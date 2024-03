Die Ukraine rettet die Demokratie, wenn nicht gar Deutschland …

wieder von diesem Jürgen

Ob selbst erfunden oder intrigiert eingefädelt, man rettete die Demokratie ja auch schon am Hindukusch, in etlichen „Frühlingen“ in Nordafrika, zweimal im Irak, eigentlich aber immer, wenn es nur um diese heilige Kuh, genannt Demokratie geht! Da wird der Westen doch glatt zum Inder!

Die Selbsterhaltung des durchgesetzten Seins wird zur Glaubensfrage erhoben und dann aber direkt mit, in oder durch die Ukraine verteidigt. Aktuell dann beinahe schon auch im Status der Staatsräson, wie bei denen da in der Levante.

Jene sind „per ordre du mufti“ oder wie Angie einst sagte, „das geht mal gar nicht“ gleichsam unangreifbar, aber Nazi kann man jeden titulieren, der halt nicht konform erscheint? Außer, es ist dieser böse Russe, oder noch nur deren Oberhaupt(?); wenn die von Nazis sprechen, dann kann es, das kann es ja wirklich nicht sein!

Wir unterstützen ukrainische Braunhemden, die unsere Werte, die Demokratie, schier gar, den Weißen vor den mongolischen Horden retten? Abzeichen an Gefährt oder Klamotten, irgendwelche Tatoos, das ist dann wie bei Totenkopf und diesem Doppel-S, es hatte nie was zu bedeuten?

Gut, Adenauer, wie auch Filbinger, sind mir nicht fremd. Nur, wenn Demokratie keinerlei Selbstverständnis(Ehre?) mehr hat, sich nicht scheut jeglicher Mittel zu bedienen, und sich auch nur der kleinsten Verdächtigung aussetzt, das ihr Werben für sich, nicht astrein sein könnte, was ist sie dann noch wert?

Freilich, ob inländisch oder sonst woher, wie von Russland kommend, dieser nazistische Reifen ist eigentlich schon längst abgenutzt und gehört endlich mal entsorgt! Nicht nur 20% potentielle AfD-Wähler glauben nicht mehr daran. Diese Verarsche, in und durch aufgeblähte Kategorien die Welt bestimmen und regieren zu wollen, sie werden allesamt scheitern! Vielleicht nicht heute und auch nicht gleich morgen, aber …

Da fällt mir ein, es hat mit dem ja alles gar nichts zu tun! Es geht ja nur um die Methodik. Rhetorik, die braucht man halt, und damit läßt sich trefflich steuern. Der dafür angestellte Schauspieler in der Ukraine und sonstige politische Darsteller, wie auch immer sie heißen mögen, die Senioren in den USA oder sonstige hiesig Vergessliche. Es geht immer nur um Macht und money!

Demokratie? Die lassen wir uns natürlich etwas kosten. Aber nicht zu nahe an uns selbst! Wir lassen uns retten … Weltweit, aktuell in der Ukraine und auch durch Israel. Die sind und waren ja immer der einzig demokratische Staat da unten. Zumindest nach hiesigen Vorstellungen.

Und diese immerwährende Schuld nicht zu vergessen. Ist zwar ein anderes Thema. Aber, wenn man schon mal mit Schuld beladen unterwegs ist, da ist es doch ein Leichtes, sie sonst wo abarbeiten zu können? Dafür erst mal ein unbedachtes Danke!

Eigenes, ich muß das gar nicht weiter umschreiben wollen; Eigenes, ist noch was? Wir lassen dafür sonst wie, sonst wo, verteidigen, um nicht mehr der sein zu dürfen, wer wir sein wollen!? Wir lassen Palästinenser dafür sterben, um was zu verteidigen? Unsere eigene Verleugnung!

Gut, ich hatte bei diesem Artikel jetzt mal zwei Tage Pause walten lassen, aber, wie krank ist die Welt geworden? Selbst Israel hat jahrelang die Hamas unterstützt, um die Hisbollah zu bekämpfen!? Und Deutsches Land? Wie immer, allem und jedem gegenüber schuldbewußt unterwegs, kein Steuergeld zu klein und deshalb auch großzügig unterwegs; ah doch, Scholz https://web.de/magazine/politik/nahostkonflikt/scholz-redet-netanjahu-israel-besuch-gewissen-39443784 ganz wichtig unterwegs.

Was würde Trapattoni dazu sagen? „Oh diese Schulz, hat geredet wie eine Flasche leer! Da ist nichts gekomme´! Die ganze Außenverteidigung, ein Katastroph´! Und inne´, was die mache´ mit die Klima, die ganze Energie geht verlore´! Was habe´ wir gerettet? Jeder wolle selbst bestimme´! Bin ich Trainer oder nich´?“

Nun, eines ist gewiß, wer unsere Regie… ähm, Verwaltung trainiert hat, Trapattoni war es mit Sicherheit nicht! Auch ein Herr Streich, zurückgetreten und politisch allseits beliebt, war es nicht. Warum fällt mir jetzt Rammstein ein? „We all all live in Amerika …“ oder, deutlich vorher, von Ideal https://www.youtube.com/watch?v=xvQ1szm3GQ8

Freilich, was aus Übersee, sprich transatlantisch, daher kommt, es wird uns auch vor einem Trump nicht schützen! Wir werden auf immer schuldig bleiben. Ob mit oder ohne Ukraine und dem ganzen damit verlogenen Zeugs. Was nützt eine politisch korrekte Einstellung, wenn das hoch gepriesene Anrecht auf Selbstbestimmung damit verloren geht?

Und ebenso hoch gehaltenes Völkerrecht gilt dann halt ebenso nicht mehr, wenn es gerade, oder auch immer schon, gegen die üblichen Feinde geht! Der Russe, der Chinese, der Nordkoreaner … „same procedure, as every year, James!“. Nur, was hat das mit der stetig selbst verlangten Deutschen Selbstverleugnung zu tun?

Die Geißelung durch transatlantische Hegemonie oder auch dieser dem folgende EU, retten weder deren „Politik“, die Ukraine, Israel, noch uns selbst! Dieser Unvermeidlichkeit ins Auge zu blicken, ist der erste Schritt! Egal, wie wir uns verhalten, es führt ja alles in den Untergang … ? Dies ist ein Ausblick, den sie uns, warum wohl, glauben machen wollen!

Es ändert sich immer etwas! Mit jedem Sonnenstrahl, wie auch Regentropfen. Mit jedem Luft- wie auch Atemzug! Ich sage Ja, ich sage Nein! Ich mache oder lasse es sein! Wenn es darum geht uns mitzunehmen … oh wie wichtig wir doch sind … Aber wehe dem, der dagegenhält …

Was steht vor der Tür? Fußball EM und Handball Olympia. Macht sich sicherlich gut, in rosa Trikots und ohne „Schwarz Rot Gold“! Ich erkenne, nicht nur, die heimischen Vögel an ihren Federn. Ebenso auch die Politik, die uns ganzjährig beschert!

