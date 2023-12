Entvölkerung und der mRNA-Impfstoff

Die New York Times prognostiziert massiven Bevölkerungsrückgang

Erstaunlicherweise prognostiziert die New York Times vom 22. Mai 2021 einen massiven Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten.

von Peter Koenig (dirtyworld1)

Weniger Schreie von Babys.

Mehr verlassene Häuser.

Gegen Mitte dieses Jahrhunderts, wenn die Zahl der Sterbefälle die der Geburten übersteigt, wird es Veränderungen geben, die schwer zu begreifen sind.

Und–

„Überall auf der Welt sehen sich Länder mit einer Bevölkerungsstagnation und einem Geburtenrückgang konfrontiert, einer schwindelerregenden Umkehrung, die in der aufgezeichneten Geschichte ihresgleichen sucht und die Geburtstagsfeiern zu einem selteneren Anblick machen wird als Beerdigungen und leere Häuser zu einem gemeinsamen Schandfleck.“

Und es geht weiter:

„In Italien werden bereits Entbindungsstationen geschlossen. Geisterstädte entstehen im Nordosten Chinas. Die Universitäten in Südkorea finden nicht genug Studierende, und in Deutschland wurden Hunderttausende von Immobilien dem Erdboden gleichgemacht und das Land in Parks verwandelt.“

Stimmt das alles? Es muss noch überprüft werden. Unterlassung?

Zu keinem Zeitpunkt erwähnt der Artikel den eugenistischen Charakter der absichtlichen Bevölkerungsreduzierung im Zusammenhang mit der Covid-Plandemie, der erzwungenen und in vielerlei Hinsicht giftigen Impfkampagne mit einem Nicht-Impfstoff, sondern stattdessen einer neuartigen, völlig ungetesteten mRNA-artigen „Gentherapie“, die die US-Gesundheitsbehörde CDC als „Notfallmaßnahme“ unter diesen schlimmen Umständen einer Pandemie zugelassen hat.

Dem fehlen eigentlich alle Merkmale einer Pandemie, aber sie muss aufgepumpt werden, um sie als Pandemie erscheinen zu lassen – wobei buchstäblich fast alle Todesfälle aus welchen Gründen auch immer – sogar Autounfälle – auftreten können – und als Covid-Todesfälle kategorisiert werden „müssen“.

In den USA erhalten Krankenhäuser 13.000 US-Dollar für jeden Covid-diagnostizierten Patienten und 39.000 US-Dollar für jeden „Covid-Patienten“, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird. Anfang dieses Jahres sind Ärzte in New York zu dem Schluss gekommen, dass mehr als 80 % der Beatmungspatienten das Beatmungsgerät nicht überleben. Sehen Sie sich das an.

Aber wie dem auch sei – die derzeitige „Lockerung“ der Covid-Beschränkungen, die die USA und viele europäische Länder erleben, bringt bei der Bevölkerung Glück, Lächeln, festliches Denken und fröhliche Gefühle hervor – in der festen Hoffnung, dass die Plandemie vorbei ist.

Dies könnte nur ein Trick und ein Vorspiel für viel Schlimmeres sein, das noch kommen wird. Hoffentlich ist dieser Verdacht falsch.

Die NYT unternimmt große Anstrengungen, um zu erklären, warum die Weltbevölkerung in die Pause geht und völlig zurückgeht, ohne jemals Covid und seine schändliche, tödliche Agenda zu erwähnen.

„Obwohl die Bevölkerung in einigen Ländern weiter wächst, vor allem in Afrika, sinken die Geburtenraten fast überall sonst. Demografen prognostizieren nun, dass die Weltbevölkerung in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts oder möglicherweise früher zum ersten Mal nachhaltig zurückgehen wird.“

Warum sollte die Geburtenrate in den „entwickelten“ Ländern plötzlich sinken? Weil die Menschen erkennen, dass die Welt zur Rettung des Planeten weniger, viel weniger „Esser“ und Konsumenten braucht? – Oder hat es eher etwas mit den weithin erzwungenen falschen Covid-„Impfstoffen“ zu tun?

Ist es nicht genau das, was der Gates-Rockefellers-Kissinger-Co.–Clan im Sinn hat?

Ist das der Grund, warum die mRNA-Injektionen – die Notfallzulassung der CDC als „Gentherapie“ – Anti-Fruchtbarkeits- und Sterilisationskomponenten enthalten?

Und – können Sie sich vorstellen – die CDC hat kürzlich empfohlen, schwangeren Frauen diese unbewiesene, ungetestete „Gentherapie-Injektion“ zu verabreichen, obwohl schwangeren Frauen noch nie zuvor und unter keinen Umständen ungetestete „experimentelle“ Medikamente verabreicht werden sollten.

