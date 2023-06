Woher kam dieser Putsch der „Neuen Weltordnung“? Das „Social Engineering Project“ von Rockefeller

Von Jens Jerndal (globalresearch)



Die „Neue Weltordnung“ (NWO) ist ein Social-Engineering-Projekt, das darauf abzielt, die menschliche Zivilisation auf dem Planeten Erde in all ihren Aspekten umzugestalten, um den egoistischen Interessen einer kleinen Gruppe von Milliardären gerecht zu werden, die von Macht- und Profitgier besessen sind. Aber auch – und nicht weniger – besessen von ihrer Angst vor gewalttätigen, hungernden und benachteiligten Massen, die ihr Eigentum plündern und zerstören. Und begierig darauf, zu zeigen, wie überlegen sie 99,99 % ihrer Mitmenschen sind – und ihre Fähigkeit, sowohl die Natur, das Universum als auch das göttliche Bewusstsein im ewigen Spiel der Schöpfung zu besiegen.

Die NWO-Idee entstand aus der bereits um 1900 entstandenen Geschäftsidee von John D. Rockefeller, das Gesundheitswesen zu übernehmen und ein weltweites Monopol auf die medizinische Wissenschaft zu errichten. So wie er bereits praktisch ein globales Monopol im Erdölgeschäft geschaffen hatte.

Rockefellers brillante, aber hinterhältige, eigennützige Initiative nahm den Deckmantel einer gemeinnützigen Institution an, um Steuern zu entgehen und sich gleichzeitig Respekt, wenn nicht sogar Popularität zu verschaffen, statt der Wut und des Hasses, die ihm seine rücksichtslosen Geschäftsmethoden bis dahin eingebracht hatten.

Und wie könnte man die Kontrolle über medizinische Forschung, Ausbildung und Praxis besser übernehmen? – Alles unter dem Vorwand, großzügig Vermögen zum Wohle der Massen – und der Wissenschaft – zu spenden. Und dabei alles auf sein eigenes, streng gewinnorientiertes Geschäftsmodell zuschneiden. Dies hat dazu geführt, dass das geheime Mantra der Pharmakonzerne „Jeder geheilte Patient ist ein verlorener Kunde“ zu einem Grundprinzip der modernen westlichen Schulmedizin geworden ist. Es bietet keine Heilung, sondern nur lebenslange Behandlungen mit patentierten und hochpreisigen synthetischen Arzneimitteln und Operationen mit einer langen Liste potenziell tödlicher Nebenwirkungen, die zusätzliche Medikamente erfordern.

Durch die Gründung der „gemeinnützigen“ Rockefeller-Stiftung im Jahr 1913, „um menschliches Leid weltweit zu lindern“ , wurden seine Ölmilliarden von der Steuer befreit und konnten dazu verwendet werden, fast alles, was er übernehmen wollte, durch direkte Käufe oder Bestechungsgelder diskret zu kontrollieren. oder durch Spenden mit bestimmten Bedingungen oder durch Einflussnahme auf Vorstände und andere Entscheidungsträger. Wissenschaftler, Forschungsergebnisse und Veröffentlichungen wurden aufgekauft, und Politiker wurden finanziert und gezwungen, Gesetze zu ändern, um die Geschäftsinteressen von Rockefeller zu begünstigen.

Die Familie Rockefeller kontrolliert die Chase Manhattan Bank und die First National City Bank. Chase Manhattan ist das drittgrößte Bankinstitut der Welt und laut Wikipedia mit Abstand das einflussreichste.

Das bedeutet, dass ihnen auch ein Großteil der „Federal Reserve“ gehört, der privaten US-Notenbank, die durch einen Putsch im Kongress am 23. Dezember 1913 gegründet wurde, als die Mehrheit der Kongressabgeordneten und Senatoren bereits in die Weihnachtsferien aufgebrochen war.

Die Rockefeller-Interessen kontrollieren daher zu einem großen Teil das globale Finanzwesen , beispielsweise die Zinssätze und das Drucken von Fiat-Dollars, bei denen es sich um Falschgeld in großem Umfang handelt. Die Federal Reserve hat daher die Macht, nach Belieben Börsenbooms und -abschwünge sowie Finanzkrisen zu verursachen, die zu Rezessionen und Depressionen führen. Sie haben diese Macht mehrmals genutzt. Und ich stecke gerade tief darin, da ich dies im Oktober 2022 schreibe.

Das Rockefeller-Social-Engineering-Projekt wurde erstmals 1910 mit dem Flexner-Bericht dokumentiert, drei Jahre vor der Gründung der Rockefeller Foundation. Es ging um die Reform und Kontrolle der medizinischen Ausbildung in den USA und Kanada.

Als sie erkannten, dass ihr Plan die Unterstützung der öffentlichen Meinung brauchte, um erfolgreich zu sein, begannen sie, sich darauf zu konzentrieren, die Gedanken und Meinungen der breiten Bevölkerung zu beeinflussen und zu formen.

Einerseits zielten sie auf das Bildungssystem im Allgemeinen , vom Kindergarten bis hin zu den Universitäten. Das bedeutete, die Kinder in die Hände speziell ausgebildeter Krankenschwestern und Vorschullehrer zu geben, die dafür sorgten, dass alle Kinder praktisch von Geburt an richtig indoktriniert wurden.

Der Weg, Frauen dazu zu bringen, ihre traditionelle Rolle als in erster Linie Mütter, Hausfrauen und Hausfrauen aufzugeben, hat zunächst dazu geführt, dass sich die Wahrnehmung der Menschen von Wert und Glück verändert hat.

Traditionelle Werte begünstigten die Natur, familiäre Bindungen, Mutterschaft und die Zusammenarbeit in landwirtschaftlichen Gemeinschaften. In der Gesellschaft vor Rockefeller konnten die meisten männlichen Vollzeitverdiener normalerweise eine ganze Familie mit oft vielen Kindern ernähren. Nun hatte ein solcher Verdiener möglicherweise nicht das Privileg, nur 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Familie hätte sich auch nicht an allen möglichen technischen Wundern, Gadgets oder Spielen, Autos oder Booten erfreuen können. Sie konnten sich auch nicht viermal im Jahr neue modische Kleidung kaufen oder in den Ferien ins Ausland reisen.

Aus Rockefellers Sicht war es also notwendig, die Kinder so früh wie möglich dazu zu bringen, Rockefellers industrielles Weltmodell zu akzeptieren und dabei zu helfen, eine erweiterte Quelle von Arbeitskräften und Kunden für die neuen Industrien der wohlhabenden „Elite“ zu schaffen Frauen dazu zu bringen, am Arbeitsplatz mit Männern zu konkurrieren und genauso viel Geld zu verdienen wie Männer. Deshalb haben sie die feministische Bewegung ins Leben gerufen.

Das Mittel dazu bestand darin, die Kontrolle über die Nachrichtenmedien zu übernehmen und auch Unterhaltung und Spiele, einschließlich Hollywood-Filmen, zu nutzen, um die Wahrnehmung der Menschen darüber zu verändern, was im Leben wichtig ist. Alles auf subtile, indirekte Weise im Laufe der Zeit, so dass nur sehr wenige Menschen sich der Programmierung und Gedankenkontrolle bewusst waren, der sie ausgesetzt waren.

Frauen, die ihr Zuhause verließen, um in der Industrie zu arbeiten, war ein tödlicher Schlag für die engmaschige Familienstruktur, die die traditionelle Grundlage der Gesellschaft bildete.

Wir gehen heute davon aus, dass Frauen die Freiheit haben sollten, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Das Problem besteht darin, dass sie sich aufgrund dieser sozialen Programmierung nun schuldig oder weniger wert fühlen würden, wenn sie sich entscheiden würden, sich den Kindern, dem Heim und der Familie zu widmen.

Wir sollten die Bedeutung der traditionellen Rolle der Frau als Erzieherin ihrer Kinder in den entscheidenden ersten sieben Lebensjahren für die Gesellschaft nicht unterschätzen.

Und nicht weniger als weise Einflussnehmer ihrer Ehemänner. Und nicht zuletzt als Hüter der Weisheit und Erfahrungen früherer Generationen, die von Müttern und Großmüttern in der Kindheit an ihre Kinder weitergegeben wurden. Eine unschätzbare Quelle des Wissens und vor allem der Weisheit, die heute weitgehend zugunsten der Kindergartenschulung und der kommerziellen Propaganda und politischen Indoktrination moderner Medien verloren gegangen ist.

Das Wertesystem, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut, wandelte sich dann langsam von patriotisch, emotional, moralisch, spirituell und gemeinschaftlich hin zu einer Konzentration auf maximales Geld und Macht durch individuellen Wettbewerb in einem globalen Umfeld.

Dennoch wird von den neu geschaffenen Materialisten erwartet, dass sie der Autorität gehorchen . Stellen Sie nicht in Frage, was ihnen beigebracht wird. Nicht selbst denken. Der Rockefeller-Bildungsplan sah nie vor, dass sie etwas anderes als zuverlässige und leicht kontrollierbare Zahnräder im Getriebe der Industrien und politischen Machtstrukturen der globalen wohlhabenden Elite sein sollten. Ganz zu schweigen von den hypnotischen Wiederholungen der Mantras Demokratie und Gleichheit, die immer bedeutungsloser werden.

David Rockefeller schrieb in seiner Autobiografie:

„Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großartigen Publikationen dankbar, deren Direktoren seit fast 40 Jahren an unseren Treffen teilgenommen und ihr Versprechen der Diskretion eingehalten haben. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in diesen Jahren im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist jetzt anspruchsvoller und bereit, auf eine Weltregierung hinzuarbeiten.

Die übernationale Souveränität einer intellektuellen Elite und Weltbankiers ist der in vergangenen Jahrhunderten praktizierten nationalen Autobestimmung sicherlich vorzuziehen.“

Die Familien Rockefeller und Gates sind seit mehreren Generationen enge Verbündete. Und auch die Carnegie-, Mellon- und Ford-Stiftungen haben eng mit den Rockefeller-Projekten zusammengearbeitet.

Zu den verschiedenen Grundlagen der Neuen Weltordnung gehört die Fähigkeit, den Zugang zu Energie und Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Ohne Energie kommt die gesamte Industrie- und Finanzstruktur zum Erliegen. Und ohne Nahrung ist die Bevölkerung leicht zu kontrollieren.

Henry Kissinger, einer der entschiedensten Verfechter des NWO-Projekts und enger Mitarbeiter der Rockefellers, hat die berühmte Bemerkung gemacht, dass derjenige, der das Öl kontrolliert (damals gleichbedeutend mit Energie), die Regierungen der Welt kontrolliert und wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, die Menschen kontrolliert .

Ich denke, es war auch Kissinger, der den Begriff „nutzlose Esser “ geprägt hat, der sich auf die breite Masse bezieht, die nicht länger als Arbeitskräfte und Diener der „Elite“ benötigt wird, wenn Roboter, Computer und KI alle produktiven Arbeiten billiger und kostengünstiger erledigen werden zuverlässiger als Menschen. Wer sollte daher auf die eine oder andere Weise eliminiert werden, bevor hungernde Massen zu einer Bedrohung für die „Elite“ werden?

Wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass sich das WACHSTUM der Weltbevölkerung im letzten Jahrhundert aus mehreren Gründen verlangsamt hat. Wenn wir noch genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass es in den wirtschaftlich entwickelten Ländern viel stärker nachgelassen hat als in den sogenannten „Entwicklungsländern“ (bisher „unterentwickelten“) Ländern. Dies lässt sich leicht dadurch erklären, dass Menschen in „entwickelten“ Ländern sich dafür entscheiden, weniger Kinder zu haben. Was wiederum auf mehr Bildung, ein größeres Bewusstsein und mehr Möglichkeiten zurückzuführen ist, wie sie ihr höheres Einkommen ausgeben möchten. Sondern auch zu einer geringeren Kindersterblichkeit und einer geringeren Abhängigkeit von den Kindern im Alter.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass bereits aktive Bevölkerungsgruppen „ausgemerzt“ werden , auch wenn wir nicht sicher wissen können, wie viel davon speziell mit dieser Absicht durchgeführt wurde. Die wichtigsten Mittel, mit denen dies geschehen ist, sind:

1) Mehr oder weniger ständige Kriegsführung, bei der seit 1914 schätzungsweise rund 100 Millionen Menschen getötet wurden.

2) Die Medikamente, Operationen und Impfungen von Rockefeller Medicine haben seit dem Ersten Weltkrieg schätzungsweise mindestens 50 Millionen Menschen getötet, die überwiegende Mehrheit davon in den letzten 40 Jahren.

3) Industriell hergestellte Lebensmittel, die Stoffwechselerkrankungen wie Krebs, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt usw. verursachen, sollen im letzten Jahrhundert unabsehbare Millionen vorzeitiger Todesfälle verursacht haben.

Eines der heimtückischsten und gefährlichsten Machtspiele Rockefellers, um die Welt zu beherrschen und die Bevölkerung zu reduzieren, ist die genetische Manipulation von Lebensmitteln (GVO). Seit 1990 läuft eine weltweite Kampagne, um Landwirte dazu zu verleiten, gentechnisch verändertes Saatgut zu verwenden, das kein brauchbares neues Saatgut hervorbringt und daher jedes Jahr vom Hersteller gekauft werden muss. Das Ergebnis war für die Bauern katastrophal und tragisch.

GVO-Forschung an Mäusen hat gezeigt, dass diejenigen, die mit GVO-Produkten gefüttert werden , Krebs entwickeln und ihre Nachkommen in der zweiten oder dritten Generation unfruchtbar werden. Sie haben sogar einen GVO-Mais (Mais) mit einem antispermialen Wirkstoff hergestellt, der Männer unfruchtbar macht. Ist irgendjemand überrascht?

Der endgültige Umsetzungsplan für die NWO wurde 1990 nach dem Fall der Berliner Mauer und des Sowjetimperiums ins Leben gerufen. Als der tiefe Staat der USA, auch bekannt als die globalistische Mafia, seinen einzigen wirklichen Gegner, die Sowjetunion, losgeworden war, sahen sie den Weg frei

endlich die Kontrolle über den gesamten Planeten beanspruchen.

Also verkündete Papa Bush am 11. September 1990, auf den Tag genau 11 Jahre vor ihrem Terroranschlag unter falscher Flagge in New York City, mit vor Emotionen zitternder Stimme den Beginn der Neuen Weltordnung, die das Ziel erreichen würde die Welt in ein Paradies des „Friedens, des Wohlstands und der Rechtsstaatlichkeit“ für alle unter einer wohlwollenden Weltregierung zu verwandeln.

Dies war der Startschuss für die 30-jährige Vorbereitung des globalen Putsches, der schließlich mit der offiziellen Veröffentlichung der Covid-Geschichte vom neuen Virus des Kaisers am 11. März 2020 eingeleitet wurde. Bitte beachten Sie die bewusste Wahl des Datums für diese Ankündigung. Der 11. März ist das genaue Gegenteil im Kalender des 11. Septembers, und mehrere andere große staatliche Terroranschläge aus derselben Quelle ereigneten sich ebenfalls am 11. März. Kein Zufall.

1992 war ein Schlüsseljahr für die Agenda der Neuen Weltordnung, in dem mehrere langfristige, fälschlicherweise bezeichnete Projekte ins Leben gerufen wurden.

Hier einige der in die Tat umgesetzten Operationen :

1) Das am meisten öffentlich und global geförderte dieser Projekte war die sogenannte Agenda 21 , wobei sich die Zahl auf das 21. Jahrhundert als Ganzes bezieht. Es war das Ergebnis der UN-Konferenz in Rio de Janeiro im Juni 1992 auf Initiative von David Rockefeller und unter dem Vorsitz seiner „rechten Hand“, dem kanadischen Ölmagnaten und Politiker Maurice Strong.

Der vollständige Name lautete „Rio-Erklärung zu Umwelt und Entwicklung und Grundsatzerklärung für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder“ und wurde von 178 Regierungen angenommen. Die meisten von ihnen hatten wahrscheinlich keine Ahnung, was ihr eigentlicher Zweck war.

Es handelte sich um eine Agenda, die auf der zu 100 % falschen Behauptung basierte , dass die Welt durch die vom Menschen verursachte „globale Erwärmung“, verursacht durch die menschliche und tierische Bevölkerung, in großer Gefahr sei. Und gefördert mit Hilfe einer Panikmachekampagne, die vom ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore in Auftrag gegeben wurde, dessen beängstigende Vorhersagen jedoch nicht wahr werden. Im Gegensatz zu dem, was die Fake News der globalistischen Medien Ihnen weismachen wollen.

Die Idee, dass die globale Erwärmung eine Weltregierung rechtfertigt, reicht bis ins Jahr 1968 zurück, als David Rockefeller und zwei andere den Club of Rome gründeten. Der nächste Schritt auf diesem Weg war die Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt im Juni 1972 in Stockholm, als Olof Palme schwedischer Premierminister war. Übrigens war die Rio-Konferenz im Juni 1992 zur Feier des 20. Jahrestags der Stockholmer Konferenz geplant, die ebenfalls von Maurice Strong im Auftrag von David Rockefeller organisiert worden war.

Eine weitere „Klimakonferenz“ fand im Juni 2022 in Stockholm statt, um den 50. Jahrestag der ursprünglichen Stockholmer Konferenz von 1972 zu feiern.

Die Vereinten Nationen, die EU und viele ähnliche Organisationen wurden alle auf Initiative von Rockefeller gegründet, mit dem ultimativen Ziel, eine neue Weltordnung mit einer globalen Regierung zu schaffen.

2) Im Jahr 1992 startete das Weltwirtschaftsforum ein Programm zur Ausbildung von Menschen aus aller Welt, die bereits Politiker oder hochrangige Beamte waren oder dies anstrebten.

Das geheime Ziel bestand darin, die Regierungen und Machtzentren in jedem Land der Welt mit ehrgeizigen und gehorsamen globalistischen Marionetten zu infiltrieren, ähnlich wie „mandschurische Kandidaten“.

Sie würden die Macht ergreifen, den globalen Putsch in ihrem jeweiligen Land durchzuführen , Sperren anzuordnen und sicherzustellen, dass jeder ordnungsgemäß „geimpft“ wird. All dies wird durch eine intensive Angstkampagne unterstützt, die von global kontrollierten Mainstream-Medien angezettelt wird.

