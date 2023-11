Faktencheck Migration

Die Bevölkerung in Deutschland ist aufgrund von Zuwanderung in den letzten zwanzig Jahren um insgesamt ein Prozent angewachsen. Der größte Teil der vielen Millionen Zuwanderer kompensierte eine durch geringe Geburtenzahlen schrumpfende Gesellschaft. Welche Zuwanderung ist politisch erwünscht, welche wird unterbunden? Und inwieweit sind Kriege und Krisen, an denen Deutschland beteiligt ist, für Überlastungen verantwortlich? Ein Faktencheck.

KARSTEN MONTAG

Laut der vom Statistischen Bundesamt und von Eurostat bereitgestellten Daten sind zwischen 2000 und 2022 8,1 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft netto (Zuzüge abzüglich Abzüge) nach Deutschland eingewandert. Im selben Zeitraum haben 0,6 Millionen deutsche Staatsbürger das Land netto verlassen. (1) Die Bevölkerungszahl ist…

Weiterlesen bei multipolar

(Visited 1 times, 1 visits today)