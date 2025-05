(Red.) Wenn der Präsident der stärksten Militärmacht der Welt, Donald Trump, mit dem Präsidenten jenes Staates zwei Stunden telefoniert, dem im Westen die Alleinschuld am Krieg in der Ukraine zugeschoben wird, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dann ist das natürlich auch ein Thema für die Medien. Auch unser Kolumnist aus den USA, Patrick Lawrence, hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht. (cm)

Der Telefonanruf, der Telefonanruf: Seit Montagabend europäischer Zeit sind aufmerksame Beobachter in Aufruhr wegen des zweistündigen Gesprächs zwischen Präsident Trump und Präsident Putin über, um es kurz zu fassen, offene Fragen. Wie geht es nun weiter mit dem Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine? Wird Donald Trump, der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, für eine weltverändernde Erneuerung der Beziehungen des Westens zur Russischen Föderation viele Seiten in den Geschichtsbüchern füllen?

Sehr gute Fragen. Lassen Sie uns versuchen, sie zu beantworten, so gut es angesichts der äußerst angespannten Beziehungen zwischen den USA, den europäischen Mächten, dem Kiewer Regime und Russland möglich ist. Und angesichts der unaufhörlichen Fehlinformationen und Desinformationen in den westlichen Mainstream-Medien, muss ich hinzufügen.

Hier ist Trump auf Truth Social, seiner digitalen Medienplattform, um 19:33 Uhr am Montag in Washington, kurz nachdem er und der russische Präsident ihre Telefone aufgelegt hatten:

Zitat:

«Ich habe gerade mein zweistündiges Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beendet. Ich glaube, es ist sehr gut verlaufen. Russland und die Ukraine werden unverzüglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand und, was noch wichtiger ist, über ein Ende des Krieges aufnehmen. Die Bedingungen dafür werden zwischen den beiden Parteien ausgehandelt, da nur sie die Details der Verhandlungen kennen, die niemand sonst kennen kann.»

Ende Zitat.

Und hier ist The New York Times in einem Bericht über den Austausch zwischen Trump und Putin in ihrer Dienstagsausgabe:

Zitat:

«Seit Monaten droht Präsident Trump, sich einfach aus den frustrierenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine zurückzuziehen. Nach einem Telefonat zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir W. Putin am Montag scheint genau das zu geschehen.»

Ende Zitat.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich zwischen Trumps kurzer Zusammenfassung seines Gesprächs mit Putin und der Zusammenfassung der Zusammenfassung von Trump durch die Times zurechtzufinden, ist dies hilfreich: Sie haben gerade eine Demonstration der groben Perfidie der westlichen Mainstream-Medien erlebt, wenn sie über Präsident Trump und alles berichten, was mit seiner Sicht auf die Ukraine und Russland zu tun hat.

Nach den von beiden Seiten veröffentlichten Mitschriften des Telefonats zwischen Trump und Putin scheint der Austausch, wenn auch nicht „sehr gut“, so doch zumindest gut verlaufen zu sein. Russland ist weiterhin bereit, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Moskau fortzusetzen, die letzte Woche in Istanbul zum ersten Mal seit drei Jahren wieder aufgenommen wurden. Wie für niemanden überraschend, bestand Putin erneut darauf, dass eine dauerhafte Lösung der Ukraine-Krise auf der Beseitigung der „Grundursachen“ des Konflikts beruhen muss – dies ist derzeit die Lieblingsformulierung in Moskau. Und die Tür bleibt offen – ein gemeinsamer Enthusiasmus – für die Reparatur des destruktiven Bruchs in den bilateralen Beziehungen, der vor elf Jahren mit dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew begann.

Wenn Sie in diesen Verlautbarungen irgendwelche Anzeichen dafür finden, dass Trump sich aus der Ukraine-Krise „zurückzieht“, dann sind Sie flexibler im Denken als ich. Nein, das Telefonat am Montag hat endlich verschiedene Dinge klargestellt, ein Rückzug Trumps gehört nicht dazu.

