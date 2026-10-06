von Lorenzo Maria Pacini (strategic culture)

Wenn die Tür, von der Moskau sagt, dass sie offen ist, tatsächlich geschlossen ist, ist sie auf dieser Seite geschlossen – und es war nicht Rom, das sie von sich aus schloss.

Ein Valdai-Gipfel außerhalb des Geländes

Was ich in diesem Artikel teilen werde, ist weniger technisch und persönlicher als üblich. Es handelt sich um die Informationen, die über mehrere Tage des Dialogs, der Diskussion und anscheinend einer „skandalösen“ Frage gesammelt wurden, die in Europa zu einer Mediensensation wurde – weil ich den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, gefragt habe, was aus Europa werden wird.

Das vollständige Video von Wladimir Putins Rede im Valdai-Forum finden Sie hier.

Meine Bemerkungen und Putins Antworten finden Sie hier.

In diesem Jahr traf sich das Valdai-Forum nicht in Sotschi. Die im Sommer verschickten Einladungen listeten die Stadt des Schwarzen Meeres immer noch als Austragungsort auf, aber dann, Ende August, kündigten die Organisatoren den Umzug in die Region Moskau an. Laut FT forderte der Föderale Schutzdienst die Umsiedlung, besorgt über die Bedrohung durch ukrainische Drohnen nach einem Sommer der Angriffe auf Küstenraffinerien. Dieses logistische Detail hat sein eigenes Gewicht. Der Krieg, der bei Valdai immer in der Sprache des internationalen Systems diskutiert wird, beeinflusst nun auch die praktische Organisation des Forums.

Die 23. Jahrestagung fand vom 28. September bis 1. Oktober unter dem Titel statt, der für einen Europäer fast wie eine persönliche Frage klingt: „Verantwortung für die Zukunft: Die Grenzen der möglichen oder unbegrenzten Möglichkeiten?“ Die Eröffnung enthielt den Jahresbericht des Clubs, Keep Calm. Der Staat und die Verantwortung für die Zukunft, die die Autoren – mit einer Anspielung auf Kubrick – als Handbuch präsentieren, um aufzuhören, sich Sorgen zu machen und Chaos zu lieben. Es folgten neun thematische Sitzungen, eine Sondersitzung und am letzten Tag der Plenarsitzung mit dem Präsidenten.

Ich kam als Italiener und Europäer an, da ich wusste, dass in diesen Hallen die beiden Identitäten unterschiedliches Gewicht haben. Im Laufe der Woche sprach ich insbesondere mit vier hochrangigen Gesprächspartnern: Sergej Karaganow, Maksim Oreschkin, Sergej Lawrow und während der Plenarsitzung Wladimir Putin. Die ersten drei Gespräche fanden am Rande der Sitzungen statt, und ich erzähle sie aus meinen Notizen – im Wesentlichen nicht Wort für Wort. Der vierte Austausch ist öffentlich und dokumentiert durch ein Transkript, von dem ich direkt zitiere.

Die vier Dialoge, die nacheinander aufgenommen werden, vermitteln Dinge, mit denen jeder, der die russische Debatte verfolgt, bereits vertraut ist. In der Folge betrachten sie jedoch ein klareres Bild: eine gemeinsame Bewertung Europas und vier verschiedene Wege, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und vor allem eine Zukunft, die keineswegs hell ist.

Karaganov: Europa als Quelle des Bösen

Sergej Karaganow ist einer der Gründer des Valdai Clubs, Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, und seit Jahren die radikalste Stimme des russischen Realismus. Bei ihm begann das Gespräch sofort mit dem umstrittensten Punkt. Europa, sagte er, sei die Wurzel allen Übels. Wenn es zerstört würde, würde niemand darum trauern. Ein taktischer Atomkonflikt auf seinem Territorium würde andere Akteure nicht betreffen. Die Europäer hatten viel Zeit, um eine Lösung für ihre eigenen Probleme zu finden; jetzt, da sie sich für den Krieg gegen Russland entschieden haben, ist es zu spät, ihnen eine weitere Chance zu bieten.

Ich muss ehrlich sein: Ich war noch nie ein Fan von Karaganov; ich habe seine Ansichten oft zu radikal und altmodisch gefunden. Aber angefangen mit einem Kaffee nach dem Mittagessen – und im Laufe einer Woche der Diskussionen – entdeckte ich, dass wir sehr ähnlich denken und dass seine Ansichten keineswegs trivial sind. Jeder, der seine jüngsten Aussagen gelesen hat, wird diese Denkweise erkennen. Im Juni 2023 hatte Karaganow öffentlich argumentiert, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen senken sollte, um seine Abschreckung zu wahren und den Westen zum Rückzug aus dem Konflikt in der Ukraine zu veranlassen. Ein Teil dieses Ansatzes wurde anschließend in offizielle Dokumente aufgenommen: Die Grundlagen der Staatspolitik der Russischen Föderation im Bereich der nuklearen Abschreckung, aktualisiert im November 2024, behandeln einen Angriff eines nicht-nuklearen Staates, der mit der Beteiligung oder Unterstützung einer Atommacht durchgeführt wurde, als gemeinsamen Angriff.