Zu den Auszubildenden zählten auch einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die als einflussreiche Persönlichkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Sport, Unterhaltung usw. galten. Insbesondere die Leute, die Facebook und YouTube kontrollieren.

Sogar Mitglieder königlicher Familien wurden rekrutiert. König Karl III. des Vereinigten Königreichs, der noch Prinz von Wales war, ist einer von ihnen, ebenso wie die Erben des schwedischen, dänischen und norwegischen Throns.

Bis heute haben viele tausend „junge“ Männer und Frauen im Alter zwischen 38 und 44 Jahren diese Ausbildung absolviert, die direkt darauf abzielt, in allen Ländern der Welt zu Präsidenten oder Premierministern gewählt oder zu Ministern oder Leitern wichtiger Regierungsabteilungen ernannt zu werden. Sie werden angewiesen, ihre Wähler zu verraten, die ihnen genug vertrauten, um für sie zu stimmen, und stattdessen den Anweisungen des WEF Folge zu leisten. Anordnungen, die die Verfassung und den Rechtsschutz der Bürger sowie unveräußerliche Menschenrechte und Freiheiten verletzen. Ganz zu schweigen von den Programmen politischer Parteien, die ihnen die Wahl an die Macht verschafften. Tatsächlich kommt es darauf an

Hochverrat und Völkermord.

Hier sind einige der Regierungen auf der ganzen Welt , die vom WEF-Virus infiltriert und „infiziert“ wurden:

Die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Niederlande, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Argentinien, Costa Rica, Haiti, Australien, Neuseeland, Tansania und Südafrika, einige virulenter als andere . Die Liste ist bei weitem nicht vollständig.

Auch Gerichtsbarkeiten und Richter wurden unterwandert , so dass Versuche mutiger Menschen, die Verräter strafrechtlich zu verfolgen, zum Scheitern verurteilt sind.

Neben dem auf Regierungsebene ausgerichteten Netzwerk des WEF verfügen sie auch über ein globales Netzwerk junger Menschen, sogenannte Global Shapers , die auf Provinz- und Gemeindeebene arbeiten, um die Agenda 2030 voranzutreiben. Über 10.000 von ihnen arbeiten über fast 500 „Hubs“ in 149 Länder!

Schweden war überraschenderweise eines der ersten Länder, das unter Carl Bildt bereits 1990 eine Art globalistisches Marionettenregime erhielt, noch bevor das Young Global Leaders-Programm des WEF 1992 offiziell ins Leben gerufen wurde.

3) Mittlerweile findet eine weltweite Konsolidierung der Medienunternehmen, sowohl der Fernsehsender als auch der Presse, durch globalistische Medienkonsortien statt, bis zu dem Punkt, dass mittlerweile fast alle Medien auf der ganzen Welt nur noch sechs milliardenschweren Eigentümerkonsortien gehören davon sind aggressiv im Lager der Globalisten. Das Gleiche gilt für Nachrichtenagenturen wie Reuters und Associated Press (AP), deren Nachrichten von Medien auf der ganzen Welt Wort für Wort kopiert werden.

Auf diese Weise konnte auf die entstandene Covid-„Pandemie“ so schnell und koordiniert reagiert werden, indem auf der ganzen Welt unangemessene diktatorische Beschränkungen und Kontrollmaßnahmen umgesetzt wurden. Maßnahmen, die in vielen Fällen direkt sowohl die allgemein anerkannte wissenschaftliche Meinung als auch die Menschenrechte, geltende Gesetze und sogar die Verfassungen ihrer jeweiligen Länder verletzten. Absichtliche Zerstörung der Weltwirtschaft und der Privatwirtschaft aller außer den Reichen.

4) Ein Teil des Plans bestand darin, muslimische Gemeinschaften über Imame, Moscheen und Schulen zu infiltrieren, um Fanatismus zu erzeugen, der Konflikte verursachen würde.

Dies liefert falsche Schuldige für Staatsterrorismus unter falscher Flagge, wie zum Beispiel den 11. September, und rechtfertigt verstärkte Kontrollen und Beschränkungen.

Osama bin Laden war ein Agent der CIA , dessen Aufenthaltsort jederzeit bekannt war.

Er wurde nicht von Obama und Hillary auf ausländischem Boden brutal ermordet, ohne dass es einen Schuldbeweis oder ein Gerichtsverfahren gab, wie sie all die Jahre später prahlten. Der Grund für diesen Werbegag und der dafür gewählte Zeitpunkt dürfte gewesen sein, bei den dann bevorstehenden Präsidentschaftswahlen die Unterstützung der Bevölkerung als Nationalhelden zu gewinnen.

Osama starb an einer Nierenerkrankung . Bei den später mit ihm gezeigten Videos handelte es sich um Fälschungen.

