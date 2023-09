Markus Krall: So verprasst die Politik unser Geld

Der Staat ist unersättlich, ruft ständig nach mehr Steuern und Abgaben. Tatsächlich verschwendet die Politik Zig-Milliarden in aller Welt an dubiose Empfänger. Michael Mross im Gespräch mit Ökonom Dr. Markus Krall.

Wird es Herrn Dr. Markus Krall auch so ergehen, wie viele Kritiker vor ihm? Ich glaube, ich muss dazu nicht näher ins Detail gehen, denn jeder, der hier schon länger dabei ist, weiß was gemeint ist. Wer sich in der GmbH mit seiner Meinung zu weit aus dem Fenster lehnt, lebt gefährlich und könnte merkwürdigerweise tief fallen. Beispiele dafür gibt es reichlich.

(Visited 1 times, 1 visits today)