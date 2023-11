Verfassungswidrige Morde

Von Richter Andrew P. Napolitano (globalresearch)

Die Biden-Regierung tötet Menschen, offen in der Ukraine und im Gazastreifen und heimlich auf der ganzen Welt. Sie nutzt weiterhin die Tötungsmaschinerie, die von Präsident George W. Bush entwickelt, von Präsident Barack Obama erweitert und von Präsident Donald Trump eingesetzt wurde . Diese Präsidenten haben Drohnen und andere unbemannte Projektile eingesetzt, um Personen in Ländern anzugreifen, mit denen sich die Vereinigten Staaten nicht im Krieg befinden.

Sie haben dies ungeachtet des in der Verfassung enthaltenen Verbots, Leben, Freiheit oder Eigentum von irgendjemandem zu nehmen – nicht nur von jedem Amerikaner, sondern von jeder Person – getan, und sie haben dies gemäß geheimen Regeln getan, die sie selbst aufgestellt haben für diese Morde.

Letztes Jahr schickten 11 Senatoren und 39 Mitglieder des Repräsentantenhauses einen scharf formulierten Brief an Präsident Joe Biden, in dem sie ihn aufforderten, die geheimen, aber nicht die öffentlichen Morde zu stoppen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat er noch nicht öffentlich geantwortet.

Hier ist die Hintergrundgeschichte.

Der Zweck der Bill of Rights – der ersten zehn Verfassungszusätze – besteht darin, die persönliche Freiheit durch Beschränkungen der Regierung zu schützen.

Der fünfte Verfassungszusatz verbietet die Tötung von Personen, die Einschränkung der Freiheit und die Beschlagnahmung von Eigentum ohne ordnungsgemäßes Verfahren; Das bedeutet ein Schwurgerichtsverfahren, bei dem die Regierung je nach Ziel kriminelles Verhalten oder Verschulden nachweisen muss.

Wenn sich das Land im Krieg befindet – was vom Kongress rechtmäßig und verfassungsmäßig erklärt wurde – kann der Präsident natürlich das US-Militär einsetzen, um das Militär des gegnerischen Landes zu töten. Und wenn ein Angriff auf die USA unmittelbar bevorsteht, kann der Präsident den ersten Schlag gegen das Militär der Einheit führen, deren Angriff gerade bevorsteht.

Es gibt keine anderen verfassungsmäßigen Umstände, unter denen ein Präsident töten darf.

Als Präsident Harry Truman japanische Zivilisten ins Visier nahm, als die japanische Regierung nur wenige Tage vor der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg stand, ermordete er sie. Ungeachtet seiner nicht strafrechtlich verfolgten Kriegsverbrechen und da die Regierungsversion von Pearl Harbor vielen Amerikanern immer noch in Erinnerung geblieben ist, galt Truman als heldenhaft, weil er Atombomben einsetzte, um zutiefst unmoralische, militärisch nutzlose und schlicht kriminelle Massentötungen an den verhassten Japanern herbeizuführen.

Spulen wir vor zur Ära des 11. Septembers, und Bush hatte einen Präzedenzfall, als er mit der Tötung von Menschen durch seinen eigenen Präsidenten begann, die die Regierung den Amerikanern hassen wollte. Obwohl der Kongress ihn ermächtigte, Gewalt gegen diejenigen anzuwenden, die die Anschläge vom 11. September verursacht oder unterstützt hatten, wissen wir alle, dass sein Durst nach Blut im Nahen Osten keine Rücksicht auf die Verfassung, Beweise, Verhältnismäßigkeit, das Leben von Zivilisten, Moral oder menschlichen Anstand nahm. Somit wurden 3 Billionen Dollar ausgegeben und 1 Million Tote in Afghanistan und im Irak verursacht.

Julian Assange sitzt in einem britischen Kerker und wartet auf Entscheidungen über seine Auslieferung an die USA, weil er mutig, rechtmäßig und verfassungsgemäß Dokumente und Videos veröffentlicht hat, die schlüssig belegen, dass Bushs Einsatz von Drohnen auf afghanische und irakische Zivilisten abzielte und diese ermordete, und seine Regierung dies vertuschte.

Obama brachte dies auf eine andere Ebene, als er den in den USA geborenen Anwar al-Awlaki ins Visier nahm und tötete. Obamas Generalstaatsanwalt Eric Holder teilte Obama mit, dass die Tötung rechtmäßig sei, da al-Awlaki die Menschen im Nahen Osten zum Kämpfen ermutigt habe gegen amerikanische Soldaten dort. Holder verglich die Tötung al-Awlakis damit, dass die Polizei auf einen Bankräuber schießt, den sie jagen, während er auf sie schießt.

