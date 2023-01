Die 10 größten BEDROHUNGEN für Ihre Ernährungssicherheit im Jahr 2023

Bereiten Sie sich auf einen „Lebensmittelpolizeistaat“ mit Wachen, Rationierung und Unruhen vor<

Die heutige Analyse befasst sich mit Bedrohungen für die Ernährungssicherheit im Jahr 2023 und darüber hinaus, beginnend mit der inzwischen offensichtlichen Tatsache, dass sich die Nahrungsmittelinflation fast überall weiter verschlechtert.

Diese leicht beobachtbare Tatsache ist heute so selbstverständlich, dass niemand von der Realität steigender Lebensmittelpreise überzeugt werden muss. Doch nur wenige Menschen haben ehrlich darüber nachgedacht, wohin es in Bezug auf globale Hungersnöte, Bürgerunruhen, Revolutionen und mehr führt.

Im Jahr 2023 und in den kommenden Jahren werden wir einige der beunruhigenden Anzeichen von Nahrungsmittelknappheit und Panik in der Bevölkerung sowie im Lebensmitteleinzelhandel sehen:

Bewaffnete Wachen im Lebensmitteleinzelhandel, die sich gegen die starke Zunahme des organisierten Diebstahls von Fleischprodukten im Einzelhandel verteidigen.

Zugangsbeschränkungen (und biometrische ID-Anforderungen) darüber, wer Lebensmittelgeschäfte betreten und Lebensmittel kaufen darf.

Lebensmittelrationierungsgrenzen, die durch digitale Währungskontrollen durchgesetzt werden, die Ihre Lebensmitteleinkäufe genau überwachen und Sie abschneiden, wenn Sie Ihr staatlich durchgesetztes Limit erreicht haben.

Hungerrevolten in vielen Städten und Ländern, während Angst und Hungersnot um sich greifen.

Mehr Lebensmittelvernichtung durch Sabotage von Lebensmitteleinrichtungen und Transportinfrastruktur.

Verstärkte Geoengineering-Bemühungen, um Ernten durch vom Menschen verursachte Dürren, Überschwemmungen und Stürme zu zerstören.

In Amerika werden Lebensmittel teurer und knapper, aber die Regale werden noch nicht leer sein

Im Jahr 2023 werden die Vereinigten Staaten eine erhebliche Nahrungsmittelinflation sowie eine zeitweilige Knappheit erleben, aber die Regale werden nicht in großem Umfang leer sein.

In Europa wird es jedoch eine weitaus schlimmere Nahrungsmittelknappheit geben, und die Verbraucher dort sollten mit vielen leeren Regalen, einer reduzierten Auswahl, einer geringeren Lagertiefe bei Einzelhändlern und häufigen Einkaufsbeschränkungen durch Einzelhändler rechnen.

Für Amerikaner wird das Einkaufserlebnis im Jahr 2023 zunehmend einem Polizeistaat ähneln, mit eingeschränktem Zugang, bewachten Ein- und Ausstiegspunkten in einigen Geschäften, verstärkter Überwachung und speziellen Wachen in der Nähe von Fleischabteilungen vieler Geschäfte.

Wir erwarten vermehrte Carjackings von Lebensmittelkonsumenten, die nach Hause fahren, vermehrte Raubüberfälle auf Lebensmittelkunden, die aus Geschäften gehen, und vermehrte Hausraubüberfälle, die eher auf Lebensmittelvorräte als auf Schmuck oder andere Wertsachen abzielen.

Wir gehen auch davon aus, dass die Verbraucher absichtlich in Gruppen einkaufen (mehrere Personen zusammen), da sie wissen, dass Sicherheit nur in der Gruppe gegeben ist.

In vielen Gegenden in Amerikas Städten werden sich Lebensmittelkäufer vor dem Einkaufsbummel bewaffnen und versteckte Pistolen als Mittel zur Selbstverteidigung tragen.

Wir werden 2023 und darüber hinaus Schießereien wegen Lebensmittel sehen.

Darüber hinaus erwarten wir mehr Lebensmitteldiebstähle auf Großhandelsebene, wobei organisierte Großhandelsdiebstahlringe auf Fleischfabriken, Lebensmittelhändler und Lebensmittelhersteller abzielen.

Stellen Sie sich dies als „palettenweisen Diebstahl“ mit Gabelstaplern und schweren Lastwagen vor.

Ihre Erfahrung hängt weitgehend davon ab, wo Sie leben

Während sich das Szenario des „Lebensmittelpolizeistaates“ in Gross-Städten, die durch weit verbreiteten Diebstahl, Gewalt und die Definanzierung der Polizei gekennzeichnet sind, aggressiv entfalten wird, werden ländliche Lebensmittelketten wahrscheinlich kein solches Chaos erleben.

Die Rechtsstaatlichkeit ist in ländlichen Bezirken und Staaten in ganz Amerika stärker, und die rasche Ausbreitung von Gesetzen zum verdeckten Tragen und zum konstitutionellen Tragen (genehmigungsfreies Tragen) bedeutet, dass Lebensmitteldiebe es sich zweimal überlegen, bevor sie ländliche Lebensmittelläden ausrauben, die wahrscheinlich von gut bewaffneten Kunden besetzt sind.

