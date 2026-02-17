Zum 4. Jahrestag des Ukrainekrieges: Ist die Ukraine ein Schlüsselstaat zur neuen Weltordnung?

Heute am vierten Jahrestag des Ukrainekrieges, der am 24.02.2022 begann, wird in den offiziellen Medien verstärkt über den Konflikt berichtet. Zweifelsohne hat dieser Krieg unsägliches Leid, Opfer, Tod, Vertreibung und Zerstörung gebracht. Doch der wesentliche Punkt wird in den zwangs-finanzierten Medien bis heute kategorisch ausgeklammert: Die Aufdeckung der tatsächlichen Drahtzieher, Schattenspieler, Finanzprofiteure und Verursacher. Boris Pistorius, deutscher Verteidigungsminister, gab im heutigen DLF-Morgeninterview „möglicherweise“, etwas ungeschickt zu: „Er (Trump, Anm. Red.) verkauft jetzt Waffen, die wir bezahlen“.

Die USA lassen offenbar einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen und bereichern damit vor allem die eigene Rüstungsindustrie. Ebenso verleihen globale Finanzplayer wie BlackRock, Vanguard und JP Morgan Gelder, die wohl nie zurückgezahlt werden können, aber durch reale Staatsvermögen wie Erdöl- und Erdgasförderung und durch riesige Ackerflächen abgesichert sind. Werden hier wirklich „westliche Werte verteidigt“ oder ganz andere Ziele vorangetrieben? Folgen Sie dieser Spur in unserer spannenden Dokumentation – die noch ganz andere Abscheulichkeiten zu Tage fördert! [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 4 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …