Traugott Ickeroth festgenommen, Webseite beschlagnahmt und Haus bei Durchsuchung verwüstet

von Redaktion Opposition24

Der durch zahlreiche Vorträge bekannte Blogger und Autor Traugott Ickeroth soll heute morgen verhaftet worden sein. In der Frühe seien an die zwanzig Polizisten erschienen, die eine Hausdurchsuchung vorgenommen und Ickeroth mitgenommen hätten, so seine Lebensgefährtin Martina Katharina auf dem Telegram-Kanal. Auch die Webseite mit dem beliebten „Der Sturm ist da“-Ticker ist nicht mehr erreichbar.

Hier der genaue Wortlaut:

Liebe Abonnenten dieses Kanals. Mein Lebensgefährte „Traugott Ickeroth“, ist heute in den frühen Morgenstunden verhaftet worden. Um ca. 5:50 stürmten mindestens 20 bewaffnete Polizisten (der Wortmarke Polizei) unser Haus durchsuchten dieses und verhafteten Traugott anschließend. Er wurde mit Handschellen abgeführt! Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und anschließend das Haus durchsucht. Die Verwüstung könnt ihr auf den Bildern sehen. Ich habe eben erfahren dass die Webseite „Der Sturm ist da“ offensichtlich auch gesperrt worden ist. Ich bitte Euch Traugott energetisch beizustehen damit er möglichst schnell wieder freigelassen wird. Alles Liebe, Martina Katharina

Beim Aufruf der Webseite erscheint aktuell dieser Hinweis:

Weitere Quellen:

(Visited 1 times, 1 visits today)