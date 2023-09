Seymour Hersh: „Es ist alles. Der Krieg ist vorbei. Russland hat Won

Von Richard Abelson und Seymour M. Hersh (globalresearch)

Als sich der Jahrestag der angeblichen Biden-Regime-Sabotage der Nord Stream-Pipeline im September nähert. 26, der erfahrene investigative Reporter Seymour Hersh beschuldigte eine „geheime Desinformationsoperation“ von CIA und MI-6, die Öffentlichkeit über den katastrophalen Zustand der US-geführten Kriegsanstrengungen in die Irre geführt zu haben.

„Der Krieg ist vorbei. Russland hat gewonnen. Es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge am Laufen halten“, sagte ein hochrangiger US-Intelbeamter zu Hersh.

„Die Wahrheit ist, wenn der ukrainischen Armee befohlen wird, die Offensive fortzusetzen, würde die Armee meutern. Die Soldaten sind nicht mehr bereit zu sterben, aber das passt nicht zu den B.S., die vom Weißen Haus von Biden verfasst wird.“

Als sich der erste Jahrestag der Zerstörung der Nord Stream-Pipeline am kommenden Dienstag nähert, versprach Hersh weitere Enthüllungen nach seinem Februar. 8 vernichtendes Exposé der angeblichen Verschwörung des Biden-Regimes, den größten Akt der industriellen Sabotage seit dem Zweiten Weltkrieg zu begehen – gegen einen Verbündeten, Deutschland.

Als Volodymyr Zelensky bei den Vereinten Nationen und in Washington die Runde machte, schrieb Hersh, dass seine Intel-Quelle ihm sagte: „Der Krieg geht weiter … weil Zelensky darauf besteht, dass es muss.“

„Es gibt keine Diskussion in seinem Hauptquartier oder im Weißen Haus von Biden über einen Waffenstillstand und kein Interesse an Gesprächen, die zu einem Ende des Gemetzels führen könnten“, sagte Hersh.

In Bezug auf die ukrainischen Behauptungen über langsamen Fortschritten in einer Offensive, die schätzungsweise 75.000 Opfer verloren hat, sagte der Beamte zu Hersh: „Es sind alles Lügen.“

Es habe eine „geheime Desinformationsoperation“ der CIA und des britischen Geheimdienstes gegeben, die darauf abzielte, Putin zu diskreditieren, schrieb Hersh, was dazu führte, dass „große Medien hier und in London berichteten, dass der russische Präsident an verschiedenen Krankheiten leide, darunter Blutstörungen und einen schweren Krebs“.

Während der mit Spannung erwarteten ukrainischen Frühjahrsoffensive „gab es einige frühe Durchdringungen“ der Russen – stark befestigte „Maginot Line“, sagte die Quelle Hersh, „und die Russen zogen sich zurück, um sie einzusaugen. Und sie wurden alle getötet.“

„Nach Wochen hoher Verluste und wenig Fortschritt, zusammen mit schrecklichen Verlusten an Panzern und gepanzerten Fahrzeugen“, sagte die Quelle, „große Elemente der ukrainischen Armee, ohne dies zu erklären, die Offensive praktisch abgebrochen“, berichtet Hersh. „Die beiden Dörfer, die die ukrainische Armee kürzlich als gefangen beanspruchte, „sind so winzig, dass sie zwischen zwei Burma-Shave-Schildern passen könnten“, sagte die Quelle.

Die „Neokon-Feindlichkeit Russlands“ des Biden-Obama-Regimes habe „eine signifikante Spaltung in der Geheimdienstgemeinschaft“ verursacht, schreibt Hersh und zitiert eine „langjährige Meinungsverschiedenheit zwischen der CIA und anderen Elementen der Geheimdienstgemeinschaft über die Prognose des aktuellen Krieges in der Ukraine“.

Die CIA war „weit skeptischer als ihre Amtskollegen bei der Defense Intelligence Agency (DIA) über die Aussicht auf einen Ukraine-Erfolg“, bemerkt Hersh, was die amerikanischen Medien, die die amerikanischen Medien ignoriert haben.

In seiner Rede bei den Vereinten Nationen in dieser Woche hatte Präsident Biden das katastrophale Scheitern der milliardenschweren ukrainischen Offensive ignoriert, während Zelensky sich weigerte, Friedensverhandlungen in Betracht zu ziehen und weiter nach mehr Geld und Waffen stumpfte.

In einem Interview mit The Economist gab Zelensky eine verschleierte Drohung an die europäischen Länder heraus, die Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen hatten, so Hersh, und sagte, die Flüchtlinge hätten sich „gut verhalten“. . . und sind dankbar“, aber es gibt „keine Möglichkeit, vorherzusagen, wie sie darauf reagieren würden, dass ihr Land im Stich gelassen wird.“

„Es war nichts weniger als eine Bedrohung durch den inneren Aufstand“, schrieb Hersh.

