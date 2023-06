Stecken Pentagon und CIA hinter der Covid-19 Pandemie?

Ein Bioterrorismusexperte und Whistleblower behauptet, die CIA habe heimlich an der Unterstützung unethischer Forschungsarbeiten mitgewirkt. Dies hätte zur Herstellung des COVID-19-Virus geführt, der dann aus dem Wuhan Institute of Virology entwichen sei.

Von Jeremy Kuzmarov (free21)

Dieser Text wurde zuerst am 27.02.2023 auf www.covertactionmagazine.com unter der URL <https://covertactionmagazine.com/2023/02/27/was-the-pentagon-and-cia-behind-the-covid-19-pandemic/> veröffentlicht. Lizenz: Jeremy Kuzmarov, Covert Action Magazine, CC BY-NC-ND 4.0

Dr. Andrew G. Huff ist ein Irak-Kriegsveteran und Epidemiologe für Infektionskrankheiten mit einem Doktortitel von der Universität von Minnesota. Im September 2014 wechselte er zur EcoHealth Alliance [1], einer Nichtregierungsorganisation, die von Bundesbehörden Zuschüsse in Höhe von über 118 Millionen Dollar erhielt [2]. Ihre Aufgabe ist es, die Öffentlichkeit vor Infektionskrankheiten zu schützen.

In seinem neuen Buch „The Truth About Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History“ (New York: Skyhorse Press, 2022) [Die Wahrheit über Wuhan: Wie ich die größte Lüge der Geschichte aufdeckte, Anm. d. Red.] behauptet Huff, dass sein Chef bei der EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, mit der CIA zusammenarbeitete und dass er ab 2012 die Entwicklung des biologischen Erregers SARS-CoV-2 überwachte, der die Krankheit COVID-19 hervorruft.

Die Entwicklung erfolgte durch Gain-of-Function-Forschung, die von der United States Agency for International Development (USAID) und den National Institutes of Health (NIH) finanziert wurde [3].

Laut Huff verhielten sich Dr. Daszak und Dr. Anthony Fauci, der von 1984 bis zu seiner Pensionierung im Dezember 2022 Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases war, zusammen mit anderen Kollegen „wie eine pseudowissenschaftliche Mafia, die sich in den Hallen des medizinisch-militärisch-industriellen Komplexes eingenistet hat“ [4].

Sie haben nicht nur die COVID-19-Pandemie organisiert, sondern sich auch „kriminell verschworen, um jeden zu verleumden”, der ihre Darstellung nicht unterstützte – einschließlich Huff, der einer Überwachungs- und Belästigungskampagne des FBI ausgesetzt war, die fast zu seinem Tod führte.

Entwicklung eines tödlichen Virus – und eines Impfstoffs zu seiner angeblichen Bekämpfung

Während seiner Tätigkeit bei der EcoHealth Alliance, war eine der ersten Aufgaben, die Dr. Huff übernahm, die Überprüfung eines NIH-Antrags mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence” („Das Risiko des Auftretens des Fledermaus-Coronavirus verstehen”), den Dr. Daszak zusammen mit Zhengli Shi vom Wuhan Institute of Virology (WIV) und einigen anderen Wissenschaftlern verfasst hatte.

Die Studie wurde von Dr. Ralph Baric unterstützt, dem „Großvater der Gain-of-Function Forschung“. Baric ist Virologe an der Gillings School of Public Health der Universität von North Carolina, die an dritter Stelle der NIH-Förderung steht. (Laut Huff ist „Fauci seit Jahrzehnten de facto der Pate [der Schule]“. [5])

In dem Antrag wird die Untersuchung von Menschen im ländlichen China befürwortet, die möglicherweise mit Fledermäusen, die das Coronavirus unter Menschen verbreiten, in Kontakt gekommen sind. Um die Übertragung des Coronavirus besser vorhersagen zu können, sollten diese Menschen auf das Virus untersucht werden. Darüber hinaus sollten neue Coronavirus-Stämme entwickelt und Experimente durchgeführt werden [6], die die Fähigkeit des Fledermaus-Coronavirus, menschliche Zellen und Labortiere zu infizieren, mit Hilfe gentechnischer Verfahren verbessern würden. [7]