Erstens bleibt Trump einer Verhandlung zur Beendigung des Blutvergießens in der Ukraine verpflichtet. Wie dies erreicht werden kann, ist eine Frage, die sich je nach den sich ändernden Umständen ständig ändert. Zweitens hängt eine erfolgreiche Einigung davon ab, dass Trump und Putin sie überwachen. Sie sind die letztendlichen Entscheidungsträger. Drittens, als logische Folge aus Punkt 2, wurden die Europäer an den Rand gedrängt – ein Punkt, auf den ich gleich noch zurückkommen werde.

Viertens ist die Aufforderung an die Ukraine, Verhandlungen mit den Russen aufzunehmen, lediglich eine Anerkennung der Realität. Das Kiewer Regime hat zwar keine Grundlage, um die Bedingungen für Verhandlungen festzulegen, da es auf dem Schlachtfeld verloren hat, aber Wolodymyr Selenskyj muss an den Verhandlungstisch, schon allein aus praktischen Gründen, um ihn zum Schweigen zu bringen. „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ war der ständige Refrain der Biden-Regierung; Selenskyj hat in den letzten drei Jahren auf diesem Prinzip bestanden – auch wenn dieser Gedanke reine Fiktion war. Das ist auch heute noch so, aber es ist dennoch unsinnig zu argumentieren, dass es eine Art Verrat seitens Washingtons sei, Kiew zu Verhandlungen zu drängen. Lesen Sie noch einmal Trumps Beitrag auf Truth Social und achten Sie diesmal auf die Autonomie, zu der er Kiew ermutigt.

Die Fehlinformationen und Desinformationen, die wir seit dem Telefonat zwischen Trump und Putin in der westlichen Presse finden – und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt davon wiedergegeben –, spiegeln andere absurde Realitäten wider. Erstens wollen die westlichen Mächte nicht, dass der Krieg in der Ukraine endet, solange Russland unbeschadet und mit territorialen Gewinnen daraus hervorgeht. Zweitens lehnen diese Mächte eine Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Washington und Moskau noch vehementer ab. Diese Wählerschaft würde einen Erfolg in beiden Fällen als Misserfolg betrachten.

Trump ist in beiden Punkten ein Außenseiter. So liest man Beschwerden, dass er Selenskyj im Stich lässt, indem er ihn zu Verhandlungen zwingt, und dann liest man Beschwerden, dass Trump sich anschickt, über Selenskyjs Kopf hinweg ein Abkommen mit Moskau zu schließen. Immer geht es um Verrat oder darum, dass er nachgibt und dem Kreml einen Sieg schenkt. Trump zieht die USA aus dem Konflikt heraus, außer dass er die Lieferung von Waffen und Geheimdienstinformationen fortsetzt; er hat die Idee einer 30-tägigen Waffenruhe fallen gelassen, außer dass er weiterhin darauf drängt, als ersten Schritt zu umfassenderen Vereinbarungen.

■.

Es ist immer gut, daran zu denken, dass man Donald Trump nicht sofort beim Wort nehmen sollte. Was er heute sagt, muss morgen nicht mehr gelten. In diesem Fall ist es wahr, dass Trump mehrfach seine Ungeduld über den mangelnden Fortschritt bei der Verhandlung einer Lösung des Ukraine-Konflikts zum Ausdruck gebracht hat, was ihn zeitweise zu der Andeutung veranlasste, er sei geneigt, sich aus der Angelegenheit zurückzuziehen. J.D. Vance, sein Vizepräsident, hat dies mehrfach angedeutet.

Aber weder Trump noch einer seiner diplomatischen Berater hat jemals Anzeichen dafür gezeigt, dass sie die Ukraine-Krise aufgeben wollen. Wie jeder weiß, und ich schließe die oben zitierten Reporter der Times mit ein, neigt Trump dazu, in politischen Fragen maximale Positionen zu vertreten, um akzeptable Kompromisse auszuhandeln. „Ich gehe weg“ ist das Verhandlungsmittel eines New Yorker Immobilienentwicklers, an dem er festhält.