Tatsächlich liegt die Abtreibungsrate von schwangeren Frauen, die die mRNA-Impfung erhalten, bei bis zu 30 % – wahrscheinlich deutlich höher, wenn man die Dunkelziffer berücksichtigt. Hören Sie sich Dr. Joseph Mercola an.

Es gibt die allgemeine Vorstellung, dass es bei Covid nicht um Gesundheit oder Immunität geht, sondern vielmehr um die Entvölkerung der Welt.

Eine eugenistische Agenda, wenn man so will. Mike Whitney äußert eine klare Meinung, in welche Richtung diese unnötige Covid-Impfkampagne geht. Das hat nichts mit dem Gesundheitsschutz der Menschen zu tun. Im Gegenteil. Es geht um Entvölkerung. Diese beiden Zitate sagen alles.

„Es gibt absolut keine Notwendigkeit für Impfstoffe, um die Pandemie auszulöschen… Man impft keine Menschen, die nicht durch eine Krankheit gefährdet sind. Man macht sich auch nicht daran, Millionen von fitten und gesunden Menschen mit einem [experimentellen] Impfstoff zu impfen, der nicht ausgiebig an menschlichen Probanden getestet wurde.“ Dr. Mike Yeadon, PhD, ehemaliger Vizepräsident und leitender Wissenschaftler für Allergien und Atemwegserkrankungen bei Pfizer.

„Was wir aus 30 Jahren Erfahrung über das Coronavirus wissen, ist, dass ein Coronavirus-Impfstoff eine einzigartige Besonderheit hat, nämlich dass jeder Versuch, den Impfstoff herzustellen, zur Bildung einer Klasse von Antikörpern geführt hat, die geimpfte Menschen tatsächlich kränker machen, wenn sie letztendlich dem Wildvirus ausgesetzt sind.“ Robert F. Kennedy Jr.

Die NYT zitiert Frank Swiaczny, einen deutschen Demografen, der bis letztes Jahr Chef für Bevölkerungstrends und -analysen bei den Vereinten Nationen war:

„Ein Paradigmenwechsel ist notwendig. Die Länder müssen lernen, mit dem Bevölkerungsrückgang zu leben und sich daran anzupassen.“

Um diesen Paradigmenwechsel zu verstärken – und ihn erscheinen zu lassen – und Sie, den Leser, davon zu überzeugen, dass dies ein normales, unaufhaltsames Phänomen ist, sagt die NYT voraus, oder besser gesagt, macht Ihnen Angst, indem sie spekuliert / antizipiert

„Die Auswirkungen und Reaktionen sind bereits sichtbar, vor allem in Ostasien und Europa. Von Ungarn bis China, von Schweden bis Japan kämpfen die Regierungen darum, die Anforderungen einer wachsenden älteren Kohorte mit den Bedürfnissen junger Menschen in Einklang zu bringen, deren intimste Entscheidungen über das Kinderkriegen sowohl von positiven (mehr Arbeitsmöglichkeiten für Frauen) als auch von negativen Faktoren (anhaltende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und hohe Lebenshaltungskosten) geprägt sind.“

Wir wissen, dass dies ein falscher Vorwand ist und ein völlig fabriziertes Argument, um Sie dazu zu bringen, wegzuschauen, wenn Sie innerhalb von zwei bis drei Jahren ein massenhaftes Sterben von Menschen sehen können, die weit unter der durchschnittlichen statistischen Lebenserwartung liegen.

Wir alle wissen, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Westen seit mindestens 2000 Jahren besteht. Und während die Lebenshaltungskosten in den ersten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in den Industrieländern stetig gestiegen sind, stagnierten sie in den letzten Jahrzehnten eher.

Im Gegenteil, in einigen Fällen – in den USA, Europa – ist ein eher deflationärer Trend zu beobachten. Ein deutliches Zeichen dafür sind die Negativzinsen in vielen Industrieländern. Die NYT versucht also, Sie glauben zu machen, was nicht stimmt – alles, um ihre „Vorhersage“ eines massiven Bevölkerungsrückgangs zu rechtfertigen; Damit man sich an den teuflischen Covid-Plan gewöhnt – und vielleicht auch nur ein bisschen Angst sät.

Da die mRNA-„Impfungen“ experimentell sind, gibt es keine Geschichte darüber, ob der Körper in der Lage sein wird, sich von katastrophalen Nebenwirkungen wie Blutgerinnseln, die zu Thrombosen, potenziellen Lähmungen und zum Tod führen, zu reinigen oder nicht.