Diese Studie entspricht der Definition der Gain-of-Function Forschung, deren Ziel es ist, „die Pathogenität, Infektiosität, Virulenz, Überlebensfähigkeit oder Übertragbarkeit eines Infektionserregers gezielt zu erhöhen“, wie Huff es definiert. Oder einfacher ausgedrückt, „einen Infektionserreger gefährlicher zu machen“. [8]

Am 17. Oktober 2014 verkündete die Obama-Regierung nach einem Unfall im US Center for Disease Control and Prevention (CDC) ein Moratorium für die Gain-of-Function Forschung im Zusammenhang mit Influenza, dem Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) und dem schweren akuten Atemwegssyndrom (SARS) [9].

Dr. Fauci lagerte daraufhin die Gain-of-Function Forschung an das chinesische Wuhan-Labor aus [10] und erteilte dem Labor eine Lizenz [11], damit es weiterhin von der US-Regierung finanziert werden konnte. Das Moratorium für die Gain-of-Function Forschung wurde von der Trump-Administration im Dezember 2017 aufgehoben [12], und Dr. Fauci überwies 3,7 Millionen Dollar vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases an das Wuhan Institute of Virology, um das Coronavirus-Fledermausprojekt wieder aufzunehmen.

Durch den Versuch, Fledermäuse in die Lage zu versetzen, menschliche Zellen zu infizieren, gelangte Huff zu der Überzeugung, dass sein Arbeitgeber nicht nur an unethischer Gain-of-Function, sondern auch an Biowaffenforschung beteiligt war. Das Endergebnis war „die Schaffung von SARS-CoV-2“, das „die als COVID-19 bekannte Krankheit verursacht“. [13]

Laut Huff wurden der infektiöse Erreger SARS-CoV-2 und der mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 – den Huff als Gentherapie bezeichnet – im Rahmen desselben Forschungsprogramms gemeinsam entwickelt. [14]

Huff schreibt, dass die EcoHealth Alliance die Arbeit von Dr. Baric nutzte, um experimentelle Impfstoffe, Behandlungen und Therapeutika gegen den neu entwickelten SARS-CoV-2-Stamm zu testen – Jahre bevor COVID-19 der Öffentlichkeit bekannt wurde. Ziel war es, festzustellen, welche Gegenmaßnahmen bei der Eindämmung der Krankheit in humanisierten Mäusen am wirksamsten sein würden. [15]

Gegendarstellung der EcoHealth Allianz

Nach der Veröffentlichung von The Truth About Wuhan gab die EcoHealth Alliance eine Erklärung ab, in der sie behauptete, dass „Andrew Huff ein Recht auf seine eigenen Meinungen, aber nicht auf seine eigenen Fakten” hat [16]. Laut EcoHealth Alliance ist die tatsächliche Wahrheit über Wuhan folgende:

Herr Huff war von 2014 bis 2016 bei der EcoHealth Alliance beschäftigt. Berichte, dass er in dieser Zeit am oder mit dem Wuhan Institute of Virology gearbeitet habe, sind jedoch unwahr. Er wurde einem völlig anderen Projekt zugewiesen, bei dem er an computergestützten Algorithmen zur Bewertung neu auftretender Krankheitsbedrohungen arbeitete. Mr. Huff behauptet, dass die EcoHealth Alliance an der Gain-of-Function Forschung zur Entwicklung von SARS-CoV-2 beteiligt war. Dies ist nicht wahr. Herr Huff stellt eine Reihe weiterer Spekulationen und Behauptungen über die Art der Zusammenarbeit zwischen der EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology auf. Da er nie am oder mit dem Wuhan Institute of Virology gearbeitet hat, kann man seinen diesbezüglichen Behauptungen nicht trauen. Herr Huff behauptet, dass SARS-CoV-2 durch ein Laborleck im Wuhan Institute of Virology entwichen ist, und zwar auf der Grundlage der dort durchgeführten Forschungen zu Fledermaus-Coronaviren, und dass diese Forschungen mit den Bemühungen des US-Geheimdienstes zusammenhingen. Dies ist nicht wahr.