Die andere Seite dieser Medaille – die Strategie der Herrschaft durch Spaltung – „Divide et impera“ – besteht darin, durch Medienberichterstattung in der westlichen Bevölkerung Angst und Hass gegen Muslime zu schüren, um öffentliche Unterstützung für Aggressionen gegen muslimische Länder zu gewinnen. Dies geschieht seit 1990, beginnend mit dem ersten Golfkrieg und der Gründung der Terrororganisation Al-Qaida unter falscher Flagge durch die CIA und das Pentagon, die sie dann für ihre eigenen geheimen Terroranschläge verantwortlich machen konnten.

Im Jahr 1990 inszenierte Papa Bush den ersten „Golfkrieg“ und marschierte in den Irak ein, nachdem er Saddam Hussein dazu angestiftet hatte, einen Teil von Kuwait zu beanspruchen – das war ein Signal für „den Westen“, muslimische Länder als Feinde zu betrachten, selbst wenn sie zuvor Verbündete gewesen waren. Alles, um Israel zufriedenzustellen. Eine große Ausnahme bildet Saudi-Arabien. Folge dem Geld! Und vergessen Sie nicht, dass es die USA waren, die Saddam Hussein als Diktator im Irak eingesetzt und unterstützt haben. Und dass Saddam im Namen der USA, Großbritanniens und Israels pflichtbewusst einen langen und schmutzigen Stellvertreterkrieg mit dem Iran geführt hatte.

Erst seit 1990 blüht der muslimische Fundamentalismus mit Forderungen nach der Scharia, Terroranschlägen und bestimmten Kleidungsvorschriften für Frauen auf, wie etwa dem ständigen Tragen des Hijab, selbst für kleine Mädchen in der Grundschule.

Im Jahr 1990 kam es auch häufiger zu Terroranschlägen. Meiner Meinung nach wurde die überwiegende Mehrheit von ihnen von der CIA oder anderen von den USA geförderten Organisationen „gepflanzt“. Jedes dieser Ereignisse hat den US-Globalisten eine neue Rechtfertigung für die Verschärfung der Kontrollen, Beschränkungen und Verbote geboten, die auch anderen Ländern auferlegt werden, und bringt uns alle der endgültigen Machtübernahme durch die Neue Weltordnung einen Schritt näher.

All dies passt zu der Enthüllung des US-Generals Wesley Clark im Jahr 2003 über den Plan des US-Verteidigungsministeriums, innerhalb von fünf Jahren sieben (7) muslimische Länder im Nahen Osten und Nordostafrika „auszuschalten“. Beginnend mit dem Irak und endend mit dem Iran. Afghanistan nicht mitgerechnet.

Jetzt sehen wir, wie dieser globale Putsch Schritt für Schritt geplant wurde und alle Regierungen, einschließlich der Provinz-, Kommunal- und NGO-Ebene, in fast allen Unterzeichnerländern der Agenda 21 und 2030 durchdringt.

Zum Glück für Russland und die Welt scheiterte der Plan der USA, der davon ausging, dass sie einfach eingreifen und das gesamte Sowjetimperium mit all seinen riesigen Ressourcen übernehmen könnten. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Jelzin Putin in einem Moment der Nüchternheit zu seinem Nachfolger ernannte, als ihm klar wurde, was die Amerikaner mit seinem Russland anstellen wollten. Aber der NWO-Start erfolgte bereits zehn Jahre zuvor, und das Projekt verlief wie geplant, trotz Russland, 9/11 und allem, bis zum entscheidenden Covid-Moment Ende 2019 – Anfang 2020.

Der Verlust der Kontrolle über Russland war ein Schock für die US- Doktrin der globalen Vormachtstellung und totalen Herrschaft, und jetzt verstehen wir, warum der Deep State der USA Putin mit solch giftiger Intensität hasst. Ganz einfach, weil er sein Land verteidigt und die USA daran gehindert hat, es zu übernehmen und zu zerstören. Ohne einen einzigen Schuss und ohne die Zerstörung eines einzigen anderen Landes.

Vergleichen Sie das mit der langen Liste aller Länder, die die USA zerstört haben , und den Millionen und Abermillionen unschuldiger Menschen, die durch die amerikanische Kriegsmaschinerie in Korea, Vietnam, Irak, dem ehemaligen Jugoslawien, Afghanistan, Libyen und Syrien gestorben sind oder deren Leben völlig ruiniert wurde , Jemen und anderswo.

Putins chirurgisch bemessene Invasion in der Ukraine wurde direkt und absichtlich von der Biden-Regierung im Auftrag der globalistischen Mafia provoziert. Nach zwei Jahrzehnten kontinuierlicher aggressiver Provokationen durch die NATO. Alles andere als unprovoziert, wie westliche globalistische Medien behaupten.

