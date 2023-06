Es regiert, wer oder was?

von Jürgen



Unbekannterweise, das Böse, der Hass oder auch nur „das Geld“. Sich manifestierend in Parteien, pseudowissenschaftlichen Theorien oder alttestamentarischen Glaubensideologien, welche allesamt nur danach trachten, die Menschen zu beherrschen! Hinzu kommt ein Heer an NGO´s, die die Steuerung der damit verbundenen Macht, natürlich selbst davon profitierend, nur allzu willfährig unterstützen!

Diese letzte (De-) Generation, wie will sie sich so wirksam selbst organisiert haben wollen? Wie auch eine Antifa, eine RAF oder Gladio; wie, eine grüne Bewegung in den Achtzigern? Ist es nicht seltsam, daß, was die Welt umtreiben soll, immer so erfolgreich daherkommt? Woher die Mittel, die Organisation? Woher der Wille, daß genau das geschehen soll? Und, wem dient es?

Woher kommt diese Niedertracht im Umgang mit den Menschen? Reicht es nicht aus, wer findig und klug genug ist, mit lauteren Mitteln, er damit (s)einen Reichtum erlangt? Nein, Er will mehr! Weil, die eine Gier befriedigt, er strebt nach der nächsten, die da heißt Macht! Er kann ja jetzt etwas „bewegen“, mit seinem Reichtum! Er hat jetzt Einfluss und wenn es nur Ausfluss des Bösen ist!

Er könnte auch Wohltäter sein, unerkannt Gutes tun und genauso selig sterben. Nur, die meisten dieser Kategorie, sie streben nach was? Den eigenen Name in aller Munde, sie hängen wessen an? Ruhm und Ehre, so zweifelhaft sie auch daherkommen mögen! Verpflichten sich, nicht nur aus eigenem Antrieb, imaginären Versprechungen, derer sie teilhaben wollen.

Endlich ist man wer! Welchem Gott man dabei dient, ist keine Frage! Es ist mein selbst erwähltes Glaubensbekenntnis, welches auch mich, endlich mal, in den Mittelpunkt stellt! Ich erlöse mich selbst! Ich bin jetzt Menschenfreund und sorge weltweit für die Volksgesundheit! Ich erbaue Kliniken und Waisenhäuser, sogar, ich rette die Welt nicht nur vor Pandemien, ich biete auch wohlfeilen Unterschlupf für alles „Geflüchtete“!

Und natürlich, ich finanziere auch Kriege. Weil, wem Macht gegeben, der sollte sie sich auch erhalten dürfen?!! Also nicht nur wegen monetärem Aspekt, ich habe ja auch ideelle Vorstellungen! Ich gehöre jetzt einer bestimmenden Klasse an! Egal ob reich oder politisch nur inhaltlich korrekt agierend, ich bin der, der sagt, wo es lang geht!

Ich sage euch, welcher Krieg korrekt und welche Krise zu beachten ist! Ich sage euch, wen ihr zu wählen habt und wen nicht! Ich sage euch, wen ihr aufzunehmen habt und wie zu Heizen sei! Ich bin, weil ich es kann!

Mich interessiert weder angebliches Gutmenschentum (was für ein Instrumentarium!) noch Nächstenliebe! Die zu erst Genannten lassen sich dadurch benutzen und die anderen … ebenfalls! Aber, da droht ja keinerlei Gefahr! Glaube, Liebe und Hoffnung sind deren wenig handfeste Argumente! Geschweige denn, sie würden auch nur versuchen es umzusetzen!Derweil werde ich, als Ich oder „im Namen von“ weitermachen!

Wer den Schuß immer noch nicht gehört hat, einfach zu blöd ist, um zu verstehen, allein davon lebe ich! An dieser Stelle einfach mal ein schlichtes „Vergelt´ s Gott!“ Mein Leben ist ja so geil … während ihr euch Sorgen macht, ich lache euch darüber aus! Ich fliege, wann und wie oft ich will, wohin ich will, ihr entwickelt aber Flugscham? Einfach nur köstlich!

Ihr schreckt vor allem zurück, was euch, wegen Ungehorsam, verklagen könnte! Euer Patriotismus beschränkt sich auf was? Auf das Mitsingen einer Nationalhymne, wenn gerade mal wieder Fußballländerspiel ist! Und wenn schon konsequent daherkommend, es ist alles eingepreist! Schließlich, wer sitzt an der Gebührenschraube? Wer sorgt für entsprechende Gesetze?

Eure Freiheitsliebe endet im nächsten Amt, das euch bestätigt, daß ihr Sachen oder Sklaven seid! Ihr bettelt geradezu um die nächste ID, die euch was bestätigt? Eine erneut unmündige Mitgliedschaft, wie in einer dieser Kirchen, die einem alles versprechen … allerdings nur, um sich selbst zu erhalten!