In der Erklärung der EcoHealth Alliance wird der damalige NIH-Direktor Dr. Francis Collins zitiert, der im Dezember 2021 erklärte, dass „die Analyse der veröffentlichten genomischen Daten und anderer Dokumente des Zuschussempfängers zeigt, dass die natürlich vorkommenden Fledermaus-Coronaviren, die im Rahmen des NIH-Zuschusses untersucht wurden, genetisch weit von SARS-CoV-2 entfernt seien und die COVID-19-Pandemie unmöglich verursacht haben könnten. Alle gegenteiligen Behauptungen sind nachweislich falsch.“

In der Erklärung der EcoHealth Alliance heißt es weiter [17]: „Die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Virus wahrscheinlich das Ergebnis einer viralen Evolution in der Natur ist und möglicherweise direkt oder über einen nicht identifizierten tierischen Zwischenwirt auf den Menschen übersprang. In der Vergangenheit sind viele Viren von Tieren auf den Menschen übergesprungen und haben Epidemien und Pandemien ausgelöst, darunter Grippe, Ebola, Zika, West-Nil-Fieber, SARS und andere. Wichtig ist, dass sich die US-Geheimdienste nach einer intensiven Untersuchung einig waren, dass das Virus nicht als biologische Waffe entwickelt wurde. Und dass die meisten Behörden zu dem Schluss kamen, dass SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich nicht gentechnisch hergestellt wurde.”

Höhere Gewalt?

Eine wichtige Einschränkung in dieser letzten Aussage ist „höchstwahrscheinlich“, was die Möglichkeit offen lässt, dass einige eine andere Einschätzung hatten. In einer einseitigen Zusammenfassung stellten die Nachrichtendienste, die von der Biden-Regierung gebeten wurden, den Ursprung von COVID-19 zu bewerten, klar, dass sie die Möglichkeit nicht ausschließen konnten, dass SARS-CoV-2 (das Virus, das COVID-19 verursacht) aus einem Labor stammt [18].

Bei tierischen Probenahmen chinesischer Behörden auf den Tier- und Meeresfrüchtemärkten von Wuhan [19] und in freier Wildbahn wurde kein einziges Wildtier gefunden, das das SARS-CoV-2-Virus in sich trug [20]. Wobei Wuhan 1.000 Meilen von den nächstgelegenen wilden Fledermäusen entfernt ist, die den Typ der SARS-verwandten Coronaviren, die die Pandemie verursacht haben, in sich tragen [21].

Eine kleine Gruppe von Virologen, die im Februar 2020 von der NIH befragt wurde, teilte der NIH-Leitung mit, dass SARS-CoV-2 aus der Laborforschung stammen könnte, da das Virus „ungewöhnliche Merkmale aufweist, die Virologen in den USA seit Jahren in Experimenten verwendet haben – oft mit Unterstützung der NIH” [22].

Zu diesen ungewöhnlichen Merkmalen gehört eine Sequenz von acht Aminosäuren, die mit denjenigen identisch sind, die in Zellen gefunden werden, die die menschlichen Atemwege auskleiden [23] – so die Professoren Jeffrey Sachs und Neil Harrison von der Universität Columbia. Dies deutet darauf hin, dass das Virus in einem Labor genetisch von Menschen hergestellt worden sein könnte [24].

