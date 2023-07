Notstand in den Niederlanden ausgerufen, da die Herrscher versuchen, die Bauern von Protesten abzuhalten

Von Mac Slavo (globalresearch)

Den Haag, der Sitz der herrschenden Klasse in den Niederlanden, hat den Ausnahmezustand ausgerufen, um die Landwirte daran zu hindern, ihre Traktoren in die Stadt zu fahren, um gegen die obligatorischen Düngemittelreduktionsziele der Regierung zu protestieren. Landwirte sagen, dass ihre Rechte und Freiheiten von einem totalitären Regelsystem, das wir alle als „Demokratie“ kennen, mit Füßen getreten werden.

Demokratie weltweit ist, auch wenn sie perfekt läuft, nichts weiter als Mob-Herrschaft und nichts weniger als Sklaverei. Alle Freiheit ist eine Illusion, solange Regierungen existieren, werden die Menschen als ihre Sklaven verblendet.

Die Organisatoren des Protests am Donnerstag sind die Farmers Defence Force. Sie sagten, der Ausnahmezustand sei eine Möglichkeit, ihre demokratischen Rechte und Versammlungsfreiheit zu zerquetschen. Natürlich sieht ihre Regierung, wie alle Regierungen, sie nur als Sklaven, die dazu dienen sollen, zu gehorchen, also kümmern sie sich nicht um Rechte oder Freiheit. Die Herrscher denken, dass sie ihre Sklaven besitzen. Es wäre so, als würde man glauben, dass Ihre Kuh ein Wahlrecht hat, um zu verhindern, dass sie gegessen wird. Die Vorstellung von der Regierung wird von Tag zu Tag absurder und doch halten Sklaven immer noch das System, das sie unterdrückt.

Die niederländischen Bauern haben beschlossen, nicht zu gehorchen und nach Den Haag zu gelangen, um unabhängig vom Ausnahmezustand zu protestieren. Obwohl, wenn sie beabsichtigen, dem Ausnahmezustand zu trotzen, warum nicht einfach dem ungerechten Gesetz, gegen das sie protestieren, nicht ungehorsam sein? Den Meister nach längeren Ketten zu bitten, funktioniert nie, und wenn ja, ist es nur vorübergehend. Der Weg, es zu beenden, besteht darin, das System zu entfernen, das den Menschen Ketten anlegt.

„Die Niederlande haben seit Jahren ihre Klimaziele verfehlt. Jetzt ist es Zeit für einen großen Sprung nach vorne“, sagte Jetten und nannte das Paket „ehrgeizig“. Er legte 120 verschiedene Maßnahmen vor, die sicherstellen würden, dass die CO 2 2-Emissionen in den Niederlanden bis 2030 um 55 Prozent niedriger sein werden als 1990.

Die niederländische Regierung kann Berichten zufolge 28 Milliarden Euro ausgeben, um die Temperatur auf der Erde um 0,000036 Grad zu senken. Dies würde bedeuten, dass jeder Einwohner etwa 1.647 Euro und eine vierköpfige Familie etwa 6.588 Euro beisteuern müsste, berichtete News Facts. -Die tägliche Exposé

Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore erklärte, wie globalistische Herrscher, darunter Klaus Schwab und die Vereinten Nationen, den Klimabetrug als Vorwand nutzen, um fossile Brennstoffe und Stickstoffdünger abzuschneiden, um den Planeten absichtlich zu entvölkern.

In einer breit angelegten Diskussion, ob die Erde auf eine weitere Eiszeit zusteuert, kann die maximale Anzahl von Menschen, mit denen die Welt umgehen kann, was passieren würde, wenn sich die Bevölkerung verdoppeln würde, ob unsere Meister sich um die Zukunft kümmern oder nur ihre Zeit, die Macht über andere und die Bedeutung nachhaltiger Energie, Dr. Moore sagte:

„Kohlendioxid [und] Temperatur [] sind in den langen historischen Aufzeichnungen tatsächlich leicht negativ korreliert. Mit anderen Worten, es ist keine Ursache-Wirke-Beziehung … Es gibt keine historische Beziehung zwischen dem CO2-Wert 2 in der Atmosphäre und der Temperatur der Erde … Das Klima hat sich lange geändert, bevor der Mensch ein Faktor darin gewesen sein könnte. Es hat sich durch die ganze Geschichte der Erde verändert.“

*

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist SHTFplan.com

Copyright – Mac Slavo, SHTFplan.com, 2023