Es gab letzte Woche einen weiteren Fall von Trumps … wie soll ich es nennen? … improvisierter Staatskunst. Zunächst stellte er sich hinter die Drohung Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, weitere Sanktionen zu verhängen – die 17. in Europa, wenn man so will –, sollte Moskau nicht innerhalb der nächsten zwei Tage einen 30-tägigen Waffenstillstand akzeptieren. In einer nächtlichen Antwort wenige Stunden später erwähnte Präsident Putin dieses Ultimatum mit keinem Wort – es war allen klar, dass er es niemals umsetzen würde – und brachte die Europäer mit seiner Forderung nach den Gesprächen, die am vergangenen Freitag in Istanbul stattfanden, aus dem Konzept. Als Reaktion auf Putins Vorschlag wandte sich Trump an Truth Social und forderte, wie es seine Art ist, in Großbuchstaben, dass Selenskyj als Präsident der Ukraine den Waffenstillstand vorerst vergessen und „SOFORT!“ Verhandlungen aufnehmen solle.

Unter dem Strich scheinen Waffenstillstandsgespräche in Sicht zu sein, und – was ich besonders begrüße – die Briten, Franzosen und Deutschen sind nun an den Rand gedrängt, nachdem sie sich vor zehn Tagen mit ihren leeren Drohungen mit drastischen Maßnahmen lächerlich gemacht haben. Genau dort will man die Europäer haben, angesichts ihrer Beharrlichkeit, dass der Krieg im Namen des Friedens weitergehen muss.

Am Dienstag, einen Tag nach dem Gespräch zwischen Trump und Putin, kündigten Großbritannien und die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland an, die sich gegen Reedereien und Banken richten, die Russland die weitere Ausfuhr von Erdöl ermöglicht haben. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels scheinen weder Trump noch der Kreml davon Kenntnis genommen zu haben.

■

Mir gefällt die Klarheit, die seit dem Gespräch zwischen Trump und Putin herrscht. Die Verhandlungen mit dem Endziel, den Krieg zu beenden, sind im Gange, sofern alles nach Plan verläuft. Selenskyj wird Anweisungen von Trump entgegennehmen, genau wie er es vom Biden-Regime getan hat, wenn er den russischen Vertretern an einem Verhandlungstisch gegenüber sitzt, der wahrscheinlich in Istanbul stehen wird, dem Ort der Gespräche vom März 2022, bis der damalige britische Premierminister Boris Johnson einflog, um sie zu stören.

Nicht zuletzt – und meiner Meinung nach vor allem – wird eine Einigung in der Ukraine endlich als Teil der Beziehungen zwischen Russland und den USA und damit auch zwischen den übrigen Mitgliedern des Atlantischen Bündnisses verstanden werden. Dies ist bei weitem die größere geopolitische Frage. Wir kommen nun zurück zur zweiten der zuvor gestellten Fragen. Können Trump und Putin die bilateralen Beziehungen so neu gestalten, dass ein historisch bedeutendes neues Kapitel aufgeschlagen wird?

In der westlichen Presse wird dieses Thema kaum erwähnt. Wenn man die Mainstream-Medien liest, geht es Putin um die Beibehaltung der Gebiete, die das russische Militär im Laufe des Krieges erobert hat, um strenge Beschränkungen der Größe der ukrainischen Streitkräfte und um die Forderung nach einer neutralen Ukraine, die nicht in die NATO aufgenommen wird. Dies wird als „schwerwiegende Bedingungen“ und „Forderungen, von denen Putin weiß, dass Selenskyj sie niemals akzeptieren wird“ beschrieben. Es gibt noch andere Stimmen, die sich in diesem Sinne äußern. Eines der erklärten Ziele Moskaus zu Beginn des Krieges war ein Entnazifizierungsprogramm – ein Projekt, das dringend angegangen werden muss. Aber westliche Korrespondenten können dies aus dem einfachen Grund nicht erwähnen, weil es in der Ukraine angeblich keine Neonazis gibt.

Ich möchte noch einmal eindringlich dazu auffordern, die westlichen Mainstream-Medien mit Vorsicht zu lesen.

Moskau hat sich bei unzähligen Gelegenheiten ganz klar zu den „Grundursachen“ des Konflikts geäußert. Diese reichen mittlerweile drei Jahrzehnte zurück, als die Nachkriegsordnung Gestalt annahm. Die Erweiterung der NATO und der Europäischen Union, die farbigen Revolutionen in den ehemaligen Sowjetrepubliken, die ständigen Militärmanöver und Raketenstellungen an Russlands Westflanke, die Aufkündigung aller Rüstungskontrollverträge bis auf einen: Die Ursache liegt in einem Sicherheitsgefüge, das gegen die Grundregeln solider internationaler Beziehungen verstößt. Keine Nation und keine Nationen können sich erfolgreich auf Kosten der Unsicherheit einer anderen Nation sichern.