Verdächtigerweise entdeckte Huff, dass jemand den NIH-Antrag nach der Einreichung am 15. April 2014 bearbeitet hatte; außerdem beobachtete er ein intensives Mikromanagement des Projekts durch Mitarbeiter von USAID, der US-Botschaft und anderen Mitarbeitern des Außenministeriums. [25]

Ein führendes Subunternehmen war Metabiota, das sich teilweise im Besitz von Rosemont Seneca befand – einer Risikokapitalfirma, die sich teilweise im Besitz von Hunter Biden und der Risikokapitalfirma der CIA, In-Q-Tel, befand, die in Unternehmen investiert, die Technologien von nationalem Sicherheitsinteresse herstellen. [26]

Huff kam zu dem Schluss, dass die EcoHeath Alliance Informationen über ausländische Labore und Mitarbeiter sammelte, während sie an der Entwicklung des Coronavirus beteiligt war. Dr. Daszak erzählte ihm sogar, dass die CIA an ihn herangetreten sei und sich für „die Orte, an denen wir arbeiten, die Leute, mit denen wir arbeiten, und die Daten, die wir sammeln“ interessiere. [27]

Die CIA war in der Vergangenheit, in der geheimen Einrichtung der US-Armee in Fort Detrick, Maryland, an der Kultivierung von tödlichen Viren als Biowaffen beteiligt. Uund die Geschichte schien sich zu wiederholen.

William Karesh, der stellvertretende Vorsitzende der EcoHealth Alliance, war als Mitglied eines hochrangigen Gremiums der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) für die Bioabwehr direkt mit der Spitze der US-Bioabwehr verbunden. [28]

Huff weist darauf hin, dass Biowaffen traditionell zur Demoralisierung, Außergefechtsetzung oder dazu eingesetzt werden, um den Einsatz massiver medizinischer Ressourcen zur Behandlung von Verwundeten zu erzwingen. Und dies alles könnte ein Motiv für das angebliche Entweichen des Coronavirus nach seiner Herstellung im Wuhan-Labor sein.

Huff zufolge konnten Pfizer und Moderna mit dem Impfstoff Milliarden Dollar verdienen. Und die globale wirtschaftliche und politische Elite konnte ihre Idee des „Great Reset“ vorantreiben, bei dem sie die Macht der Großunternehmen ausbauen konnte, während die Öffentlichkeit zu verwirrt war, um Widerstand zu leisten.

Covid als globaler Staatsstreich

Letzteres ist das Szenario, das Michel Chossudovsky in seinem neuen Buch „The Worldwide Corona Crisis: Global Coup D’état Against Humanity: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression“ (Montreal, Kanada: Global Research Publishers, 2022) [29] vorstellt.

Chossudovsky ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Ottawa sowie Präsident und Direktor des Center for Research on Globalization (CRG), das die Website globalresearch.ca [30] betreibt, auf der wichtige bahnbrechende Artikel veröffentlicht wurden, die das offizielle Covid-19-Narrativ in Frage stellen.

Laut Chossudovsky hat die COVID-19-Pandemie zu einem de-facto-Staatsstreich der Milliardärsklasse geführt, die Panik unter der Bevölkerung verbreiten ließ, um ihr rationales Urteilsvermögen auszuschalten, damit sie die Beschneidung ihrer bürgerlichen Freiheiten durch Verhängung medizinisch nicht notwendiger Maßnahmen wie Lockdowns, Distanzierungs- und Maskenauflagen sowie Enführung von Impfpässen widerstandslos zulässt.

Chossudovsky schreibt, dass „das Coronavirus den mächtigen Finanzinteressen und korrupten Politikern einen Vorwand und eine Rechtfertigung liefert, um die ganze Welt in eine Spirale von Massenarbeitslosigkeit, Bankrott, extremer Armut und Verzweiflung zu stürzen … Ganze Volkswirtschaften wurden gefährdet, in einigen Fällen wurde das Kriegsrecht verhängt und alle Aspekte der Liebe und des Lebens wurden verboten.“

Chossudovsky zufolge ähnelte die Kampagne zur Angsterzeugung sehr solchen Kampagnen, die von der herrschenden Klasse angewendet wurden, um öffentliche Unterstützung für illegale Militärinterventionen in Übersee zu erhalten.

Wie bei den Kriegsgegnern wurden diejenigen, die sich gegen die Lockdowns wehrten, öffentlich geächtet, aus ihren Jobs gefeuert, aus den sozialen Medien verbannt oder als Psychopathen gebrandmarkt.

