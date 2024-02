2024 ist das neue 1984: Big Brother und der Aufstieg des sicherheitsindustriellen Komplexes

von Legi-Team (legitim)

Vierzig Jahre nach der Zeit, in der George Orwell sich den stampfenden Stiefel von Big Brother vorstellte, ist der Polizeistaat dabei, den Staffelstab an den Überwachungsstaat weiterzureichen.

Die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht – der Aufstieg des sicherheitsindustriellen Komplexes – ist ein Wendepunkt, der die Totenglocke für unsere Rechte auf Privatsphäre läutet.

Als inoffizieller vierter Zweig der Regierung wurde der Überwachungsstaat ohne Wahlmandat oder Verfassungsreferendum ins Leben gerufen, und dennoch besitzt er Supermächte, die über die jeder anderen Regierungsbehörde mit Ausnahme des Militärs hinausgehen.

Er operiert außerhalb der Reichweite des Präsidenten, des Kongresses und der Gerichte und marschiert im Gleichschritt mit der Unternehmenselite, die in Washington, DC, das Sagen hat.

Dies ist das neue Gesicht der Tyrannei in Amerika: allwissend, allsehend und allmächtig.

Seien Sie auf der Hut.

Gestärkt durch die Fortschritte in der Überwachungstechnologie und ermutigt durch die sich rasch ausbreitenden öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten und dem Privatsektor, macht der Überwachungsstaat die fiktive Welt von 1984, Orwells dystopischem Albtraum, zu einer uns bedrohenden Realität.

1984 schildert eine globale Gesellschaft der totalen Kontrolle, in der es den Menschen nicht erlaubt ist, Gedanken zu haben, die in irgendeiner Weise mit dem Konzernstaat nicht übereinstimmen. Es gibt keine persönliche Freiheit, und die fortschrittliche Technologie ist zur treibenden Kraft einer Überwachungsgesellschaft geworden. Spitzel und Kameras sind überall. Die Menschen sind der Gedankenpolizei unterworfen, die gegen jeden vorgeht, der sich eines Gedankenverbrechens schuldig macht. Die Regierung oder „Partei“ wird von Big Brother angeführt, der überall auf Plakaten mit den Worten erscheint: „Big Brother is watching you“.

In unserem Zeitalter der allgegenwärtigen Überwachung gibt es in der Tat kein Privatleben mehr.

Die Polizeidienststellen kleinerer Städte könnten ihre Überwachungsmöglichkeiten ausweiten, indem sie Live-Videos von Überwachungskameras zu Hause streamen.

Alles ist zunehmend öffentlich.

Im so genannten Namen von Sicherheit und Effizienz wird ein neues Klassensystem geschaffen, das aus den Überwachten (Durchschnittsamerikaner wie du und ich) und den Überwachern (Regierungsbürokraten, Techniker und private Unternehmen) besteht.

Wir befinden uns jetzt in der wenig beneidenswerten Lage, dass wir von unserer Technologie überwacht, verwaltet und kontrolliert werden, die nicht uns, sondern unserer Regierung und den Unternehmen untersteht, die sie beherrschen.

Das ist die Lektion, die uns tagtäglich eingetrichtert wird: „Tatsache ist seltsamer als Fiktion“.

Auf diese Weise ist 1984, das den unheilvollen Aufstieg der allgegenwärtigen Technologie, des Faschismus und des Totalitarismus beschrieb, zu einem Handbuch für den allgegenwärtigen modernen Überwachungsstaat geworden. (Vgl. BBC)

Weltweit gibt es etwa eine Milliarde Überwachungskameras, und ihre Zahl wächst weiter, weil Regierungen (insbesondere Strafverfolgungs- und Militärbehörden), Unternehmen und Privatpersonen sie bereitwillig einsetzen.

Überwachungskameras, die an Strommasten, Ampeln, Unternehmen und Häusern angebracht sind, an Türklingeln, GPS-Geräten und Armaturenbrettern. Drohnen, Sicherheitskameras in Geschäften, Geofencing und Geotracking, FitBits, Alexa und mit dem Internet verbundenen Geräten.

Stingray-Geräte, Gesichtserkennungstechnologie, Körperkameras, automatische Nummernschildleser, Schusswaffenerkennung, vorausschauende Polizeisoftware, KI-gestützte Videoanalyse, Echtzeit-Verbrechensbekämpfungszentren und Fusionszentren. All diese Technologien und Überwachungsprogramme beruhen auf öffentlich-privaten Partnerschaften, die zusammen ein klebriges Spinnennetz bilden, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Quelle: Polizeichef von Chino

Mit jedem neuen Überwachungsgerät, das wir in unserem Leben willkommen heißen, verschafft sich die Regierung einen weiteren Zugang zu unserer privaten Welt.

