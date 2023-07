Die Ukraine und das große Wiederaufleben des amerikanischen Imperiums

Das Schicksal Kiews war schon immer ein zweitrangiges Thema. Das eigentliche Ziel ist die Wiederbelebung der NATO und damit der Vormachtstellung der USA.

Andrew J. Bacevich (antikrieg)

Inmitten des Schrotts, mit dem die Meinungsseite der New York Times an den meisten Tagen überschwemmt wird, tauchen gelegentlich Schimmer der Erleuchtung auf. Ein kürzlich erschienener Gastbeitrag von Grey Anderson und Thomas Meaney ist ein gutes Beispiel dafür.

„Die NATO ist nicht das, was sie zu sein vorgibt“, lautet die Überschrift. Im Gegensatz zu den Behauptungen ihrer Architekten und Verteidiger argumentieren Anderson und Meaney überzeugend, dass der Hauptzweck des Bündnisses seit seiner Gründung nicht in der Abschreckung von Aggressionen aus dem Osten und schon gar nicht in der Förderung der Demokratie bestand, sondern darin, „Westeuropa an ein weitaus umfassenderes Projekt einer von den Vereinigten Staaten geführten Weltordnung zu binden“. Im Gegenzug für die Sicherheitsgarantien aus der Zeit des Kalten Krieges boten Amerikas europäische Verbündete Unterwürfigkeit und Zugeständnisse in Fragen wie der Handels- und Währungspolitik an. „Bei dieser Aufgabe“, so schreiben sie, „hat sich die NATO als bemerkenswert erfolgreich erwiesen“. Europa, ein von den Mitgliedern der amerikanischen Elite besonders geschätztes Grundstück, wurde so zum Kernstück des amerikanischen Imperiums der Nachkriegszeit.

Mit dem Ende des Kalten Krieges wurden diese Vereinbarungen in Frage gestellt. In dem verzweifelten Bestreben, die Lebensfähigkeit der NATO zu erhalten, behaupteten die Befürworter, das Bündnis müsse „aus dem Gebiet oder aus dem Geschäft“ verschwinden. Die NATO nahm eine aktivistische Haltung ein, was zu rücksichtslosen staatsbildenden Interventionen in Libyen und Afghanistan führte. Die Ergebnisse waren ungünstig. Dem Druck der USA nachzugeben und sich aus dem Gebiet zurückzuziehen, erwies sich als kostspielig und diente vor allem dazu, die Glaubwürdigkeit der NATO als militärisch fähiges Unternehmen zu untergraben.

Dann kam Wladimir Putin, um den Tag zu retten. So wie der Einmarsch Russlands in die Ukraine den USA einen Vorwand lieferte, um ihr eigenes militärisches Versagen nach dem 11. September 2001 zu vergessen, so hat er es auch der NATO ermöglicht, sich erneut als wichtigstes Instrument zur Verteidigung des Westens zu konstituieren – und zwar, was entscheidend ist, ohne dass Amerikaner oder Europäer dafür ein Blutopfer bringen mussten.

In diesem Zusammenhang spielt das Schicksal der Ukraine selbst nur eine untergeordnete Rolle. In Wirklichkeit geht es um die Wiederbelebung der beschädigten amerikanischen Vormachtstellung in der Welt. Das nationale Sicherheitsestablishment der USA vertritt fast einhellig die These, dass die Vereinigten Staaten die einzige Supermacht der Welt bleiben müssen, selbst wenn dies die Ignorierung einer Vielzahl gegenteiliger Beweise für das Entstehen einer multipolaren Ordnung erfordert. In dieser Hinsicht war Putins Rücksichtslosigkeit ein Geschenk, das genau zum richtigen Zeitpunkt kam.

Hier ist ein Element der Genialität am Werk. Russland zu besiegen, ohne tatsächlich kämpfen zu müssen, wird zum Mittel, um das Image der amerikanischen Unverzichtbarkeit wiederherzustellen, das in den Jahrzehnten nach dem Fall der Berliner Mauer verspielt wurde. Für Washington, das wissen Anderson und Meaney, geht der wahre Einsatz in der Ukraine weit über die Frage hinaus, wessen Flagge über der Krim weht. Wenn die Ukraine ihren Krieg mit Russland „gewinnt“ – wie auch immer der Begriff „gewinnen“ definiert wird und wie hoch der Preis sein mag, den die Ukrainer dafür zahlen müssen -, wird die NATO selbst (und die NATO-Lobby in Washington) ihre Rechtfertigung einfordern.

Seien Sie versichert, dass die großen europäischen Staaten dann ihre Versprechen, ihre Militärausgaben zu erhöhen, stillschweigend brechen werden, so dass die tatsächliche Verantwortung für die europäische Sicherheit wieder bei den Vereinigten Staaten liegt. Da der hundertste Jahrestag des Zweiten Weltkriegs nun in greifbarer Nähe liegt, werden die US-Truppen dauerhaft in Europa stationiert bleiben. Dies wird für den gesamten militärisch-industriellen Komplex der USA ein Grund zum Feiern sein, denn er wird florieren.

Indem sie ihre Muskeln spielen lassen, werden die Vereinigten Staaten von Amerika eine stark erweiterte NATO unweigerlich dazu veranlassen, ihre Aufmerksamkeit auf die Durchsetzung der „regelbasierten internationalen Ordnung“ im asiatisch-pazifischen Raum zu richten, wobei China der auserwählte Gegner sein wird. Die Ukraine wird dabei als eine Art Musterbeispiel dafür dienen, wie die USA und ihre Verbündeten viele tausend Kilometer von Europa entfernt ihr Gewicht in die Waagschale werfen.

Der globale militärische Fußabdruck der USA wird sich vergrößern. Die Bemühungen der USA, ihr Haus im Innern in Ordnung zu bringen, werden scheitern. Drängende globale Probleme wie die Klimakrise werden als Nebensächlichkeiten behandelt werden. Aber das Imperium, das keinen Namen hat, wird fortbestehen, und das ist letztlich der Sinn des Spiels.

Präsident Biden sagt gerne, dass die Welt an einem „Wendepunkt“ angelangt ist, was bedeutet, dass wir die Richtung ändern müssen. Doch das übergreifende Thema seines außenpolitischen Ansatzes ist der Stillstand. Er hält an der geopolitischen Logik fest, die zur Gründung der NATO im Jahr 1949 führte.

Damals, als Europa schwach war und Stalin die Sowjetunion beherrschte, mag diese Logik durchaus ihre Berechtigung gehabt haben. Heute jedoch zeugt die Bedeutung, die der NATO beigemessen wird, in erster Linie vom Bankrott des amerikanischen strategischen Denkens und von der Unfähigkeit, den tatsächlich bestehenden nationalen Interessen der Vereinigten Staaten – sowohl im Ausland als auch im Inland – Vorrang einzuräumen.

Eine vernünftige Überarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie der USA würde mit der Ankündigung eines Zeitplans für den Rückzug aus der NATO beginnen und sie in eine Organisation umwandeln, die vollständig in europäischem Besitz ist und von Europa betrieben wird. Dass es nahezu unmöglich ist, sich ein solches Vorgehen der Vereinigten Staaten auch nur vorzustellen, zeugt von dem Mangel an Vorstellungskraft, der in Washington herrscht.

(Visited 1 times, 1 visits today)