195.000 Euro Strafe von Medienbehörde! Verbot von AUF1 im Satelliten-Fernsehen

So werden die alternativen Medien von dem korrupten System vernichtet. So, so und was sind „verbotene Themen“? Die Menschen vor der täglichen Gehirnwäsche zu warnen und aufzuklären? Schauen Sie selbst.

***

195.000 Euro Strafe! Weil AUF1 im Satelliten-Fernsehen „verbotene Themen platziert“ hätte. So steht es im Bußgeldbescheid, zugestellt gestern, von der Landesmedienanstalt. So etwas gab es noch nie! Stefan Magnet wendet sich an die Zuschauer.

Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe:

IBAN: AT59 1200 0100 4081 7438

BIC: BKAUATWW

(Unterstützerverein AUF)

(Visited 1 times, 1 visits today)