Werden sich die Menschen im Jahr 2023 beim Essen gegenseitig erschießen? Wir denken, ja. Aber die meiste Gewalt wird wahrscheinlich auf Städte mit hoher Bevölkerungsdichte beschränkt sein, die von gesetzlosen Menschen (d. h. Linken/Demokraten) bevölkert werden.

Die Gewalt kann sich jedoch jederzeit vervielfachen, wenn das bundesstaatliche Lebensmittelmarkensystem (SNAP-Programm) ausfällt, was durch Cyberangriffe oder Stromausfälle verursacht werden könnte.

Solche Szenarien würden wahrscheinlich zu spontanen Hungerrevolten führen, gefolgt von großflächigen Plünderungen von Lebensmitteleinzelhändlern in betroffenen Städten.

Wir gehen davon aus, dass viele Lebensmitteleinzelhändler ihre Geschäfte in Gross-Städten schließen und sich einfach weigern werden, in solchen gesetzlosen Gegenden Geschäfte zu machen.

Apotheken wie CVS sind diesem Muster bereits gefolgt und haben Geschäfte in Hochrisikogebieten geschlossen (allesamt Gross-Städte, die von gesetzlosen Demokraten regiert werden).

Dies wird das Problem der „Lebensmittelwüste“ in den Innenstädten weiter verschärfen, wo die Auswahl an Lebensmitteln ohnehin schon begrenzt und ernährungsphysiologisch unzureichend ist.

Täuschung der Regierung über die Lebensmittelinflation

Wenn das Weiße Haus behauptet, die Lebensmittelinflation habe ihren „Höhepunkt“ erreicht und sei möglicherweise sogar rückläufig, so bedeutet dies, dass die Inflationsrate bei Lebensmitteln nicht mehr steigt. Aber die Preise steigen weiter, weil die Inflationsrate immer noch im positiven Bereich liegt.

Mathematisch behaupten sie, dass sich das zweite Derivat absetzt (die Rate der Veränderungsrate), aber das erste Derivat (die Änderungsrate) ist immer noch hoch, so dass die Preise für Lebensmittel weiter steigen, selbst wenn die Inflationsrate steigt oder sinkt.

Nur sehr wenige Menschen verstehen das. Die Masse ist mathematisch so ungebildet, dass die britische „Daily Mail“ berichtet, dass die Menschen völlig verblüfft sind, wenn sie erfahren, dass 550 / 2 nicht 225 ist. Aus irgendeinem Grund denken die Leute, 550 / 2 sei 225, obwohl es offensichtlich 275 ist.

Aber der mathematische Analphabetismus ist so weit verbreitet, dass der typische Verbraucher nicht einmal eine einfache Division in der fünften Klasse durchführen kann, geschweige denn die zweite Ableitung der Lebensmittelpreise versteht.

Mathematisch ungebildete Menschen sind für Regierungen sehr leicht zu täuschen, und genau das geschieht derzeit.

Ab 2023 und darüber hinaus werden mehr Amerikaner ihre eigenen Lebensmittel anbauen

Der Silberstreif am Horizont ist die Tatsache, dass sich mehr Amerikaner in diesem Jahr (und in den kommenden Jahren) dafür entscheiden werden, einen Teil ihrer Lebensmittel selbst anzubauen.

Die Gartenarbeit zu Hause wird sich schnell von einem Hobby zu einer Notwendigkeit zum Geldsparen entwickeln.Wenn die Lebensmittelinflation schlimm genug ist, lohnt sich der Anbau von Lebensmitteln zu Hause, um Geld zu sparen.

Einfach anzubauende Pflanzen wie Okra und Grünkohl können den Speiseplan eines Haushalts leicht mit frischen Produkten bereichern, ohne dass teure Inputs (außer Zeit) erforderlich sind.

Aus diesem Grund rechnen wir für die Frühjahrsgartensaison 2023 mit einer Rekordnachfrage nach Gartengeräten und Düngemitteln für den Hausgarten sowie nach Saatgut.

Der Vorteil ist, dass je mehr Amerikaner ihre eigenen Lebensmittel anbauen, desto gesünder werden sie. Darüber hinaus trägt die lokale Lebensmittelproduktion zur Dezentralisierung der Lebensmittel bei und fördert den lokalen Lebensmitteltausch und kleine Einzelhandelsbetriebe.

Dezentrale Lebensmittelsysteme sind widerstandsfähiger und anpassungsfähiger, so dass sie intelligenter und schneller auf großflächige Ereignisse wie Wirtschaftsembargos, Dürren oder andere Ernteausfälle reagieren können.

Darüber hinaus verwenden die meisten lokalen Gärtner und Kleinbauern in der Regel Erbstück- oder gentechnikfreies Saatgut, was das Speichern von Saatgut und die Nachhaltigkeit lokaler Lebensmittel fördert, ohne auf giftige Herbizide wie Glyphosat zurückzugreifen.

Mit anderen Worten: Der hohe Preis von Lebensmitteln aus Monokulturen wird wahrscheinlich eine lokale Lebensmittelrevolution auslösen, die enorme Vorteile für die Menschheit mit sich bringt.

Es ist an der Zeit, dass die Menschheit anbaut.

Erfahren Sie mehr im heutigen Situation Update-Podcast, der ein Interview mit David DuByne enthält:

