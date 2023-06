Die NATO greift Europa an

Von Manlio Dinucci (globalresearch)

„ Ein Sabotageteam nutzte Polen, einen Nachbarn der Europäischen Union und NATO-Verbündeten, als Operationsbasis, um die Nord Stream-Pipelines zu sprengen, die für den Transport von russischem Gas durch die Ostsee gebaut wurden. Dies ergab eine offizielle deutsche Untersuchung“, berichtete das Wall Street Journal .

Deutsche Ermittler rekonstruierten die Route der aus Polen stammenden Jacht Andromeda in der Ostsee, an deren Bord sie Spuren von HMX fanden, einem militärischen Sprengstoff zur Zerstörung von Unterwasserinfrastruktur. Dies fügt der Untersuchung des US-Journalisten Seymour Hersh „Wie Amerika die Nord Stream-Pipeline zum Einsturz brachte“ ein weiteres brisantes Kapitel hinzu. Jetzt ist alles bewiesen.

Im Dezember 2021 wird eine Task Force – bestehend aus CIA, Generalstabschefs und Beamten des Außenministeriums – im Weißen Haus einberufen, um Nord Stream zu sabotieren. Im Juni 2022, während der NATO-Baltops-Übung, greifen US-amerikanische und norwegische Angreifer von der aus Polen entsandten Jacht Andromeda aus U-Boot-Angriffe an. Drei Monate später, am 26. September 2022, wirft ein P8-Flugzeug der norwegischen Marine eine Sonarboje ab, deren Signal die Sprengsätze auslöst.

Das Wall Street Journal nennt es „eine der größten Sabotageakte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“. Dabei handelt es sich um eine Kriegsaktion der drei Nato-Mitglieder USA, Norwegen und Polen gegen das Nato-Mitglied Deutschland, um zu verhindern, dass Europa billiges russisches Gas importiert.

Außenminister Antony Blinken bezeichnete die Nord Stream-Blockade als „eine enorme Chance, die Abhängigkeit Europas von russischer Energie ein für alle Mal zu beseitigen, eine riesige strategische Chance für die kommenden Jahre“ und wies darauf hin, dass „die Vereinigten Staaten zum führenden Lieferanten von Energie geworden sind.“ Flüssigerdgas nach Europa.“ LNG ist natürlich viel teurer als russisches Gas. Nun wollen Exxon, Chevron und andere US-Unternehmen den europäischen Energiemarkt erobern, die „dank der steigenden Ölpreise Rekordgewinne erzielt haben“.

Aufgrund der steigenden Energiepreise, schreibt das Wall Street Journal , „rutscht die Eurozone in eine Rezession, da die Inflation den Konsum beeinträchtigt, und Europa steckt im wirtschaftlichen Äquivalent einer langen Covid-Krise fest.“ Dabei begann Europa mit der in Deutschland stattfindenden Übung „Air Defender“ unter US-Kommando den „größten multinationalen Einsatz von Luftstreitkräften in der Geschichte der NATO“.

*

Hinweis für Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Teilen“. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und mit anderen zu teilen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Italienisch auf byoblu veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG).

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Manlio Dinucci , Global Research, 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)