Wissenschaftliche Vorhersagen besagen, dass mRNA-artige Injektionen das menschliche Genom beeinflussen und der Körper höchstwahrscheinlich nie von irgendetwas entgiften wird, das die DNA beeinflusst.

Wenn diese Annahme richtig ist, bedeutet das, kurz gesagt, dass Sie nie wieder derselbe sein werden und Ihre Gesundheit für den Rest Ihres Lebens negativ beeinflusst werden kann.

Dies ist ohne Frage ein Verbrechen des Massengenozids gegen die Menschlichkeit. Es deckt sich mit den Ansichten von Dr. Joseph Mercola – siehe oben, sowie mit Dr. Sucharit Bhakdi über die Blutgerinnung und die katastrophalen gesundheitlichen Folgen, d.h. die zu Hirnschlägen, Lähmungen und zum Tod führen.

In der gleichen Weise bezieht sich Vaccine Impact vom 23. Mai 2021 auf fünf renommierte Ärzte, die über die Übertragung des mRNA-Impfstoffs von Geimpften auf Ungeimpfte sprechen.

Diese Wissenschaftler sind sich einig, dass man nie ganz verstehen wird, wozu diese Impfungen und Big Pharma fähig sind und wie man sich schützen kann, wenn man nicht begreift, dass diese Impfungen als Biowaffen konzipiert sind, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.

Die NYT bereitet uns behutsam auf dieses Verbrechen vor und nennt diese bevorstehende „Entvölkerung“ ein natürliches Phänomen, das auf eine demografische Wende zurückzuführen ist – die aufgrund unseres westlichen „Wohlstandslebens“ zu erwarten ist, und auf den menschengemachten Klimawandel (mea-culpa ), der zu geringeren Ernten – Hungersnöten – in den Entwicklungsländern oder dem globalen Süden führt.

„Dies ist ein absichtlicher Weltkrieg gegen menschliches Blut“, so Dr. Sherri Tenpenny und Nobelpreisträger Dr. Luc Montagnier sowie Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Leiter von Pfizer Science – und andere.

„Die Injektionen töten und werden nie aufhören zu töten.“

Dr. Montagnier, einer der weltweit führenden Virologen, prognostiziert eine drastisch reduzierte Lebenserwartung für viele, die die „Totschuss-Injektion“ erhalten haben.

Es gibt sowohl medizinische als auch wirtschaftliche Gründe und Ursachen für einen drastischen Rückgang der Weltbevölkerung, auf die uns die NYT aufmerksam macht.

Warum sollten sie das tun?

Um uns auf eines der abscheulichsten Verbrechen der jüngeren Menschheitsgeschichte vorzubereiten: Die Erfindung (d.h. Herstellung) eines unbesiegbaren Coronavirus.

Nach einem Beschluss des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Januar 2020 nannte die WHO das Virus im Januar 2020 zunächst SARS-CoV-2 – benannt nach dem SARS-Virus, das China von 2002 bis 2003 heimsuchte, und benannte dieses unsichtbare „Biest“ – Instrument der Angsterzeugung – wenige Wochen später in Covid-19 um.

Der plötzliche Schock, einer weltweiten Epidemie mit Pandemie ausgesetzt zu sein (nach den plötzlich neuen Kriterien der WHO), schuf eine Angst-Pandemie, unter der die Menschen verletzlich sind und alles akzeptieren – fast in der Hoffnung, dass die tödliche Gefahr verschwinden würde.

Also auch eine Entscheidung des WEF, die WHO hat diese eigentlich leichte Krankheit am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt, obwohl es weltweit laut WHO-Statistik nur 44.279 positive Fälle und 1440 Todesfälle außerhalb Chinas gab. Die Angst nahm zu, und die „Schock-Doktrin“ funktionierte. Alle 193 UN-Mitgliedsstaaten akzeptierten den totalen Lockdown Mitte März 2020 – und das ohne medizinische Begründung.

„The Shock Doctrine“ (2007) von Naomi Klein, in dem beschrieben wird, wie der Katastrophenkapitalismus Schocksituationen ausnutzt, um neue Regeln und Vorschriften einzuführen, die sonst nicht ohne weiteres akzeptiert worden wären.

Ein weiteres Beispiel ist der US Patriot Act, der jahrelang vorbereitet wurde, lange vor 9/11; Er wartet nur darauf, dass eine Katastrophe – d.h. 9/11 – im Eiltempo durchgepeitscht und vom US-Kongress akzeptiert wird.

Er nahm den Menschen etwa 80 Prozent ihrer Freiheiten und verwandelte die Gesetze des Landes quasi in ein permanentes Kriegsrecht – und es ist auch heute noch gültig, wenn auch mit einigen bequemen Ergänzungen für die herrschende Finanzelite.