Holder vergaß, dass al-Awlaki unbewaffnet war, nicht wegen eines Verbrechens angeklagt oder angeklagt wurde, ihm nie Gewalt vorgeworfen wurde und nicht einmal Gegenstand eines Haftbefehls war, als ihn eine Drohne verdampfte, während er in einem Straßencafé im Jemen saß.

Die Machtausübung der Bundesregierung basiert größtenteils auf Präzedenzfällen und der Politik. Wann immer ein Präsident töten will, muss er nur ein Beispiel dafür finden, dass ein Vorgänger ungestraft getötet hat – ohne ordnungsgemäßes Verfahren, ohne Kriegserklärung und ohne bevorstehenden Angriff. Und dann muss er nur noch ausrechnen, womit er seiner Meinung nach politisch durchkommen kann.

Joe Biden – dessen Drohnen im Jahr 2021 einen Staudamm in Syrien zerstörten und dabei Tausende töteten, und der Zivilisten in Afghanistan ins Visier nahm und dabei Dutzende tötete, und dessen Waffenlieferungen in die Ukraine und nach Israel Zehntausende Menschen töten, die er von uns hassen lassen will – setzt ein ungesetzliche Kräfte, die seine modernen Vorgänger nutzten und mit denen sie ungestraft davonkamen, um unsympathische Personen ins Visier zu nehmen und zu töten. Aber die USA haben weder Russland noch Gaza den Krieg erklärt.

Es liegt in der Natur der politischen Macht, sich so auszudehnen, dass sie ein wahrgenommenes Bedürfnis befriedigt, es sei denn, es gibt Mechanismen, die ihre Ausbreitung eindämmen.

Die Gründergeneration glaubte, dass die Macht der britischen Monarchen unbegrenzt sei, und das war Grund genug für die gewaltsame Abspaltung der 13 Kolonien. Sie glaubten auch, dass sie die Verfassung und die Bill of Rights so gestaltet hatten, dass sie der Bundesregierung ausreichende Beschränkungen auferlegten. Und sie glaubten, dass die Staaten eine Bundesregierung, der sie freiwillig beigetreten waren, friedlich verlassen könnten, wenn diese ihre verfassungsmäßigen Befugnisse überschreitet.

Die Verfassung ist das oberste Gesetz des Landes. Seine Sprache ist klar, dass nur der Kongress Gesetze schreibt und Kriege erklärt und Präsidenten nur Truppen in Kriegszeiten oder Zivilisten im Einklang mit einem ordnungsgemäßen Verfahren töten können.

Leider lagen die Gründer falsch.

Jeder Präsident leistet einen Eid, die Verfassung so zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen, wie sie geschrieben wurde, und nicht so, wie er sie sich vielleicht wünscht.

Doch heute schreibt der Präsident Gesetze und Regeln, die es ihm ermöglichen, die persönliche Freiheit einzuschränken und ungestraft zu töten, und der Kongress und das amerikanische Volk lassen ihn damit durchkommen. Formal haben wir immer noch eine Verfassung. Funktionell ist es ihr überhaupt nicht gelungen, die Regierung einzudämmen.

Letztlich sind wir selbst für diese Morde und unerklärten Kriege verantwortlich. Warum legen wir die Verfassung zur sicheren Aufbewahrung in die Hände derjenigen, die sie untergraben? Wenn ein zukünftiger Präsident Bushs Lust und Obamas Logik und Bidens Hass nutzt, um Amerikaner in Amerika zu töten, dann wird niemandes Leben, Freiheit oder Eigentum sicher sein.

*

Richter Andrew P. Napolitano ist Absolvent der Princeton University und der University of Notre Dame Law School. Er ist der jüngste lebenslange Richter am Superior Court in der Geschichte des Bundesstaates New Jersey. Er saß von 1987 bis 1995 auf der Richterbank und leitete dabei mehr als 150 Geschworenenprozesse sowie Tausende von Anträgen, Urteilen und Anhörungen. Richter Napolitano lehrte anderthalb Jahre lang Verfassungsrecht und Rechtswissenschaft an der Delaware Law School, elf Jahre lang an der Seton Hall Law School und vier Jahre lang an der Brooklyn Law School. Er wurde von den Studenten oft als ihr herausragendster Professor gewählt. Als leitender Justizanalyst von Fox News von 1997 bis 2021 gab Richter Napolitano landesweit 14.500 Sendungen auf dem Fox News Channel und dem Fox Business Network. Er ist landesweit dafür bekannt, dass er die Regierung beobachtet und darüber berichtet, wenn sie Freiheit und Eigentum angreift. Seine wöchentliche Zeitungskolumne wird jede Woche von Millionen Menschen gesehen. Der Richter ist ein landesweit anerkannter Experte für die US-Verfassung und ein Verfechter der persönlichen Freiheit.

(Visited 14 times, 14 visits today)