Da die Kosten für diese Technologien für den Durchschnittsverbraucher immer erschwinglicher werden – eine Bemühung, die von der Tech-Industrie unterstützt und von den Strafverfolgungsbehörden und lokalen Behörden gefördert wird, die ihrerseits vom Zugang zur Überwachung profitieren, die sie in ihren Budgets nicht vorsehen müssen – werden Großstädte, Kleinstädte, städtische, vorstädtische und ländliche Gemeinden gleichermaßen in das vernetzte Netz des Überwachungsstaates aufgenommen.

Für die Regierungsbehörden (d. h. FBI, NSA, DHS-Agenten usw. sowie die örtliche Polizei) ergibt sich daraus eine Überwachungskarte, die es ihnen ermöglicht, die Bewegungen einer Person zeitlich und räumlich zu verfolgen, wobei sie zwischen Türklingelkameras und Überwachungskameras in Unternehmen bis hin zu öffentlichen Kameras an Strommasten, Nummernschildlesern, Verkehrskameras, Drohnen usw. umschalten können.

Der Begriff der Privatsphäre, der im vierten Verfassungszusatz verankert ist, wurde nahezu vollständig abgeschafft und die Grenze zwischen unserem öffentlichen und privaten Leben radikal neu gezogen.

Der Polizeistaat ist besonders geschickt darin geworden, den Vierten Verfassungszusatz zu umgehen, da er durch die Fortschritte in der Überwachungstechnologie ermächtigt und durch die sich rasch ausbreitenden öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen den Strafverfolgungsbehörden, den Geheimdiensten und dem privaten Sektor gefördert wird.

In den letzten mehr als 50 Jahren hat die Überwachung zu einer Reihe von Revolutionen in der Art und Weise geführt, wie Regierungen regieren und Bevölkerungen überwacht werden – zum Nachteil von uns allen. Der Cybersecurity-Experte Adam Scott Wandt hat drei solcher Revolutionen ausgemacht.

Die Links zu den drei Revolutionen wurden schon zensiert.

Die erste Überwachungsrevolution wurde durch die Installation von staatlichen Videokameras in öffentlichen Bereichen ausgelöst. Berichten zufolge gab es im Jahr 2022 51 Millionen Überwachungskameras in den Vereinigten Staaten. Schätzungen zufolge werden die Amerikaner durchschnittlich 238 Mal pro Woche von Kameras erfasst (160 Mal pro Woche beim Autofahren, 40 Mal pro Woche bei der Arbeit, 24 Mal pro Woche bei Besorgungen und Einkäufen und 14 Mal pro Woche über verschiedene andere Kanäle und Aktivitäten). Dabei ist die Erfassung durch Überwachungsdrohnen noch gar nicht berücksichtigt, die nach wie vor einen relativ verdeckten Teil der polizeilichen Spionageoperationen ausmachen.

Die zweite Revolution begann, als die Strafverfolgungsbehörden öffentlich-private Partnerschaften mit kommerziellen Einrichtungen wie Banken, Drogerien und Parkplätzen eingingen, um Zugang zu deren Live-Überwachungsdaten zu erhalten. Durch den Einsatz automatischer Kennzeichenlesegeräte (hergestellt und vertrieben von Unternehmen wie Flock Safety), die früher ausschließlich von der Polizei eingesetzt wurden und sich nun auch in Hausbesitzervereinigungen und geschlossene Wohnanlagen ausbreiten, wird die Reichweite des Überwachungsstaates noch weiter ausgedehnt. Es ist ein Gewinn für die Polizeibudgets und die lokalen Gesetzgeber, wenn sie Unternehmen und Wohnanlagen davon überzeugen können, die Kosten für die Ausrüstung zu übernehmen und das Filmmaterial zu teilen, und wenn sie die Bürgerinnen und Bürger dazu bringen können, sich gegenseitig durch Crowdsourcing zu bespitzeln.

Foto-Illustration von Slate. Foto von Jon Megna/Unsplash, cherezoff/iStock/Getty Images Plus, und JPLDesigns/iStock/Getty Images Plus.

Die dritte Revolution wurde durch die wachsende Popularität von Türklingelkameras wie Ring, Amazons Videoüberwachungs-Türklingel und Googles Nest Cam eingeläutet.