Es spielt auch keine Rolle, wessen ihr anhängt! Hauptsache, ihr tut es! Ob Christ, Muslim, Buddhist oder Jude, links oder rechts, konservativ oder progressiv, die Welt verändernd oder rettend, ihr habt nur (daran) zu glauben!

Laßt euch weiterhin verführen! Denn, eure Interessen, was euch wichtig erscheint, sind immer auch die meinen! Nur daraus leite ich meine Existenz ab! Es ist mir doch so was von egal, woraus ihr eure bescheidene Daseinsberechtigung saugt! Glaubt und leidet! Schnallt euch Sprengstoffgürtel um, rettet wen oder was auch immer!

Tretet ein, solange es nicht für euch selbst ist, ist alles so, wie von mir gedacht! Mein Profit, meine Macht, mein Ruhm! Ich habe verstanden, jegliche Ideologie oder Glauben einfach nur zu benutzen! Nur darum geht es!

Welchen Sinn machen ein versprochenes Himmelreich, was, eine ewige Schuld, in welcher Form auch immer? Es ist nur Ausdruck dessen, daß der Mensch, in seiner Verlorenheit, danach trachtet, einen Anker zu finden, der ihn überhaupt leben lassen kann! Ja und jetzt? Ich bin es, der euch damit erlöst!

Es geht schon lange nicht mehr um, mehr oder weniger verbriefte, wie auch immer artikulierte, Gedankenwelten oder gar, als solche artikulierten, Menschenrechte! Es geht nur noch darum, dass einige wenige davon leben! Und das, sehr gut und auf Kosten derer, die sich lieber einfangen lassen, als selbst anfangen zu Denken!

Ihr wollt Brot und Spiele? Das gebe ich euch! Ihr wollt Freiheit, zu glauben oder wählen? Es sei euch gewährt! Ihr braucht Lebensinhalte, für die es zu kämpfen und auch zu sterben lohnt? Kein Problem! Nichts leichter als das! Eure kleingläubigen Wünsche waren mir schon immer Befehl!

Um dies auch nur verstehen zu können, wer hat euch all´ diese Verlockungen präsentiert? Irgend ein Gott wird es schon gewesen sein!? Oder war es wissenschaftlicher Logik entsprungen, wie ein Klimawandel? Bestimmt gar philosophische Betrachtung, wie Welt zu funktionieren hat, wer sich warum, wem unterzuordnen hat?

Warum geschieht was und wie es geschieht? Weil ich es so will und ihr euch nicht dagegen wehrt! Es ist ein ganz einfaches Prinzip! Aktion und, in dem Fall, fehlerhafte Reaktion, die sich einfach nur zur Duldung entschließt … Die weiterhin mit sich machen läßt, gerade so, wie es mir gefällt und wirklich jeden „rationalen Grund“ dafür findet, in dieser Haltung zu verharren! Es könnte ja was kosten?! Und die paar wenigen Helden, die sich an Symptomen abarbeiten, meinen Glückwunsch dazu! Zwei oder zehn Prozent eurer Sorte interessieren wen? Ihr könnt verweigern was ihr wollt, es ändert nichts! Glaubt an was ihr wollt, holt euch eure Rechtsstellung sonst woher, das geht mir und meinesgleichen am Arsch vorbei!

Wie gesagt, ist alles einkalkuliert und, mit wem sind wir bereits nicht fertig geworden? Im Gegenteil, all die Hofrechten, wie Ballweg, Füllmich und Co., wessen Süppchen haben sie stets gekocht? Ihr eigenes! Ihr traut euch ja nicht mal eine AfD zu wählen, weil, die sind ja systemimmanent und das, geht ja mal gar nicht! ….

Ich, gierig und machtbewußt, werde also (geradezu) weiterregieren müssen! Aufgeschoben, wie ein Heizungsgesetz, bedeutet nicht aufgehoben! Wir werden euch weiterhin niederhalten und melken bis zum geht nicht mehr! Euch mit Kriegen überziehen, für gerechte Absichten, die wir, wie bisher auch, euch vorgeben werden! Wir werden euch und eure Kinder weiterhin verwirren mit zig Geschlechtern und werden euch ebenso dumm halten!

Euer Schulabschluß sei euch weiterhin gegönnt, ihr werdet aber die einfachst gehaltenen Texte nicht mehr verstehen können, dem Gestammel einer Baerbock oder eines Lauterbachs noch hilfloser ausgeliefert sein! Eure einzige Offenbarung werden die Nachrichten um 20.15 Uhr sein! Wem ihr da zuhört? Natürlich nur mir! Meinem Denken und meinem Wollen! Es ist mein Abendgebet, meine Stärkung für euch, auf daß ihr mir ja nicht aus der Spur geratet!

Und natürlich halten wir auch einen Tichy, Hahne oder sonst wen aus! Weil, diese sich selbst beweihräuchernde Erkenntnis, sie führt ja zu nichts! Gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber keiner da, der sich dafür auch nur sinnbildlich, auch an´s Kreuz nageln ließe! Ich liebe euch!

