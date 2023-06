Der Papst der Spritze und der Ketzer: Die Fauci-Biographie von Robert Kennedy

Von Gastautor Helmut Roewer (vera-lengsfeld)

Robert F. Kennedy Jr.: Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Bill Gates, die Pharmaindustrie und der globale Krieg gegen Demokratie und Gesundheit. Rottenburg, Kopp Verlag, 2022, 864 Seiten, 29,99 €.

Dieses Buch ist eine Biographie des US-Amerikanischen Gesundheits-Spitzenfunktionärs Dr. Antony Fauci. Dieser Eingangs-Satz ist nur im Wesentlichen zutreffend, denn er ist zu eng, weil das dickleibige Buch nicht nur diesen Mann selbst portraitiert, sondern auch das weltweite Geflecht der Pharmaindustrie und ihrer Protagonisten zum Gegenstand hat. Es schildert die mafiosen Strukturen der Pharma-Branche und deren Liebediener in Forschung und Verwaltung. An der Spitze des Komplotts gegen den Bürger stehe jener Antoni Fauci, jahrzehntelang ein ungekrönter König im Dschungel von Zuständigkeiten und Abhängigkeiten. Man braucht einen langen Atem, um das alles, was der Autor zusammengetragen hat, zur Kenntnis zu nehmen. Nützlich ist dem Leser ein bisschen Kenntnis der amerikanischen Verhältnisse, um sich in den schier überbordenden Tatsachen zurechtzufinden. Auch ist die Übersetzung nicht immer über alle Zweifel erhaben: So bedeutet das amerikanische Wort protocol nicht Protokoll, sondern, in die deutschen Verhältnisse übertragen: Richtlinie, Handlungsanweisung, Regelwerk.

Doch das sind nur Kleinigkeiten, denn es ist kein Nachteil des Buches, dass man es hartnäckig lesen muss. Dann erfährt man die regelmäßig wohlbegründete Gegenposition zu allem, was dem Publikum in den letzten drei Jahren an Lügen über Corona zugemutet und an falschen Maßnahmen aufgebürdet worden ist. So liest man von den Aktionen der Pharma-Industrie über falsche Zahlen, abstruse Medizin-Experimente bis zur mutwilligen Manipulation der Öffentlichkeit – stets mit einem bösen Geist im Hintergrund namens Anthony Fauci, dem amerikanischen Wieler-Drosten-Lauterbach. Die dort im Buch getroffenen Folgerungen lassen sich ohne große Mühe auf die deutschen Verhältnisse überklappen.

Zur Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte von Kennedys Werk ist anzumerken, dass es bei uns zulande wenig beachtet wurde und schon gar nicht, was für ein Hammer die Veröffentlichung des Buches in den USA war. Sein Erscheinen läutete das Ende einer Ära ein, der des Antony Fauci.

Noch am 17. Juli 2022 meldeten die Wahrheitsmedien, Faucis trotzige Ansage, er wolle bis zum Ende der Amtszeit von Biden bleiben. Das änderte sich bald. Am 23. August 2022 berichteten die deutschen Medien, Doktor Antoni Fauci, der 81-jährige Corona-Papst der USA, habe seinen Rücktritt als Chef des Nationalen Institut für Infektionskrankheiten (NIAID) zum Jahresende angekündigt. Aus der einschlägigen dpa-Meldung entnahm ich nichts als Lob.

Doch die Welt drehte sich weiter. Mitte Dezember 2022 schmiss der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk nicht nur 90 Prozent der Belegschaft raus, sondern er veröffentlichte auch die Schlachten seiner Nun-nicht-mehr-Mitarbeiter gegen die Meinungsfreiheit und die Diffamierung von Andersdenkenden durch die Zusammenarbeit mit FBI und der Fauci-Behörde. Es ging um die Verbiegung der Wahrheit fast um jeden Preis. Seither beschäftigt sich der US-Kongress dank seiner neuen republikanischen Mehrheit mit den Angriffen von Fauci, Pharma & Co gegen das amerikanische Volk. Grundlage der Debatte ist das hier besprochene Buch.

Nun zum Autor: Robert Kennedy jun. ist in den Staaten ein bekannter Mann. Er ist, ganz so wie die prominente, gewaltsam zu Tode gekommene Verwandtschaft, ein Mitglied der Demokraten, von deren Mainstream-Kurs er um Meilen abweicht. Sein Fauci-Buch ist nicht die erste Attacke gegen den Sumpf in Washington DC. Vermutlich aber seine wirksamste.

Der Erfolg mag ihn bewogen haben, dass er vor wenigen Wochen seine Kandidatur für die kommende US-amerikanische Präsidenten-Wahl erklärt hat. So könnte er, falls er sich in den Vorwahlen gegen den Amtsinhaber durchzusetzen versteht, ein ernstzunehmender Konkurrent für den ebenfalls mit den Füßen scharrenden Ex-Präsidenten Trump werden. Mainstream schäumt. Als erstes hat ihn Instagram auf seiner Plattform gesperrt. Soviel Freiheit war nie.