Moskau versuchte, Verhandlungen über eine neue Sicherheitsarchitektur zur Lösung dieser Probleme aufzunehmen, indem es im Dezember 2021 zwei Vertragsentwürfe an Washington und das NATO-Hauptquartier in Brüssel schickte. Die Antwort darauf war, die Russen zu provozieren, indem man Kiew so stark bewaffnete, dass Russland zwei Monate später keine andere Wahl hatte, als zu intervenieren.

Das versteht Moskau jetzt unter den Ursachen des Ukraine-Krieges. So verstanden sind die Themen, die der Westen gerne als vorrangig für Moskau darstellt, nur Nebensächlichkeiten. Die russische Position ist keineswegs belastend, das ergibt sich unmittelbar. Die Gewährleistung der Neutralität der Ukraine ist lediglich eine Dimension einer geopolitischen Struktur, die für alle Beteiligten von Vorteil wäre.

Kann Donald Trump sich in diese Gewässer begeben und Fragen von weltgeschichtlicher Tragweite angehen – indem er eine Einigung nach den Vorstellungen Moskaus ausarbeitet? Das ist unsere Frage in dieser Woche.

Ich sehe einfach nicht, wie man das positiv bewerten kann.

Was auch immer man von Präsident Putin halten mag, er ist ein außergewöhnlicher Staatsmann. Das Gleiche würde ich auch von Außenminister Lawrow und Iri Uschakow, Putins außenpolitischem Berater, sagen. Wenn ich Trump, Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio oder irgendjemanden anderen aus dem Umfeld des Weißen Hauses neben diese Persönlichkeiten stelle, wird die Realität unserer Zeit deutlich: Es fehlt an Tiefe, an Geschichtsverständnis, an einem tiefen Verständnis dessen, worum es geht. Kurz gesagt, es fehlt an politischer Erfahrung, um dieses sehr wertvolle Projekt zu verwirklichen.

Und vor allem: Die Amerikaner haben längst ihre Empathie verloren, ihre Fähigkeit, Dinge aus der Perspektive anderer zu sehen. Dies zähle ich zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für jede Nation, die im 21. Jahrhundert erfolgreich sein will.

Es zeichnet sich bereits ab, dass Trump sich als überfordert erweisen wird, wenn seine Gespräche mit Moskau – sofern sie denn stattfinden – über die zwei Stunden voller Allgemeinplätze hinausgehen, aus denen das Telefongespräch am vergangenen Montag bestand. Vorläufige Fortschritte in Richtung einer Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine, eine Art 38. Breitengrad-Regelung wie in Korea, eine Ost-West-Teilung wie in der Nachkriegszeit in Deutschland: Über solche Regelungen wird gesprochen, und sie scheinen möglich. Aber ebenso möglich ist eine unbefristete Fortsetzung der Kämpfe.

Und meiner Meinung nach ist eine Neugestaltung der Beziehungen Russlands zum Westen noch viel unwahrscheinlicher. Selbst wenn Trump und seine Leute zu diesem Schritt bereit wären, würde der Deep State – die Geheimdienste, der militärisch-industrielle Komplex und alle anderen, die ein Interesse an gefährlich feindseligen Beziehungen haben – Trump dies zulassen?

Diese Interessengruppen haben Trump schon bei der geringsten Andeutung, er wolle während seiner ersten Amtszeit eine neue Entspannung mit Moskau versuchen, blockiert. Darin liegt meiner Meinung nach auch diesmal die Antwort. Der Westen und der Osten brauchen gleichermaßen produktive Beziehungen. Diejenigen, die vorgeben, den Westen anzuführen, und Donald Trump als Ausnahme betrachten, die sie bedroht, scheinen einfach nicht bereit zu sein für eine solche Wende in der Geschichte.

Zum Originalartikel von Patrick Lawrence in US-englischer Sprache.

