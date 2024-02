Kann sein, dass da was war …

von Jürgen



Bist Du nicht für uns, bist Du gegen uns! Wer gegen uns ist, der ist rechtsradikal! Zeit für einen neuen Radikalenerlass? Einst hieß es, …, der ist linksradikal, was unweigerlich zum Schluss führen könnte, es käme nur auf die gerade geltenden Vorzeichen an, was wie zu verurteilen sei.

Die neuerdings auf westlichen Werten basierenden etablierten Parteien gebärden sich aber in einer Weise, die sie selbst anprangern? Der Staat, der Staat, alle Macht dem Staate. Wer damit wohl gemeint ist? In der besten aller Demokratien können ja nur die staatstragenden Parteien gemeint sein?

Der wohlfeile Selbsterhalt, mit allen Mitteln, im Gewand der Aufrichtigkeit, schützt vornehmlich erst mal sich selbst. Es war schon immer so. Davon abgesehen, um auf die Mittel zurückzukommen, was ist heute denn anders wie damals, in der sogenannten unselig braunen Zeit?

Die Medien? Wer heute nicht dem mainstream entspricht, wird bekämpft.

Parteien? Wer heute nicht mitzieht, wird bekämpft oder verboten werden.

Meinungsfreiheit? …

Ist es nicht leicht, die Vögel an ihrem Gefieder zu erkennen?

Amsel, Drossel, Fink und Star,

waren alle schon mal da!

Aber Nichthuldigen für als rechts zu erklären und selbst dabei völlig frohgemut rechte Vorgehensweisen zu pflegen, Respekt! Das kommt nur bei den Doofen an und zeugt auch von mangelnder Selbstreflektion! Wobei, sich dessen bewusst, der Zweck heiligt ja so manches …

Es ist halt ein Unterschied zwischen Macht haben oder erdulden, auch wenn sie noch so demokratisch zustande gekommen ist! Wie auch damals eine gewisse Mehrheit durch Wahlen zustande kam … Ei, ei, ei … die Goaß isch weg, es könnte aber auch nur bislang selbst ausgerufene verlorene Parteienmacht sein. Weil, schlussendlich ist alles Gebaren nur ein Wettbewerb zwischen Gesinnungen! Und die sind nun mal abhängig davon, ob sie es sich gerade erlauben können reifen zu dürfen!

Die sorgsam eingebettete Mehrheit der Deutschen wird sich, allen Anfeindungen zum Trotz, ihren Weg suchen müssen, ihren Weg aus dieser Misere heraus zu finden. Heraus aus allen vorgegebenen Lügen und damit verbundenen Gängelungen. Heraus aus internationalen und sonstigen fremdbestimmten Erwartungen, heraus aus pseudodemokratischen Strukturen, die alles auf dem Schirm haben, aber nicht die, die sie wählen und die ihren Unterhalt gewährleisten!

Wie gesagt, zu allen Zeiten war es immer das selbe Gebaren, aber, rein perspektivisch betrachtet, finde den Unterschied zwischen KDF und Flaschen sammelnden Rentnern! Und selbstverständlich, zu keiner Zeit war alles gut! Je nach Betrachtung …