Amazon hat sich besonders aggressiv um eine Beziehung zur Polizei bemüht, sie in seine Marketingbemühungen einbezogen und ist sogar so weit gegangen, Partys für die Polizei zu veranstalten, kostenlose Ring-Türklingeln und hohe Rabatte anzubieten, „aktive Kamerakarten“ von Ring-Besitzern zu teilen, den Zugang zum Nachbarschaft der Strafverfolgungs-Portal zu ermöglichen, über das die Polizei die Besitzer direkt kontaktieren kann, um Zugang zu ihren Aufnahmen zu erhalten, und die Polizei darin zu schulen, wie man Aufnahmen ohne Durchsuchungsbefehl erhalten kann.

Ring arbeitet derzeit mit über 2.161 Strafverfolgungsbehörden und 455 Feuerwehren zusammen, und diese Zahl wächst jedes Jahr exponentiell. Wie Vice berichtet, „hat Ring auch stark auf städtische Rabattprogramme und private Allianzen mit Nachbarschaftswächtergruppen gesetzt. Wenn Städte kostenlose oder ermäßigte Ring-Kameras zur Verfügung stellen, erstellen sie manchmal Kameraregister, und die Polizei ordnet manchmal an, Ring-Kameras auf ihre Nachbarn zu richten, oder gibt Kameras nur an Personen, die von Nachbarschaftswachen überwacht werden.“

Im November 2022 erhielt die Polizei von San Francisco Zugang zu den Live-Aufnahmen privater Internetkameras und nicht mehr nur zu den aufgezeichneten Aufnahmen. Die Polizei muss für einen solchen Zugriff nicht einmal mehr die Erlaubnis der Hausbesitzer einholen. Zunehmend gewähren Unternehmen der Polizei im Rahmen ihrer so genannten strafrechtlichen Ermittlungen mit oder ohne gerichtliche Anordnung Zugang zu den Aufzeichnungen.

Die vierte revolutionäre Veränderung könnte der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und von Programmen mit künstlicher Intelligenz sein, die Personen anhand ihrer biometrischen Daten, ihrer Kleidung, ihres Verhaltens und ihres Autos verfolgen können und so die vielen Stränge des Überwachungsvideomaterials zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammenfügen, was Befürworter der Privatsphäre als 360-Grad-Überwachung bezeichnen.

Während die Sicherheitsgarantie, die diese Überwachungszentren bieten, bestenfalls zweifelhaft bleibt, lässt sich ihr Beitrag zum Wandel hin zu einem regelrechten Autoritarismus nicht leugnen.

So kommt ein ausführlicher Untersuchungsbericht der Associated Press zu dem Schluss, dass dieselben Massenüberwachungstechnologien, die angeblich so notwendig waren, um die Ausbreitung von COVID-19 zu bekämpfen, nun eingesetzt werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, Aktivisten zu verfolgen, Randgruppen zu schikanieren und die Gesundheitsdaten der Menschen mit anderen Überwachungs- und Strafverfolgungsinstrumenten zu verknüpfen.

Wie die AP berichtet, haben Bundesbeamte auch untersucht, wie sie „identifizierbare Patientendaten“, wie z. B. Informationen über psychische Gesundheit, Drogenkonsum und Verhaltensstörungen aus Gruppenheimen, Unterkünften, Gefängnissen, Entgiftungseinrichtungen und Schulen, in ihr Überwachungsinstrumentarium aufnehmen können.

Diese Kameras – und die öffentlich-privaten Augen, die uns durch sie hindurch beobachten – verändern eine Gesellschaft, die auf der Ästhetik der Angst aufgebaut ist, und befähigen die Menschen, nicht nur ihre Nachbarschaft zu beobachten, sondern sich als Beobachter zu organisieren“, wodurch nicht nur digitale Nachbarschaftsüberwachung, sondern digitale geschlossene Gemeinschaften entstehen.

Schließlich hat die Überwachung eine repressive, unterdrückende Wirkung, die nicht nur eine potenziell geringe abschreckende Wirkung auf Verbrechen hat, sondern auch dazu dient, rechtmäßige Aktivitäten nach dem ersten Verfassungszusatz zu überwachen und zu unterdrücken.

Matthew Feeney warnt in der New York Times: „In der Vergangenheit wurden Kommunisten, Bürgerrechtler, Feministinnen, Quäker, Folksänger, Kriegsdemonstranten und andere von der Polizei überwacht. Niemand weiß, wer das nächste Ziel sein wird.“

Niemand weiß es, aber es ist ziemlich sicher, dass der Überwachungsstaat jeden genau im Auge behalten wird, der als Bedrohung für den Würgegriff der Regierung angesehen wird.

Denn wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, schläft der Überwachungsstaat nie.

Quelle: The Rutherford Institute

