Wann immer in öffentlich-rechtlichen Medien das Wort „umstritten“ auftaucht, sollten wir grundsätzlich misstrauisch werden.

„Umstritten“ ist eine emotionale Floskel, unzählige Male von der Meinungsführerschaft angewendet, um Misstrauen gegenüber Jenen zu streuen, die an der jeweils „einzig gültigen Wahrheit“ etwas auszusetzen haben. Und so sind inzwischen dutzende in der Öffentlichkeit bekannte Persönlichkeiten mit dem „Makel“ des „umstritten“ behaftet. Der langjährige Sänger und Gitarrist der Rockgruppe Pink Floyd, Roger Waters, wurde schon vor Jahren auf diese Weise zu stigmatisieren versucht.

von Peter Frey (peds-ansichten)

Der Titel dieses Textes hebt auf Methoden zur Manipulation der Öffentlichkeit ab, bei denen man künstlich (zum Beispiel) einen Fall „Roger Waters“ kreierte. Der Fall „Roger Waters“ (1) ist also eine Schimäre. Es handelt sich um ein Konstrukt zur Beeinflussung von Meinungen, Haltungen und Verhalten großer Gruppen von Menschen.

Innerhalb des „Falles von Roger Waters“ hat man also nichts anderes als eine ziemlich plumpe Ausgrenzungskampagne gefahren. Man hat keine echte inhaltliche Diskussion um Rogers Waters als Künstler und gleichzeitig politischen Aktivisten auf den Weg gebracht. Die Themen, um die es Waters geht, werden auf der Sachebene nicht angerührt, dafür moralisch bewertet.

Zielgerichtet hat man Stimmungen gegen den Menschen Roger Waters entfacht. Das allerdings mit allenfalls mäßigem Erfolg, denn seiner Popularität hat die Medienkampagne gegen ihn (2, 3) kaum Abbruch getan (4). Im Gegenteil ist Roger Waters sogar mehr in das Licht des Interesses und seinen Fans nahe gerückt. Vor Jahren hatte er sich bereits entschieden dagegen verwahrt, ihn als Künstler im Propagandakrieg gegen Syrien missbrauchen zu wollen (5, 6). Außerdem stellt sich Waters leidenschaftlich gegen die israelische Besatzungs- und Landraubpolitik und die dabei begangenen Kriegsverbrechen gegenüber den Palästinensern (7, 8).

Die Niedertracht gerade auch der öffentlich-rechtlichen Medien, mit der man versucht, unliebsame Meinungen zu unterdrücken und die entsprechenden Menschen, wie eben Roger Waters (9) zu stigmatisieren, muss inzwischen fast als wesenseigen, als Normalität betrachtet werden, wenn man um die grundsätzliche, reale, abhängige Rolle dieser Medien weiß. Aber hinter den Medien stehen Menschen, und diese sind in ihrer Haltung heterogen. Was bei der ARD dabei oft herauskommt, lässt sich als düster bezeichnen (b1):

Wir lesen aus einer Sparte der ARD, die vorgibt, Kultur zu thematisieren. Was Roger Waters betrifft, hat sie das — zumindest in der jüngeren Vergangenheit — nicht getan. Allein die Behauptungen über antisemitische Aussagen und gar die Verbreitung russischer Propaganda zeigen auf die politische Tendenz des „Kulturbeitrags“. Es ist bezeichnend, wie sich öffentlich-rechtliche Medien in den „Krieg gegen den Terror“ wie den „Krieg gegen das Virus“ und nunmehr in den „Krieg gegen Putin“ hinein knien, um andererseits Menschen, die ihnen in ihrer eigenen Kriegstreiberei gegen den Strich gehen, „Hass und Hetze“ vorzuwerfen.

Das kampagnenhafte Vorgehen öffentlich-rechtlicher Sender gegen einen weiteren von der „Parteilinie“ abweichenden Zeitgenossen gipfelt im plumpen Wort „umstritten“. Zum Beispiel in Roger Waters „umstrittener Rede vor dem UN-Sicherheitsrat“ (10).

Dazu möchte ich an dieser Stelle unbedingt herausstellen: Der ganze Laden öffentlich-rechtlicher Anstalten mit seinem machtdienerischen, immer mehr ausartenden Pseudo-Journalismus ist selbst schon längst äußerst umstritten!

Es geht den Machern gar nicht um einen (fiktiven) „Fall Roger Waters“. Es geht auch nicht um einen „Fall Nena“ (11, 12) oder den „Fall Daniele Ganser“ (13, 14) und auch nicht den „Fall Xavier Naidoo“ (15). Es geht um Sie! Sie sollen aus einem aufgezwungenen emotionalen Schuldgefühl heraus Ihre Haltung prüfen und korrigieren. Korrigieren auf alternativlose, moralisierende Standpunkte, die Ihnen von der Macht vorgegeben werden.

Und als Mediator des Ganzen fungieren obrigkeitshörige, ideologisch vereinnahmte, letztendlich auch bis ins Mark opportunistische Massenmedien. Die damit auch der gesamten Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Das hört nicht auf. Erkennbar an der Art und Weise, mit der auch öffentlich-rechtliche Medien inzwischen, an jedem Anstand vorbei, einen Fall „Rammstein“ ins Leben gerufen haben. Den damit einhergehenden journalistischen Schund nennt man dann allen Ernstes investigativ (16).

In den Massenmedien hat man jedes Maß verloren, auch für die Grenzen die ein demokratischer Rechtsstaat eigentlich setzen soll. So schwingt man sich mittels „Verdachtsberichterstattung“ zum moralischen Ankläger und Richter gleichermaßen auf und manipuliert in schäbigster Weise eine in großen Teilen leichtgläubige, ja infantile Gesellschaft (17). Während man sich auch in den ARD-Redaktionen in scheinheiliger Moral suhlt, werden Kommentare wie der Folgende durchgewunken und weisen uns darauf hin, welch übler Wind dort inzwischen weht (Rechtschreibfehler übernommen):

„Aber auf seinem „Marktplatz“ [gemeint ist Elon Musks Twitter] sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerisches Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten — um im Marktplatzbild zu bleiben — in ihre Löcher zurück geprügelt werden.” (18)

Solche Worte sind die Folge eines einspurigen, alternativlosen, ausgrenzenden ideologischen, geradezu wahnhaften Feldzuges gegen Andersdenkende. Am Anfang stehen Ideologen, am Ende „Aktivisten“. Jene die die hasserfüllte Welt der Ideologen schließlich in die Praxis umsetzen.

Was bleibt da noch zu sagen?

Es gibt keinen Fall „Roger Waters“ aber es gibt einen Fall „die Medien“ und dort einen speziellen Fall „öffentlich-rechtliche Medien“. Das gesamte Konzept wie Konstrukt steht zur Disposition. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, inwieweit Massenmedien überhaupt in der Lage sein können, unabhängig wie objektiv zu berichten.

Dass dies zu bezweifeln ist, darauf gibt uns der Begriff bereits einen Hinweis: Massenmedien. Medien, die mit ihren Botschaften — als Informationen verpackt — Massen erreichen. Botschaften, gezielt adressierte Nachrichten, erfüllen einen Zweck. Die Verfasser der Botschaften bezwecken etwas in jedem angesprochenen Menschen. Und dieser Zweck ist eben nicht altruistisch. Er ist von Macht geprägt. Medien sind dabei Mittel zum Zweck. Diejenigen, welche Macht über Medien besitzen, bestimmen auch die Botschaften für die Massen.

Das funktioniert solange, bis die Medien „ihre“ Massen verlieren. Oder anders ausgedrückt: Die Massen sich von solchen Medien abwenden.

Bitte bleiben Sie achtsam, liebe Leser.

Anmerkungen und Quellen