Die NATO hat sich nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums auf fast das Doppelte ihrer Größe vergrößert , was einen eklatanten Verstoß gegen ein formelles Versprechen der USA darstellt, sie keinen Zentimeter weiter östlich von Deutschland zu verlegen. Die NATO, die keine Verteidigungsorganisation mehr ist, schleicht sich mit Atomraketenrampen bis an die russischen Grenzen heran und versucht, Macht oder Kontrolle über benachbarte ehemalige Sowjetrepubliken zu erlangen, die der Westen nach der Auflösung der Sowjetunion als unabhängige Grenzstaaten um Russland errichtet hatte Sowjetimperium.

Westliche Medien, die das NWO-Narrativ vorantreiben, verbergen die Tatsache , dass die US-Regierung 2014 in der Ukraine einen Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch durchgeführt hat, der nach Russland fliehen musste, um sein Leben zu retten. Stattdessen wurde der derzeitige Präsident Selenskyj von der US-Regierung eingesetzt, die seitdem de facto die Ukraine regiert. Es hat riesige Mengen an US-Waffen, einschließlich nuklearer Raketen, bis an die russische Grenze, nicht weit von Moskau, gebracht.

Um einen Überblick darüber zu bekommen, stellen Sie sich vor, wie die USA reagieren würden, wenn Putin an der US-Grenze zu Kanada oder Mexiko dasselbe tun würde!

Ein Aspekt der kriegsprovokierenden Politik Washingtons ist die Tatsache, dass die meisten Menschen, die hinter den politischen Entscheidungen der USA stehen, als Aktionäre der Waffenindustrie mit jedem Krieg Milliarden verdienen und stets darauf achten, dass alle ihre Kriege auf verschiedenen Kontinenten stattfinden ihre eigenen. Von ihren sicheren US-Villen aus hat man gehört, dass sie US-Soldaten „dummes Kanonenfutter“ nennen, da sie in andere Teile der Welt geschickt werden, um dort zu sterben, damit sich ihre Börsengewinne vervielfachen.

Im Gegensatz zu den USA hat Putin internationale Konventionen und Verträge respektiert . Er hat auch geduldig versucht, sich durch Vernunft und Verhandlungen mit den USA zu einigen, doch die USA weigerten sich, zu verhandeln. Es hat seinen Vertragsbruch und seine unerbittlichen Provokationen fortgesetzt, bis Putin keinen anderen Weg sah, sein Volk und sein Land zu schützen, als in die Ukraine einzumarschieren, um es zu erobern , aber um es zu erobern

1) Verteidigung ethnischer Russen in der Ostukraine , die seit der Machtübernahme durch die USA durch den Putsch im Jahr 2014 von der von den USA kontrollierten ukrainischen Regierung einem unerbittlichen Krieg ausgesetzt sind, der an Völkermord grenzt.

2) Schließung der vielen Biowaffenlabore, die die USA in der Ukraine eingerichtet, finanziert und teilweise mit Personal ausgestattet haben, einige davon auch sehr nahe an der russischen Grenze. Was er versucht, so sorgfältig wie möglich zu tun und dabei die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu respektieren. Im Gegensatz zur globalistischen Propaganda.

Wie wir mittlerweile wissen, ist das erste Opfer eines Krieges die Wahrheit.

Diese Labore arbeiten an illegaler biologischer Kriegsführung, die durch internationale Abkommen verboten ist. Und sie richten sich eindeutig gegen das russische Volk. Es ist durchgesickert, dass diese Hochrisikolabore unter anderem mit Infektionserregern arbeiten, die nur bestimmte Ethnien oder Genotypen angreifen und über die Luft übertragen und sogar von Mücken verbreitet werden. Und es ist bekannt, dass diese Labore russische DNAs gesammelt haben. Dies fällt in die Kategorie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Agenda 2030 ist das erste große Zwischenziel auf dem Weg zur Vollendung der Agenda 21, die sich auf das gesamte 21. Jahrhundert bezieht .

Es ist faszinierend, wie Globalisten für Jahrhunderte planen , nicht wahr? Glauben sie, dass sie vorher unsterblich werden, damit sie es in ihrem jetzigen Körper genießen können? Ich wäre nicht überrascht. Ich weiß, dass einige einen neuen Dienst gekauft haben, um ihre Leichen einfrieren zu lassen, in der Erwartung einer neuen Technologie, die sie schließlich aus dem Tod erwecken und ihnen eine neue, digitalisierte Existenz ermöglichen kann. Was für eine Geldverschwendung!

