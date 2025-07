Zwei mögliche Schicksale, die hinter den Kulissen auf uns warten

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Ich frage mich oft, welches der beiden möglichen Schicksale, die hinter den Kulissen auf uns warten, uns bevorsteht. Werden die hegemonialen Ambitionen Washingtons und Israels zusammen mit der Verleugnung oder vielleicht auch Vermeidung der Realität durch Russland, China und den Iran uns in einem Atomkrieg vernichten, oder wird die digitale Revolution und ihr uneheliches Kind – die künstliche Intelligenz – die Menschheit in endloser Tyrannei gefangen halten?

Ich habe idealistische Berichte über KI gelesen, in denen wir alle einen KI-Assistenten haben, der unseren Tagesablauf, unsere Gesundheit, Ernährung, unser Gewicht und was wir essen und trinken verwaltet, unsere Investitionen verwaltet, uns vor betrügerischen Rechnungen schützt, unsere Identität und unser Bankkonto überwacht und sicherstellt, dass alle Rechnungen bezahlt werden, während er gleichzeitig unsere Produktivität bei der Arbeit erheblich steigert und für Unterhaltung sorgt.

Die Propaganda vermittelt den Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Komfort, insbesondere sehr beschäftigten Menschen und älteren Menschen. Tatsächlich macht sie sie jedoch unsicher und blind dafür, wie unsicher sie sind. Alle ihre Informationen befinden sich an einem Ort, an dem sie gehackt oder zusammen mit ihrer Identität durch einen elektromagnetischen Impuls (EMP) gelöscht werden können.

Die wahren Anhänger der Technologie sehen Technologie auf unrealistische Weise. Sie ist immer eine Verbesserung der menschlichen Existenz. Das ist jedoch nicht wahr. Anfangs verbesserte die Technologie die menschliche Leistungsfähigkeit, aber letztendlich verdrängt sie diese, wie es KI und Robotik tun.

In den längst vergangenen Tagen der 1950er oder vielleicht auch 1960er Jahre brachte Mad Comics eine Ausgabe heraus, in der alles für die Menschen funktionierte, ohne dass sie selbst etwas tun mussten. Dann brach eines Tages das System zusammen, und niemand wusste, wie man es reparieren konnte. Sie alle starben.

Bereits heute werden Schüler in der Schule nicht dazu erzogen, selbstständig zu denken und zu lernen, wie man mathematische, physikalische, chemische, biologische und andere Probleme löst, sondern wie man KI bittet, dies für sie zu tun. Schüler reichen nun Aufgaben ein, die von KI für sie geschrieben wurden.

Schüler müssen keine Sprache mehr beherrschen oder wissen, wie man sie zum Schreiben eines Aufsatzes verwendet. Sie geben die Aufgabe einfach an KI weiter. Bildung bedeutet heute, zu lernen, wie man KI einsetzt.

Aber was oder wer ist KI?

KI ist die Fähigkeit, Informationen in einer Datenbank viel schneller als ein Mensch zu durchsuchen und schneller zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, als ein Mensch denken kann.

Die Genauigkeit der KI-Schlussfolgerung hängt von der Genauigkeit der Informationen ab, die der KI zur Verfügung gestellt werden.

Mit anderen Worten: Das Ergebnis hängt davon ab, wer die Informationsbasis kontrolliert.

Wir leben bereits mit diesem Problem. Die Informationsbasis besteht aus den offiziellen Narrativen. Durch Zensur wurden wahrheitsgemäße Informationen über die Gefahren des Covid-„Impfstoffs” und wahrheitsgemäße Berichte über „Russiagate”, den Ukraine-Konflikt und die meisten anderen Ereignisse aus den sozialen Medien ferngehalten und können mit einer Google-Suche nicht gefunden werden. Wenn Sie außerhalb der offiziellen Narrative stehen, werden Sie nicht in die Informationsbasis aufgenommen. KI macht Orwells Big Brother universell und unanfechtbar.

Derzeit liegen die offiziellen Erklärungen in den Händen des amerikanischen Establishments und seiner prostituierten Medien. Vielleicht werden andere Länder, um ihre eigene Geschichte, Kultur und Denkweise zu schützen, ihr eigenes KI-System entwickeln, um sich der Herrschaft durch Washingtons Datenbank zu entziehen. Andernfalls werden Washingtons offizielle Narrative zu den offiziellen Narrativen aller Länder.

Was wir derzeit haben, ist Indoktrination, die durch die Sprache der Neutralität verschleiert und als wahrheitsgemäße Information präsentiert wird. Aber es ist noch schlimmer. Wer den Algorithmus kontrolliert, kontrolliert nicht nur das Menü der Erklärungen, sondern auch das Menü der tatsächlich geschehenen Ereignisse.

Alle Länder laufen Gefahr, in Washingtons Erklärungen einbezogen zu werden, so wie sie durch die Einbeziehung in das SWIFT-Bankclearing-System und den US-Dollar als Weltwährung machtlos geworden sind. Viele werden Washingtons freie Fahrt zur Auslöschung ihrer Erinnerung an sich selbst akzeptieren.

erschienen am 9. Juli 2025 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

(Visited 81 times, 81 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …