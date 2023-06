Wir brauchen einen Friedenspräsidenten

Ron Paul (antikrieg)

Die meisten Menschen sind sich einig, dass wir einem Atomkrieg näher sind als jemals zuvor seit der Kubakrise 1962. Einige würden sogar behaupten, dass wir heute näher dran sind als in jenen schicksalhaften Tagen, als sowjetische Raketen auf Kuba beinahe einen Atomkrieg zwischen den USA und der UdSSR ausgelöst hätten.

Damals wurde uns gesagt, dass wir uns in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem Kommunismus befänden und daher keinen Quadratmeter Territorium abtreten dürften, sonst würden die Dominosteine einen nach dem anderen fallen, bis die „Roten“ über uns herrschten.

Diese Krise war für mich sehr real, da ich mitten in der Auseinandersetzung zwischen den USA und der UdSSR über Kuba zum Militär eingezogen wurde und wir alle spürten, wie nahe wir der Vernichtung waren.

Glücklicherweise hatten wir damals einen Präsidenten im Weißen Haus, der die Gefahren der nuklearen Brinkmanship verstand. Obwohl er von Falken umgeben war, die ihm nie verzeihen konnten, dass er die idiotische Invasion in der Schweinebucht abgebrochen hatte, griff Präsident John F. Kennedy zum Telefon und führte ein Gespräch mit seinem sowjetischen Amtskollegen Nikita Chruschtschow, das schließlich die Welt rettete.

Historiker sagen uns heute, dass Präsident Kennedy zustimmte, die US-Raketen aus der Türkei abzuziehen, wenn die Sowjets im Gegenzug die Raketen aus Kuba entfernen würden. Dies war ein klassischer Fall dafür, wie Diplomatie funktionieren kann, wenn sie richtig eingesetzt wird.

Es ist nur allzu klar, dass wir heute keinen John F. Kennedy im Weißen Haus haben. Obwohl wir nicht mehr mit einem sowjetischen Imperium und einer kommunistischen Ideologie konfrontiert sind, die einen konfrontativen Ton gegenüber Russland rechtfertigen, treibt die Biden-Regierung die USA immer noch auf einen Atomkonflikt zu. Warum setzen sie uns alle einem Risiko aus? Dieselbe alte „Domino-Theorie“, die im Kalten Krieg in Misskredit geraten ist: Wenn wir Russland nicht bis auf den letzten Ukrainer bekämpfen, wird Putin bald durch Berlin marschieren.

Alles begann damit, dass Biden versprach, nur Uniformen und medizinische Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken, aus Angst, einen russischen Vergeltungsschlag auszulösen. Von da an ging es weiter mit Panzerabwehrraketen, Mehrfachraketenwerfern, Patriot-Raketen, Bradley-Kampffahrzeugen und Millionen von Munitionskugeln. Letzte Woche kündigte die Biden-Administration an, Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken, die die Erde auf Jahrtausende hinaus vergiftet. Gerüchten zufolge sollen demnächst Langstreckenraketen vom Typ ATACM geliefert werden, die tief in Russland einschlagen könnten.

Offenbar sind auch F-16-Kampfjets auf dem Weg.

Die Begründung Washingtons für die Eskalation lautet: Da die Russen keine direkten Vergeltungsmaßnahmen gegen die NATO für die direkte Unterstützung der ukrainischen Kriegsmaschinerie durch die NATO ergriffen haben, können wir sicher sein, dass sie niemals reagieren werden.

Ist das wirklich eine kluge Wette? Vielen ist klar, dass der Einsatz von F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion, die von NATO-Stützpunkten aus starten und NATO-Piloten einsetzen, um Russen in der Ukraine – oder sogar Russland selbst – anzugreifen, eine Kriegserklärung an Russland bedeuten würde.

Das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten – etwas, das wir während des gesamten Kalten Krieges zu vermeiden wussten.

Der Kongress schweigt – oder ist willfährig – während wir ohne erkennbares strategisches Ziel der USA einer Katastrophe entgegen taumeln. Biden – oder wer auch immer im Moment das Sagen hat – stürmt geradeaus.

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA ist eines klar: Wir brauchen dringend einen Friedenspräsidenten, der für uns das tut, was JFK für die USA während der Kubakrise getan hat. Hoffentlich wird es nicht zu spät sein!

