Nicht nur „im Osten“ hat es sich ausgebasht!

Das Wahlstudio weiß gar nicht mehr wohin? Wie kann man das nur erklären? Am Horizont dräuen die Landtagswahlen in Mitteldeutschland und es herrschen bereits heute Heulen und Zähneklappern. Und dann auch noch das BSW, die dort zusammen mit der AfD auf 40% kommen. In dem Fall ist das zwar eine Art von Volkspartei, genannt Flügelzange, aber egal!

Der Wähler, was hat er sich dabei nur gedacht? Es geht doch um Europa! Oder etwa doch nicht, wenn der bundesweit nominell Stärkste, CDU/CSU (man erinnere sich, die Merkelpartei, die mit von der Leyen antrat), nichts besseres einfällt, wie jetzt, national, die Ampel zu bashen?

Es sind wohl keine Wahlen mehr der Köpfe, sondern es schwenkt sich alles ein auf das, was man Gesinnung nennen möchte. Wie auch das bislang analysierte Wahlverhalten der ab 16-Jährigen, die, neben der AfD (verschämt zugegeben), sehr oft kleine und thematisch eingeschränkte Parteien wählten, überdeutlich zeigt. Die aber, welche die Wahlzulassung, passiv wie auch aktiv, unbedingt heruntersetzen wollten, gingen leer aus!

Ha so äbbes Saudummes aber au´! Da schafft man sich neue Wählerpotentiale, die nicht so funktionieren wie gedacht, und die bisherig nicht so politisch korrekten, denen geht es am Arsch vorbei, wie man, auch Ihnen selbst, am Kittel zu flicken versucht! War wohl nichts mit „in die böhse Ecke stellen“!

Es Krah´t kein Hahn mehr danach, welcher Verdachtsfall ausgerufen oder warum, woraus auch immer, ach so Schändliches begründet wird! Wenn angeblich national extremistisch, es wird geliefert! Wie anders sollte es kommen, heißt der eigentliche Konflikt doch nur noch Überleben oder Untergang!

Fremdbestimmte Politik oder wessen Hemd ist mir näher? Die Hose sowieso, reicht aber nicht mehr! … Es hat lange genug gedauert, dass grüne Versuchsballons(Habeck) und eine feministische Außenpolitik(Baerbock) abgestraft werden. Im Prinzip alles, was ohne Sinn und Verstand, die letzten Jahre so veranstaltet wurde!

Wo überall wurde „unsere Demokratie“ schon nicht gerettet? Jedes „geflüchtete“ Leben zählt, ungezählte Frauen und Mädchen, die darunter litten, aber nicht? Hat erst der Tod des jungen Polizisten in Mannheim, so kurz vor den Wahlen, etwas kippen lassen? Mein persönliches Gedenken hat er eh, aber, „die schon länger hier lebenden(Merkel), sie wollen es einfach nicht mehr hinnehmen müssen!

Das ganze Gequake von irgend welchen neuen und westlichen Werten, die zuoberst bedacht sein müssen, die uns gar in einen dritten Weltkrieg führen könnten, es will keiner mehr hören! Man erinnert sich jetzt, da war doch was?!

Wenn Du nicht willst, was man Dir tut, das füge auch keinem anderen zu! Oder, bist Du nicht mein Freund, dann bist Du mein Feind! Auch ein leben und leben lassen hat, zurecht, seine Grenzen! Die politische Willkür, die Zerstörung der Identität(en), erfährt in genau diesem Moment die ihren!

Was lange währt, es hat das seine dazu beigetragen und wundert sich darüber? Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig werden? Verteidigungsfähig ließe man sich ja noch gefallen, nur, gegen wen? Ach ja, der neu-alte Feind … die pflegen zwar keinen Kommunismus mehr, aber bewährt und damit, egal!

Mal mit oder, ganz unanständig(!), gegen Israel? Egal! Geburtendschihad ist herzlich willkommen, aber unsereins soll bis zum neunten Monat abtreiben können? Egal! Wir retten das Klima, obwohl wir nur 2% davon ausmachen? Egal! Wir gendern und lieben auch sonst alle Minderheiten, auf dass wir ihre perversen und obszönen Auftritte bewundern dürfen? Egal!

Anscheinend aber nicht mehr! Zuviel der beliebig benutzten Widersprüche! Und, wenn es um, wie wohl erkannt wurde, den eigenen Bestand geht, dann ist ab sofort finito la comedia!

