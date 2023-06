Erste deutsche Klage gegen BioNTech wegen Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs

Von Paul Anthony Taylor (globalresearch)

Das Biotech-Unternehmen BioNTech sieht sich mit einer Klage einer deutschen Frau wegen Nebenwirkungen konfrontiert, die sie nach der Verabreichung seines mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs erlitten hatte. Die Frau, eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, deren Identität nach den deutschen Datenschutzgesetzen vertraulich bleibt, fordert Schadensersatz in Höhe von mindestens 150.000 Euro (164.000 US-Dollar) wegen Körperverletzung und Schadensersatz für Sachschäden. Sie berichtet von Schmerzen im Oberkörper, geschwollenen Extremitäten, Müdigkeit und Schlafstörungen, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte. Der Fall, der erste von möglicherweise Hunderten in Deutschland, wird vor dem Landgericht in Hamburg verhandelt.

Der Anwalt der Frau sagt, er wolle die positive Risiko-Nutzen-Analyse anfechten, die die Aufsichtsbehörden der Europäischen Union (EU) und deutsche Impfstoffbewertungsstellen für die BioNTech-Injektion abgegeben haben. Nach deutschem Arzneimittelrecht haften Impfstoffhersteller nur dann auf Schadensersatz, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Impfungen einen unverhältnismäßigen Schaden im Verhältnis zu ihrem behaupteten Nutzen verursachen, oder wenn die Angaben auf der Verpackung falsch sind.

BioNTech, das seinen Impfstoff zusammen mit Pfizer entwickelt hat und die Marktzulassung für das Produkt in Deutschland besitzt, behauptet erwartungsgemäß, dass der Fall der Frau unbegründet sei. Die Europäische Arzneimittel-Agentur vertritt den Standpunkt, dass der BioNTech-Impfstoff eine sehr geringe Nebenwirkungsrate aufweist. Eine aktuelle Studie widerspricht dem jedoch deutlich und bestätigt, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe mit schwerwiegenderen Schäden verbunden sind als ursprünglich angenommen.

Da Berichten zufolge einige der Großabnahmeverträge der EU mit Herstellern von COVID-19-Impfstoffen Haftungsausschlüsse vorsehen, wirft die Klage von BioNTech wichtige Fragen hinsichtlich der Verantwortung für Rechtskosten und Entschädigungen auf. Beobachter gehen davon aus, dass in Fällen, die in EU-Ländern angestrengt werden, die Regierungen und damit letztlich auch die Steuerzahler zur Zahlung etwaiger Schäden gezwungen werden könnten.

Eine wachsende Zahl von Klagen

Der deutsche Fall ist einer von einer wachsenden Zahl von Klagen gegen COVID-19-Impfstoffe, die weltweit eingereicht werden.

In Großbritannien sollen rund 90 Familien rechtliche Schritte gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca eingeleitet haben. Viele der Kläger geben an, dass der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens dazu geführt habe, dass sie eine impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie entwickelten, eine Erkrankung, die tödliche Blutgerinnsel verursachen kann. Andere entwickelten ein Guillan-Barre-Syndrom, das zu Lähmungen führen kann. Einigen wurden sogar Gliedmaßen amputiert.

In der britischen Klage sind derzeit über zwei Dutzend Todesopfer betroffen, von denen einige erst 18 Jahre alt waren. Die Entschädigungssumme für britische Opfer, die durch den AstraZeneca-Impfstoff getötet oder verstümmelt wurden, könnte theoretisch eine Milliarde Pfund (1,28 Milliarden US-Dollar) übersteigen. Da der Vertrag der britischen Regierung mit dem Unternehmen jedoch eine Schadensersatzklausel enthielt, wird die endgültige Rechnung letztendlich vom Steuerzahler getragen.

Auch in Australien wurde eine Klage wegen Verletzung einer COVID-19-Impfung eingereicht . Dieser Fall hat Berichten zufolge 500 Mitglieder und fordert Wiedergutmachung für Bürger, die durch COVID-19-Impfstoffe verletzt wurden oder Hinterbliebene erlitten haben. Als Parteien der Sammelklage werden die australische Regierung, ihre Arzneimittelaufsichtsbehörde und ihr Gesundheitsministerium sowie eine Reihe hochrangiger Beamter genannt.

Zu den Hauptklägerinnen im australischen Fall gehören ein Mann, der nach Erhalt des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs eine schwere Herzerkrankung entwickelte, ein anderer, der nach der AstraZeneca-Impfung eine Enzephalomyelitis (Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks) entwickelte, und ein dritter, der eine kognitive Beeinträchtigung entwickelte chronische Müdigkeit nach der Moderna-Impfung.

Zu den weiteren Ländern, in denen kürzlich Klagen eingereicht wurden, gehören Italien, Kanada und die Vereinigten Staaten . Klagen in weiteren Ländern werden voraussichtlich folgen.

Da sich die weltweiten Gesamteinnahmen aus COVID-19-Impfstoffen im Jahr 2021 auf 64,4 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2022 auf 60,9 Milliarden US-Dollar belaufen, hat die Maximierung der Unternehmensgewinne zu weitreichendem menschlichem Leid geführt. Da die Zahl der Todesopfer und Verletzten weiter steigt, müssen Impfstoffhersteller und ihre Interessenvertreter zur Rechenschaft gezogen werden.