Einige der Pläne der globalistischen WEF-Mafia sind durchgesickert und unter denjenigen von uns, die Zugang zu unabhängigen, wahrheitsgemäßen Informationen haben, allgemein bekannt geworden.

Noch immer erkennen nur sehr wenige den wahren Zweck der „Impfstoffe“. Abgesehen davon, dass wir nach und nach getötet und der Rest unfruchtbar gemacht werden.

Der Hauptgrund für die Inszenierung der vorgetäuschten „Pandemie“ bestand darin, „jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem Planeten“ zu zwingen, sich „impfen“ zu lassen.

Die Wahrheit ist, dass diese „Impfstoffe“ überhaupt KEINE Impfstoffe sind. Sie entsprechen weder der etablierten medizinischen Definition eines Impfstoffs noch seiner gesetzlichen Definition. Außerdem wurde inzwischen anerkannt, dass sie die Injizierten weder daran hindern, sich mit Covid oder einer anderen Art von Grippe anzustecken, noch sie daran hindern, die Infektion zu verbreiten.

Unabhängig davon und trotz der enormen Zahl von Todesfällen und schweren Gesundheitsschäden, die durch diese Injektionen verursacht wurden, versuchen die vom WEF übernommenen Gesundheitsbehörden überall weiterhin, jeden zu zwingen, sich diese Injektionen zu injizieren, nicht nur einmal oder zweimal. In Schweden sind wir bei unserem fünften „Schuss“ für „ältere und gebrechliche Menschen“, wenn ich nicht den Überblick verloren habe. Und jetzt heißt es alle 4 Monate „Neue Saison, neue Einspritzung“.

Moderna, einer der von der US-Regierung geförderten „Impfstoff“-Hersteller, hat es als „ein biologisches Betriebssystem“ bezeichnet und es handele sich um eine neue Art der Genmanipulationstechnik, deren langfristige Folgen NICHT untersucht wurden und deren langfristige Auswirkungen unmöglich abzuschätzen sind . Ganz abgesehen davon, dass einige Zutaten geheim gehalten werden!

Unabhängige Analysen haben ergeben – obwohl die Befürworter dies natürlich dementieren –, dass es elektronische, selbstorganisierende Nanopartikel enthält, die nicht auf der Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt sind und in der Lage sind, alle Arten von Signalen und Informationen über 5G sowohl zu empfangen als auch zu senden Frequenzen. Deshalb wird das Internet der Dinge heute „Internet der Dinge und Körper“ genannt!

Also, liebe Freunde, der wahre Zweck dieses WEF-Coups besteht darin, die Weltbevölkerung zu reduzieren – und insbesondere die nicht-weißen, unentwickelten „nutzlosen Esser“, die sie in ihrer Welt nicht mehr brauchen, da die überwiegende Mehrheit aller Arbeitsplätze jetzt wegfällt erledigt von Robotern, Computern und KI-Software, die die Arbeit schneller, besser und billiger erledigen. Und sie haben keine Familie und müssen auch nicht essen, schlafen, sich ausruhen oder Urlaub machen. Oder Proteste inszenieren.

Die wenigen Menschen, die überleben dürfen, um der „Elite“ des WEF zu dienen, werden „nichts besitzen und glücklich sein“, da sie in winzigen Wohnungen in neuen „intelligenten Städten“ übereinandergepfercht sind.

Die heilige Natur wird für alle tabu sein, mit Ausnahme der „Elite“ selbst, die die Freiheit haben wird, sie zu ihrem eigenen Vorteil oder Vergnügen zu vergewaltigen. Alles gemäß der Agenda 2030, der praktisch alle Regierungen zugestimmt haben.

Die globalistischen Herrscher überlassen nichts dem Zufall: Die selbstorganisierenden elektromagnetischen Nanobots, die sie heimlich in ihre „Impfstoffe“ einbauen, geben ihnen die vollständige Kontrolle über alle. Über die 5G-Technologie sind sie nun in der Lage, subtile Signale zu senden, um unsere Stimmungen, Gesundheit, Überzeugungen, Gefühle usw. zu beeinflussen, entweder kollektiv oder individuell, und uns sogar „auszuschalten“, wenn wir für sie keinen Zweck mehr erfüllen. Mit anderen Worten: Tötet uns.

Wir sind jetzt alle Frösche in einem schnell erhitzenden Wassertopf, der kurz davor steht, den Siedepunkt zu erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Entscheiden wir uns dafür, aus der Pfanne zu springen, in die wir gelockt wurden, bevor wir von der Putschisten-Globalisten-„Elite“ gekocht und zum Abendessen verzehrt werden?

DU SAGST ES MIR!

Jens Jerndal, MD(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.hc, ist ehemaliger Professor für ganzheitliche Medizin.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Jens Jerndal , Global Research, 2023