In Frankreich wurde Jean-Bernard Fourtillan, ein Arzt und pensionierter Universitätsprofessor, der sich gegen die Impfstoffe aussprach, verhaftet und in Einzelhaft sowie in das psychiatrische Krankenhaus von Uzes eingewiesen. Und in Maine musste sich Dr. Meryl Nass einer psychologischen Untersuchung unterziehen, bevor ihr eine Anhörung vor der Ärztekammer des Bundesstaates gewährt wurde, um den mit fadenscheinigen Begründungen erwirkten Entzug ihrer ärztlichen Zulassung nach vierzig Jahren anzufechten. [31]

Laut Chossudovsky ist hinreichend belegt, dass der mRNA-Impfstoff die Ausbreitung von COVID-19 nicht eingedämmt hat – eine Harvard-Studie, die im August und September 2022 COVID-19 in 68 Ländern und 2.947 US-Bezirken untersuchte, ergab, dass die Länder und Bezirke mit den höchsten Impfraten höhere Raten neuer COVID-19-Fälle pro eine Million Menschen aufwiesen. [32]

In anderen Studien wurde detailliert beschrieben, wie der mRNA-Impfstoff zu einer Erhöhung der Sterblichkeit und Morbidität geführt hat, wobei die höchste Übersterblichkeit bei Teenagern zu verzeichnen war. Eine europäische Organisation zur Überwachung der Sterblichkeit meldete einen schockierenden Anstieg der Todesfälle bei Kindern unter 14 Jahren nach Einführung des Impfstoffs [33]. Nach Angaben von EuroMOMO stieg die Zahl der Todesfälle bei Kindern in Europa im Jahr 2021 um 554% an [34], nachdem die Europäische Arzneimittelagentur den Pfizer-Impfstoff gegen COVID-19 für Kinder zugelassen hatte. [35]

Eine billigere und wirksamere Möglichkeit COVID-19-Patienten zu behandeln, ist Hydroxychloroquin, dessen größere Verbreitung Dr. Fauci verhinderte.

Im Juli 2020 führte Dr. Marcus Zervos, leitender Epidemiologe im Henry Ford Medical System und zertifizierter Spezialist für Infektionskrankheiten, eine Studie durch, die ergab, dass bei COVID-19-Patienten, die innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus mit Hydroxychloroquin behandelt wurden, das Sterberisiko um etwa die Hälfte sank. [36]

Nass verweist auch auf die Wirksamkeit von Ivermectin, einem nicht mehr patentgeschützten Medikament, mit dem Big Pharma keinen Gewinn erzielen könnte. Dr. Fauci verunglimpfte es als „Pferdemedizin”, obwohl zwei Wissenschaftler, die es entwickelt haben, William C. Campbell und Satoshi Omura, 2015 den Nobelpreis für Medizin [37] – für die Entwicklung einer Therapie gegen Infektionen durch Spulwurmparasiten -, erhielten. [38]

Panikmache und Lügen

Die Täuschung durch Amerikas wissenschaftliches Establishment zeigte sich darin, dass laut Chossudovsky ein geheimer Pfizer-Bericht detailliert darlegte, dass Pfizer, das zuvor wegen „betrügerischer Vermarktung” eines anderen Produkts verurteilt worden war, zwischen Mitte Dezember 2020 und Ende Februar 2021 mehr als 1.200 Berichte über Todesfälle erhielt, die mutmaßlich durch seinen Impfstoff verursacht wurden. [39]

Es gab auch Zehntausende Berichte über „unerwünschte Ereignisse”, darunter 23 Fälle von Spontanabtreibungen bei 270 Schwangerschaften und mehr als 2.000 Berichte über Herzprobleme.

Laut Chossudovsky wurde ein mangelhafter RT-PCR-Test (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) von den nationalen Regierungen eingeführt, um falsche Daten zu generieren, mit denen überzogene und sozial repressive politische Vorgaben gerechtfertigt werden konnten.

Der RT-PCR-Test führt zu einer hohen Anzahl falsch positiver Ergebnisse, da der Test so angelegt ist, dass er ein kleines Segment der Nukleinsäure nachweist, das Teil eines Virus ist – nicht notwendigerweise des COVID-19-Virus oder anderer spezifischer Viren, so Dr. Kary Mullis, der Erfinder der PCR-Technik, der dies über die Tests sagte, bevor er im August 2019 starb.

Die Centers for Disease Control (CDC) berichteten, dass 94% der Todesfälle, die auf COVID-19 zurückgeführt werden, Komorbiditäten oder Todesfälle aufgrund anderer Ursachen haben. Bei nur 6% der Todesfälle wurde COVID-19 als einzige Ursache genannt.

Chossudovsky zufolge wäre die Zahl der COVID-19-Todesfälle um 90,2% niedriger gewesen als die offiziell gemeldeten Zahlen, wenn die CDC die Kriterien ihres Handbuches Medical Examiners’ and Coroners’ Handbook on Death Registration and Fetal Death Reporting (Handbuch für Gerichtsmediziner und Pathologen zur Registrierung von Todesfällen und zur Meldung fötaler Todesfälle, Anm. d. Red.) angewandt hätte. [40]

Am 11. März 2020, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell eine weltweite Pandemie ausrief, lag die Zahl der bestätigten COVID-19-Fälle außerhalb Chinas bei 44.279, mit 1.440 Todesfällen.

Der Einsatz von Panikmache hatte sich bereits während der gefälschten H1N1-Schweinegrippe“ von 2009-2010 angedeutet – einem der „größten medizinischen Skandale des Jahrhunderts“, so Wolfgang Wodarg, damaliger Gesundheitschef des Europäischen Rates [41]. Es wurden Milliarden Impfdosen von den nationalen Regierungen bestellt und dann vernichtet.

Wodarg ist derzeit zusammen mit Dr. Michael Yeadon, einem ehemaligen Vizepräsidenten von Pfizer, an der Kampagne gegen die COVID-19-Impfstoffe beteiligt, deren überstürzte Einführung ohne ordnungsgemäße Tests ihrer Ansicht nach kriminell fahrlässig war. [42]

Die wichtigsten Triebkräfte der Regierungspolitik waren Unternehmensstiftungen wie die Rockefeller-, Soros-, Ford- und Gates-Stiftung. [43]

Ihr Ziel war es, a) die Gewinne der Pharmaunternehmen, in die sie investiert hatten, zu steigern; b) autoritärere Formen der globalen Governance und eine digitale Tyrannei zu etablieren; und c) den Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) voranzutreiben, dessen Ziel es ist, die Weltwirtschaft im Interesse ausgewählter Unternehmensmonopole dadurch umzustrukturieren, riesige Sektoren der Prä-COVID-Wirtschaft effektiv stillzulegen und bestimmte ältere Unternehmen in den Bankrott zu treiben. [44]

Eine Kriegs-, keine gesundheitspolitische Reaktion – mit der üblichen Bandbreite aus Korruption und Lügen

Sasha Latypova, eine ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie, hat aufgedeckt, dass das Pentagon, das das COVID-19-Programm von Anfang an kontrollierte, zwielichtige Vertragspraktiken angewendet hat, während es Big Pharma vor jeglicher Haftung schützte [45].

Letztere profitierten von den Änderungen der Regeln zur informierten Zustimmung unter der Obama-Regierung, wodurch sie unethische Menschenversuche durchführen und unzureichend geprüfte und regulierte Impfstoffe einführen konnten – die Latypova als Biowaffen beschreibt, die „sich im Körper wie Schrapnelle verhalten und die Empfängerzellen dazu bringen, sich unbeabsichtigt selbst zu zerstören” [46].

Latypova erklärte, dass der Nationale Sicherheitsrat der USA für die COVID-19-Politik zuständig ist [47]. Dieses Ressort vertritt die Bereiche Verteidigung und Geheimdienste, das Gesundheitswesen ist nicht vertreten. Die Gesundheitsbehörden verwalten Informationen, legen aber keine Politik fest. Latypova kommt zu dem Schluss, dass die aufeinanderfolgenden US-Regierungen auf COVID-19 reagierten als wäre man im Krieg und es nicht als Gesundheitsgefährdung behandelten, während sie die Öffentlichkeit absichtlich täuschten.

Die Planungen hierfür begannen bereits 2012, was durch ein „Pandemie-Unternehmen“ belegt wird, die sie (Latypova, Anm. d. Red.) als öffentlich-private Partnerschaft beschreibt, an der zehn Leiter von US-Bundesbehörden beteiligt sind. Diese Leiter hielten geheime Treffen ab, um Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu erörtern und zu klären, wie Diskussionen und Pläne möglichst geheim und vertraulich gehalten werden können. Latypova fragt, warum ein angeblicher Gesundheitsfall vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden muss.

Latypova zufolge sind die Pharmaindustrie und die „Welt der Investoren“ vom „Pentagon und den militärischen Geheimdiensten übernommen worden.“ [48] „Eine Menge Geld [gibt vor], aus Risikokapitalfonds zu stammen, während es in Wirklichkeit von der CIA kommt“, sagt Latypova.

Weitere Hinweise auf Vorwissen

Die Entdeckung eines Vertrages, den das US-Verteidigungsministerium im November 2019 an Labyrinth Global Health für die „COVID-19-Forschung“ vergeben hat, ließ den Verdacht aufkommen, dass die Regierung bereits vorher von dem neuartigen Coronavirus wusste [49].

Der Vertrag war Teil eines größeren Projekts für ein „Programm zur Verringerung der biologischen Bedrohung in der Ukraine“, was darauf hindeutet, dass Teile der US-Regierung zumindest von dem angeblichen Virus wussten, bevor es sich im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan ausbreitete, oder durch laborgestützte Gain-of-Function Forschung an seiner Entstehung beteiligt waren, wie Andrew G. Huff vermutet.

Wie sonst hätten sie den Namen der neuartigen Coronavirus-Krankheit drei Monate vor der offiziellen Benennung des Virus durch die WHO im Februar 2020 als Covid-19 kennen sollen. Und es könnte auch erklären, warum Moderna und Faucis NIAID Anfang Dezember 2019 eine Geheimhaltungsvereinbarung für einen mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten vereinbarten [50], der von Moderna und Faucis NIAID entwickelt wurde und sich in ihrem gemeinsamen Besitz befand.

Koordinierte

Propaganda-Bemühungen

Laut Dr. Robert W. Malone, einem Experten für Bioverteidigung und Vakzinologie, zahlte die Gates-Stiftung – die eine nicht-exklusive Lizenz für die mRNA-Injektion von Moderna gegen Covid-19 erhielt [51] und daher von deren Verwendung profitierte – mehr als 319 Millionen Dollar, um die Berichterstattung der Mainstream-Medien über COVID-19 zu kontrollieren.

Das Department of Health and Human Services und das Center for Disease Control and Prevention (CDC) zahlten mehr als eine Milliarde, um die Medienberichterstattung zu kontrollieren. [52]

Sogar Late-Night-Comedians wurden für die Propagandakampagne angeworben: Jimmy Kimmel von ABC rief dazu auf, ungeimpften Menschen Intensivbetten zu verweigern [53, 54].

Im Jahr 2021 enthüllte ein Facebook-Whistleblower, dass Facebook impfrelevante Inhalte auf der Grundlage eines geheimen Algorithmus für „Impfzögerlichkeit“ zensiert, der feststellt, ob und inwieweit der Inhalt (selbst wenn er völlig korrekt ist) bei den Zuschauern einen Impfwiderstand hervorrufen könnte. [55]

Dr. Malone glaubt, dass britische Geheimdienstmitarbeiter daran beteiligt waren, Mediziner wie ihn, die die vorherrschende COVID-19-Darstellung auf Wikipedia in Frage stellen, zu verleumden, und dass die „Five Eyes-Geheimdienst-Allianz” (Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA) während der COVID-19-Krise ausgenutzt wurde, um wechselseitige Propaganda-Aktivitäten der Teilnehmerstaaten gegen die Bürger anderer Mitgliedsstaaten zu ermöglichen, die ihren Geheimdiensten ansonsten inländische Propaganda-Aktivitäten untersagen. [56]