Stellen Sie sich vor! Alle 193 UN-Mitgliedsländer auf einmal – eine epidemiologische Unmöglichkeit. Dennoch akzeptierten die Menschen rund um den Globus die neue Regel – die schließlich die Weltwirtschaft zerstörte, sie bis zu dem Punkt dezimierte, an dem kleine und mittlere Unternehmen buchstäblich ausgelöscht wurden, die Menschen arbeitslos auf die Straße setzten, um ihr Überleben kämpften und die Armutsrate weltweit exponentiell anstieg.

Arbeitslosigkeit und Hungersnöte stiegen sprunghaft an.

Die Folge, vor allem im globalen Süden, ist Verzweiflung, Leid durch Obdachlosigkeit, fehlende Nahrung – was oft zum Selbstmord und wenn nicht zum Hungertod führt. Die wenigen Milliardäre an der Spitze, die angeblich bald die Eine-Welt-Ordnung regieren werden, haben ihr Vermögen in nur wenigen Monaten um rund 200 Milliarden Dollar vermehrt.

Das Welternährungsprogramm (WFP) schätzt die Gesamtbevölkerung, die bis Ende 2020 unter akuter Hungersnot leidet, auf mehr als eine Viertelmilliarde (265 Millionen), von denen etwa die Hälfte durch Rinderpest bedingt ist – Tendenz steigend.

„Diese neuen Zahlen zeigen das Ausmaß der Katastrophe, mit der wir konfrontiert sind“, sagt das WFP. Viele von ihnen werden nicht überleben, aber genaue Zahlen sind nicht bekannt. Im Laufe der Zeit werden sie katastrophale Ausmaße annehmen und zu Hunderttausenden von Todesfällen führen.

Das ist das hochkriminelle Ergebnis der teuflischen Supra-Kabale, die die Agenda ID2020, die UN-Agenda 2030, den Großen Reset, erfunden hat – ein kriminelles weltweites Leid, besonders für die ohnehin schon Armen und Schwachen.

Laut Dr. Sucharit Bhakdi, einem deutschen Mikrobiologen, berichtet The New American am 16. April 2021 in einem Artikel mit dem Titel „Covid shots to decimate the World Population“.

Dr. Bhakdi warnt, dass die COVID-Hysterie auf Lügen beruht und dass die COVID-„Impfstoffe“, insbesondere der mRNA-Typ, eine globale Katastrophe und eine mögliche Dezimierung der menschlichen Bevölkerung verursachen werden.

Zu Beginn erklärt Dr. Bhakdi, dass der PCR-Test missbraucht wurde, um auf unwissenschaftliche Weise Angst zu erzeugen.

Anschließend erklärt er, was die mRNA-Impfstoffe im menschlichen Körper anrichten werden.

Unter anderem rechnet er mit massiven tödlichen Blutgerinnseln [die bereits auftreten] sowie mit Reaktionen des Immunsystems, die den menschlichen Körper zerstören werden.

Schließlich fordert Bhakdi, der während eines Fox News-Interviews, das viral ging, vor dem bevorstehenden „Untergang“ gewarnt hat, die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen und einen sofortigen Stopp dieses globalen Experiments.

Dies liefert einige Hintergründe für den NYT-Artikel – Hintergründe, die die New York Times natürlich nicht erwähnt. Es scheint, dass es der Times in erster Linie darum geht, die Menschen zu warnen und auf das vorzubereiten, was kommen könnte, aber auch darum, mehr Angst zu verbreiten, die Menschen verletzlicher und schwächer zu machen und das menschliche Selbstverteidigungssystem weiter zu schwächen.

Die Art von Sprache, die in dem NYT-Artikel verwendet wird, lässt den unschuldigen Leser wehrlos zurück, in der Angst, „dem nachzugeben, was kommen mag“. Genau das, was sie wollen.

Ein positiver Ausblick

Es gibt jedoch Hoffnung. Der NYT-Artikel erwähnt „Hoffnung“ nicht. Der beste Weg für die Menschheit, auf die globale Zwangslage von Covid zu reagieren, besteht darin, sich gemeinsam mit allen Mitteln der Impfung zu widersetzen und sich aktiv gegen die Digitalisierung Ihrer persönlichen Daten und Ihres Geldes zu wehren.

Damit wehren Sie sich gegen die Übernahme durch Künstliche Intelligenz – gegen die Versklavung durch eine Super-Finanzelite.

Wir haben eindeutig die Kraft in uns, diese teuflische Tyrannei zu überwinden, die über uns schwebt – fast überall auf der Welt ohne Schuld. Es geht darum, an uns selbst zu glauben, an die Stärke des kollektiven positiven und liebevollen Denkens – und an die Kraft der Solidarität.

