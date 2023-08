German Suicide und German Angst

Grüne Ideologisierung der Ökonomie

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Der englische Sprachraum kennt die Floskel „German Angst“. Ausgerechnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verwendet diesen Ausdruck jetzt, nachdem der „Internationale Währungsfonds“ (IWF) eine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung von Deutschland abgesenkt hat. Habeck meint, man müsse keine Angst haben: „Die Daten sind natürlich nicht gut“, sagte Habeck am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“. Sie seien aber kein Grund für „German Angst“ und erklärbar.

Vom Wirtschaftskrieg zum heißen Krieg

Die Habeck-Erklärung muß vernünftigen Menschen Angst machen: Er nannte als Grund für die deutsche Wirtschaftskrise vor allem die „Abhängigkeit“ von russischem Gas, das jetzt ersetzt und zu höheren Preisen auf dem Weltmarkt eingekauft werden müsse. „Das haben andere Regionen so gar nicht gehabt, schon gar nicht die USA, aber auch Großbritannien oder Spanien.“ Neben der verschwiemelten Sprach-Akrobatik im Baerbock-Stil ist es der brutale Versuch Habecks, die Bürger zu belügen, der Angst machen kann. Denn Habeck verschweigt den Wirtschaftskrieg gegen Russland, die Hauptursache für den Niedergang der Deutschen Wirtschaft. Ein Krieg, den eine verantwortungslose Koalition losgetreten hat und der mit jedem weiteren Schritt zu einem echten, heißen Krieg führen kann.

Lügen-Wort „Abhängigkeit“

Im Betrugs-Versuch nimmt das Lügen-Wort „Abhängigkeit“ einen zentralen Platz ein. Das diffamierende Wort klingt nach Drogen-Abhängigigkeit. Meint aber in Wahrheit nichts anderes als Handel: Deutschland kauft russische Rohstoffe und Russland kauft deutsche Industriegüter aller Art. Wer fragt, ob die Russen jetzt „abhängig“ von deutschen Werkzeugmaschinen oder deutschen Autos sind, der ist auf dem richtigen Weg zur Entlarvung des grünen Moralgeschwätzes.

USA – Gewinner des Wirtschaftskriegs gegen Russland

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sieht Deutschlands Geschäftsmodell unter „enormen Stress“ und hält die „Gefahr einer industriellen Abwanderung“ für „real“. Es gehe darum, „das Überleben der Industrie in Deutschland und Europa zu sichern“. Nicht wenige Industrielle wandern in die USA ab. Die Vereinigten Staaten sind die Gewinner des deutschen Wirtschaftskriegs gegen Russland.

NATO regiert deutsche Wirtschaft

Es gibt eine weitere Gewinner-Nation: Heute ist jedes dritte in Russland verkaufte Auto chinesisch. Im Jahr 2021 waren es nicht einmal 7 Prozent. – Energie ist inzwischen so teuer, dass ganze Branchen auf einmal Schwierigkeiten bekommen. BASF hat einen Teil seiner Ammoniakproduktion in Ludwigshafen stillgelegt; die damit verbundene Düngerherstellung und noch einige weitere Anlagen. Der Rohstoff für die Ammoniakproduktion war russisches Gas. Andere Unternehmen legen Papierfabriken und Aluminium-Produktionen still, weil die Energiekosten in Deutschland zu hoch sind. Und sie sind zu hoch, weil die NATO nicht will, dass die Deutschen preiswertes russisches Gas kaufen.

Nazi-Autarkie

Was die grün dominierte Koalition will, ist Autarkie: die nationale Selbstversorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Autarkie war die Grundlage des Nazi-Wirtschaftsprogramms. Die Nazis sind damit auf die Schnauze gefallen. Und die Habeckisten, wenn man ihnen nicht in den Arm fällt, werden diesem tiefen Fall folgen. Wie sich die historischen Fälle gleichen: Auch die Nazi-Ideologie war von der Russen-Angst geprägt. Die grünen Wirtschaftstheorien wurzeln in Rudolf Steiners “völkischer Revolution” und in

Silvio Gesells Hauptwerk “Die natürliche Wirtschaftsordnung”. Dort unterscheidet der Zinskritiker das Kapital in „gutes schaffendes“ und „böses raffendes Kapital“. Wem jetzt nicht die antisemitische Stoßrichtung auffällt, an dem ist deutsche Geschichte vorbeigegangen.

Selbstmord auf Raten

Es gibt eine Sorte Angst, die dazu dient, Bürger gefügig zu machen; eine Angst, die zur Formierung und Anpassung führt. Aber es gibt auch eine produktive Angst, die zu Widerstand führen kann: Die Angst vor grüner Ideologie, grüner Kriegsbeteiligung und dem wirtschaftlichen Selbstmord, in den der Wirtschaftskrieg gegen Russland füht. Wer Habeck und Konsorten folgt, der arbeitet am „German Suicide“, dem Selbstmord auf Raten durch die Ideologisierung der Ökonomie.

Am 5. August ab nach Berlin!

Für Frieden, Freiheit und Selbststimmung

Um 13.00 Uhr am Brandenburger Tor – Berlin

(Visited 20 times, 20 visits today)