Die koordinierten Propagandaanstrengungen und das repressive politische Klima erinnern an die Zeit des Ersten Weltkriegs, als die Wilson-Administration das Committee on Public Information (CPI) einrichtete, um die militärische Intervention der USA in Europa zu verkaufen. In dieser Zeit wurden Kriegsgegner bespitzelt, dämonisiert und inhaftiert. [57]

In seinem Buch „Lies My Gov’t Told Me“ (Lügen, die mir meine Regierung erzählte, Anm. d. Red.) betont Dr. Malone, wie die „Cancel-Culture“ Zensur fördert, ebenso wie das Vorherrschen tribalistischer Tendenzen und eine kognitive Dissonanz, bei der die Menschen Schwierigkeiten haben, Standpunkte zu akzeptieren, die von ihren eingefahrenen Überzeugungen abweichen. Auch lehnen sie Menschen ab, die bereit sind, unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Diese Tendenzen sind die Ursache für eine moderne Hexenjagd, die den Fortschritt der wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse zu ersticken droht und einer kriminellen Elite freie Hand bei der Durchführung ruchloser sozialer Experimente gibt, die das menschliche Leben, wie wir es kennen, verändert haben.

Käufliche Wissenschaft

Die Analyse von Dr. Malone und Michel Chossudovsky wird in dem neuen Dokumentarfilm „Science for Hire“ [58] des WBAI-Radiomoderators Gary Null bekräftigt, der die Korruption der amerikanischen Wissenschaftselite aufdeckt.

Null stimmt mit der Einschätzung von Huff überein, dass Dr. Fauci und seine Kollegen mit der Unterstützung der Gain-of-Function Forschung „an Mutter Natur herumpfuschten“. Indem sie Superviren schufen, damit Pharmariesen wie Pfizer als Helden für die Entwicklung von Impfstoffen dastehen konnten. Dies brachte ihnen Milliarden an Dollar ein.

COVID-19 glich jedoch eher einer saisonalen Grippe, so dass die Krankenhausverwaltungen Daten manipulieren mussten, um den Eindruck einer Massenpandemie zu erwecken, gegen die sich jeder impfen lassen müsse. Hospizpatienten mit unheilbaren Krankheiten wie Nierenversagen im Endstadium und kongestiver Herzinsuffizienz wurden auf die Liste der COVID-Todesfälle gesetzt, um die Zahlen aufzubauschen. [59]

Gleichzeitig wurden COVID-19-Patienten ohne Behandlung nach Hause geschickt, weil man sich auf Impfstoffe verließ, die zu nicht gemeldeten gesundheitlichen Beeinträchtigungen führten, wie z. B. einem Anstieg von Herzmuskelentzündungen, Blutgerinnseln, Unfruchtbarkeit und Herzinfarkten bei gesunden jungen Menschen.

Null zufolge folgte Dr. Fauci dem Drehbuch der HIV-AIDS-Pandemie in den 1980er Jahren, als auf eine von ihm geleitete Angstkampagne die Einführung von ungetesteten Medikamenten wie AZT folgte, die schließlich Zehntausende schwule Männer töteten.

Wissenschaftler, die das vorherrschende Paradigma in Frage stellten, wurden der von Fauci kontrollierten NIH-Finanzierung beraubt und mit dem Aufkommen eines „medizinischen McCarthyismus“ an den Rand gedrängt, der das gesellschaftliche Abgleiten in die korporatistische Autokratie widerspiegelt.

Die einzige Möglichkeit, letzteres zu überwinden, besteht darin, eine weltweite Bewegung gegen die Corona-Tyrannei aufzubauen, die die Gain-of-Function Forschung verbietet und die Integrität der Wissenschaft und eine echte Demokratie durch eine sozialistische Transformation wiederherstellt.

