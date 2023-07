Das Pentagon hat bestätigt, dass es bereits Streubomben in die Ukraine geliefert hat. Ich wurde an der Front in Saporoschschje „Ohrenzeuge“ vom Einsatz dieser Waffen.

Quelle: anti-spiegel

Das Pentagon hat gemeldet, dass US-Streubomben an die Ukraine geliefert wurden. Und ich kann bestätigen, dass sie bereits eingesetzt werden, denn an der Front habe ich sie gehört. Im Gegensatz zu anderer Munition explodieren sie nicht mit einem Knall, sondern mit einem langgezogenen Grollen. Und diese Geräusche habe ich am Mittwoch an der Front in Saporoschschje gehört. Soldaten haben uns bestätigt, dass es sich dabei tatsächlich um Streubomben handelt.

Die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Bestätigung der Lieferung dieser international geächteten Waffen, deren Einsatz als Kriegsverbrechen gilt, habe ich der Vollständigkeit halber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Pentagon erklärt, die Ukraine habe US-Streumunition erhalten

Der Chef der Operationsdirektion der Stabschefs der US-Streitkräfte, General Douglas Sims, sagte nicht, ob sie eingesetzt wurde oder nicht.

Die ukrainischen Streitkräfte haben Streumunition aus den Vereinigten Staaten erhalten. Das sagte General Douglas Sims, Chef des Stabskomitees der US-Streitkräfte, am Donnerstag gegenüber Reportern. Seine Worte wurden von der Nachrichtenagentur Associated Press zitiert.

„Inzwischen ist tatsächlich Streumunition an die Ukraine geliefert worden“, betonte Sims. Er sagte nicht, ob die Munition eingesetzt worden sei.

Zuvor hatte Brigadegeneral Alexander Tarnavskiy, Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavria, in einem Interview mit CNN erklärt, die ukrainischen Streitkräfte hätten bereits Streumunition von den USA erhalten. Gleichzeitig behauptete er, dass sie diese noch nicht eingesetzt hätten, obwohl das ukrainische Militär am 11. Juli, wie Journalisten von den operativen Diensten der Region Saporoschschje erfuhren, die Stadt Tokmak mit Streumunition beschossen hatte.

Die Regierung in Washington kündigte am 7. Juli an, dass sie der Ukraine ein neues Paket militärischer Hilfe, einschließlich Streumunition, zur Verfügung stellen werde. Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, erklärte, die Vereinigten Staaten hätten beschlossen, der Ukraine Streumunition zu liefern, deren Einsatz von den Vereinten Nationen abgelehnt wird. Er wies auch darauf hin, dass Kiew Washington schriftlich zugesichert habe, die Risiken für die Zivilbevölkerung beim Einsatz dieser Art von Munition zu minimieren.

Bombenkassetten können Hunderte von Einzelmunitionen enthalten. Wenn ein Cluster in der Luft gezündet wird, werden sie über eine Fläche von mehreren Dutzend Quadratmetern verstreut. Einige von ihnen explodieren nicht sofort und bleiben am Boden liegen, so dass sie noch lange nach Beendigung des Konflikts eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen. Im Jahr 2008 wurde das Übereinkommen über das Verbot von Streumunition verabschiedet, dem 111 Länder beigetreten sind und das 12 weitere Länder unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben.

Ende der Übersetzung

