Fernsehen auf und sagte, die Ukraine habe 500.000 Tote in Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland verloren. Er fügte hinzu: „Die Ukraine verliert in diesem Krieg jeden Monat 30.000 Menschen als Tote und Schwerverletzte.“ Er forderte außerdem, dass die ukrainischen Behörden die tatsächlichen Zahlen der ukrainischen Verluste veröffentlichen sollten, um den Menschen den Ernst der Lage zu verdeutlichen.

Auch wenn Lutsenko es nicht erwähnte, zeigten die militärischen Ratschläge der USA in Verbindung mit der Leistung des US-Materials ein Ausmaß amerikanischer militärischer Schwäche, wie man es seit dem Ausbruch des Koreakrieges nicht mehr gesehen hat. Washingtons törichter Versuch, Russland unter Einsatz ukrainischer Menschenleben zu vernichten, hat Moskau einen strategischen Sieg beschert und der ganzen Welt die amerikanische Schwäche vor Augen geführt. Angesichts der Staatsverschuldung, die sich der Schwelle zur Zahlungsunfähigkeit nähert, und des fortschreitenden Zusammenbruchs der amerikanischen Gesellschaft ist das Potenzial für ein militärisches Scheitern der USA im Einsatz ein Umstand, den Washington vermeiden sollte, wozu es aber offenbar nicht in der Lage ist.

Das liegt zum Teil daran, dass Washington permanent im Nachglühen des amerikanischen militärischen Erfolgs von Desert Storm lebt. 1991 befand die herrschende politische Klasse, dass der Sieg zu einem großen Teil der überlegenen amerikanischen Technologie, der Organisation sowie der hohen Qualität der Soldaten, Matrosen, Flieger und Marines zu verdanken war.

Die herrschende politische Klasse ignorierte jedoch, wie sehr der amerikanische Sieg von 1991 auch von den Schwächen der irakischen Streitkräfte profitierte. Bis zum Ausbruch des Stellvertreterkriegs mit Russland war Krieg für das US-Militär im Irak, in Afghanistan, Syrien und Libyen in der Regel eine Übung mit scharfen Waffen gegen im Allgemeinen kooperative Ziele.

Diese Ära ist vorbei. Der amerikanische Militärapparat ist schwerfälliger und ineffizienter als je zuvor. Strukturell und organisatorisch ist das amerikanische Militär nach wie vor ein Tribut an den Kalten Krieg. Heute verfügen Washingtons potenzielle Gegner über die meisten und in einigen Fällen sogar über bessere Technologien als die US-Streitkräfte.

In einem Bericht aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „A Report on the Fighting Culture of the United States Navy Surface Fleet“ (Bericht über die Kampfkultur der Überwasserflotte der US-Marine) gaben 94 Prozent der befragten Matrosen an, dass die Kollisionen von Zerstörern im Pazifik, die Übergabe von zwei Patrouillenbooten der US-Marine an die iranischen Streitkräfte im Persischen Golf und der Brand der USS Bonhomme Richard Teil eines umfassenderen Kultur- oder Führungsproblems in der Marine sind.

Kultur- und Führungsprobleme sind nicht auf die Marine beschränkt. Das Heer, die Luftwaffe und die Marines haben ähnliche Probleme. Trotz jahrzehntelanger Aufmerksamkeit und Forschung werden die US-Armee und ihre Schwesterdienste nach wie vor von toxischen Führungskräften mit unerwünschtem Führungsverhalten geplagt.

Schließlich mangelt es der militärisch-industriellen Basis an der Fähigkeit zur schnellen Reaktion. Mit anderen Worten: Die Fabriken laufen nicht mehr wie in den 1960er Jahren auf Hochtouren, um riesige Mengen an modernen Raketen, Munition und Ausrüstung zu produzieren. Der Mangel an Raketen stellt die Streitkräfte vor ernsthafte Einschränkungen.

Die Marine verfügt über etwa 3.500 Tomahawk-Raketen – so wenig, dass ihr im Falle eines größeren Krieges die Raketen ausgehen werden, bevor ihr die Trägerraketen ausgehen. Das Problem wurde in einem Leitartikel der Financial Times treffend formuliert:

Die [Verteidigungs-]Industrie wurde von Konflikten und wachsenden Bedrohungen überrumpelt. Die [Verteidigungsunternehmen] kämpfen darum, die Produktion inmitten von Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferkette zu erhöhen, was wiederum eine Folge der zunehmenden globalen Instabilität ist. Die Wiederbelebung ruhender Produktionsstätten braucht Zeit. Selbst die Produktion von komplexen Ausrüstungen wie Präzisionswaffen in aktiven Anlagen kann zwei bis drei Jahre dauern.

Strategisch gesehen war Afghanistan nie von Bedeutung. Auch die gescheiterten militärischen Interventionen Washingtons in Vietnam und im Irak waren für die Vereinigten Staaten von Amerika nur von peripherem Interesse. Dummerweise hat Washingtons törichter Versuch, Russland mit dem Einsatz von ukrainischen Menschenleben zu vernichten, Moskau einen strategischen Sieg beschert und der ganzen Welt die amerikanische Schwäche vor Augen geführt. Es kommt darauf an, wie Washington mit den Ereignissen in dem sich rasch entwickelnden Krieg zwischen Israel und seinen regionalen Gegnern umgeht, damit die USA nicht eine demütigende Niederlage in einem Krieg erleiden, auf den sie nicht vorbereitet sind.

