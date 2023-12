UNO-Krieg gegen Landwirtschaft zum „Schutz“ des Klimas

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Die UNO treibt dieses Vorgehen im Rahmen ihrer Agenda 2030 voran. Bei der Agenda 2030 handelt es sich um einen Aktionsplan, der von der UNO in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum (WEF) entwickelt wurde. Der Plan legt die Ziele fest, die erforderlich sind, um 17 „nachhaltige“ Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals – SDG) zu erreichen.

Alle UN-Mitgliedsstaaten haben die Ziele und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 angenommen. Der Journalist Alex Newman schrieb für The Cornwall Alliance, dass der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Agenda 2030 als “globale Erklärung der gegenseitigen Abhängigkeit” bezeichnete.

Die Agenda 2030, so Newman, “umfasst jedes Element des menschlichen Lebens, jedes Element der Wirtschaft”, einschließlich der globalen Umverteilung des Reichtums nicht nur innerhalb der Nationen, sondern auch zwischen den Nationen. Die Agenda “sagt ausdrücklich, dass wir die Art und Weise, wie wir konsumieren und Güter produzieren, ändern müssen.”

Newman zitierte einen Auszug aus diesem Bericht:

Newman sagte, dass die UNO seiner Meinung nach letztlich den privaten Landbesitz abschaffen will. „Wir sehen das überall auf der Welt. Das passiert nicht nur in den Niederlanden.“

Seiner Meinung nach findet ein Krieg gegen Landwirte und Viehzüchter statt, insbesondere gegen diejenigen, die unabhängig sind oder nicht Teil des Systems sind.

„Sie wollen Kleinbauern, sogar mittlere Landwirte, von ihrem Land vertreiben und alles unter die Kontrolle dieser – ich glaube, es gibt keinen anderen Begriff dafür – faschistischen öffentlich-privaten Partnerschaften bringen“, so Newman.

“Wenn man die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert man auch die Menschen. Das ist letztlich das Endziel.”

Überall auf der Welt führen nicht gewählte globalistische Gremien wie die UN und das WEF einen Krieg gegen die Landwirte, um unter dem Banner der UN-Agenda 2030 die Kontrolle über die globale Nahrungsmittelversorgung zu erlangen – wie in einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel “No Farmers, No Food: Will You Eat The Bugs?”.