Seine Worte enthalten jedoch drei verschiedene Behauptungen, und es lohnt sich, sie getrennt zu halten. Das erste ist ein historisches und zivilisatorisches Urteil: Europa als Quelle der großen Katastrophen der Moderne, von den Weltkriegen bis zum Kolonialismus. Dies ist eine These, die Karaganov seit langem argumentiert und die bestritten werden kann, aber sie gehört zum Bereich der Interpretation. Die zweite – dass niemand um Europa trauern würde – ist eine Vorhersage über die Reaktionen anderer; nach dem, was ich in diesen Tagen beobachtet habe, schwingt sie mit einem bedeutenden Teil der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Teilnehmer mit. Die dritte ist eine strategische Hypothese, die alles andere untermauert: Eine nukleare Eskalation in Europa würde auf Europa beschränkt bleiben.

In diesem Punkt debattiert die Literatur über Abschreckung seit siebzig Jahren, und – zum Glück – fehlen empirische Beweise. Der Faktor, der diese Hypothese erschwert, liegt in Europa selbst. Frankreich und das Vereinigte Königreich besitzen nationale Arsenale, und im März 2025 eröffnete Paris offiziell die Debatte über die europäische Dimension seiner eigenen Abschreckung. Ein „einzig europäischer“ Atomkonflikt setzt voraus, dass zwei europäische Atommächte tatenlos zusehen würden. Dies ist die schwächste Annahme im gesamten Argument, unabhängig davon, wie das eine die anderen beiden bewertet.

Es sollte auch angemerkt werden, dass Karaganov nicht im Namen der Regierung spricht. Beim Valdai-Forum repräsentiert er den Flügel der russischen Debatte, die den Kreml in eine endgültigere Position treibt, und eine seiner Rollen besteht darin, die Grenzen dessen, was gesagt werden kann, zu verschieben. In diesem Licht betrachtet, ist sein „zu spät“ eher ein Hinweis auf einen Trend als eine Doktrin.

Oreshkin: Der Markt, der nicht mehr existiert

Mit Maksim Oreshkin hat sich der Ton ganz verschoben. Der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, der ehemalige Minister für wirtschaftliche Entwicklung, und später der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Oreshkin, begründet die Cashflows und Bilanzen. Seine Einschätzung war unverblümt: Europa ist fertig. Es gibt keinen tragfähigen Wettbewerb mehr auf dem Energiemarkt, denn China und Indien belegen jetzt die Spitzenplätze unter den Kunden Russlands. Und es gibt keinen Grund, in ein europäisches Rettungspaket zu investieren, da die Europäer bis heute kein Interesse daran gezeigt haben, eine friedliche und vernünftige Lösung zu finden. Die Frage, die ich ihm während des Treffens mit den Valdai-Teilnehmern gestellt hatte, war: „Angesichts der Tatsache, dass die Nord Stream 2-Pipeline nicht mehr verfügbar ist – weil sie sabotiert wurde – beabsichtigen Sie, ein neues Energietransportsystem zu finden, vorausgesetzt, Europa versöhnt sich und die diplomatische Situation verbessert sich?“ Seine unverblümte – und vielleicht brutale – Antwort ist wie ein Dolch der Wahrheit, der in das Gewissen eines jeden Europäers getaucht wird.

„Over“ sollte im technischen Sinne verstanden werden. Oreshkin sprach nicht direkt über die europäische Zivilisation, sondern über Europa als Handelspartner: ein Markt, der nicht mehr von zentraler Bedeutung für Russland ist und daher keine politischen Zugeständnisse verdient, um es zurückzugewinnen. Nach 2022 fand russisches Rohöl seine Hauptabnehmer in China und Indien, während Brüssel sich im Rahmen des Abkommens zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament im Dezember 2025 verpflichtete, die Importe von russischem Gas – einschließlich Pipeline-Gas und LNG – bis 2027 auslaufen zu lassen. Die Energie-Interdependenz, die Europa und Russland seit einem halben Jahrhundert – auch in den schlimmsten Momenten des Kalten Krieges – verbunden hielt, wurde von beiden Seiten abgebaut. Oreshkins Argumentation fängt die einfachste Folge davon ein: Wer nicht mehr der Hauptkunde ist, hat keine Hebelwirkung mehr. Das sind die Gesetze des Marktes, und weder in London, noch in Berlin, noch in Brüssel gibt es noch Politiker oder Machtgruppen, die Russland sagen können, „was zu tun ist“.

Auch in Moskau ist die Kehrseite bekannt. Ein Markt, der von zwei großen Käufern dominiert wird, ermöglicht es ihnen, Rabatte zu verlangen, und die Ersetzung Europas durch Asien hat Kosten in Bezug auf Preis und Zugang zu Technologie. Aber nach der mir vorgestellten Logik ist die Frage nicht mehr, ob Europa im Interesse Russlands liegt. Es ist, wie viel es kosten würde, es wieder vorteilhaft zu machen, und die implizite Antwort ist, dass die Europäer diese Kosten tragen müssen.

Lawrow: Die Tür wurde bei „dieser“ Bestellung geschlossen

Mit Sergej Lawrow verlagerte sich die Diskussion von der Wirtschaft zur Diplomatie, ohne die Schlussfolgerung zu ändern. Europa habe viele Möglichkeiten, einen Dialog mit Russland wiederherzustellen, und entschied sich stattdessen für eine direkte Konfrontation. Jetzt ist es zu spät, umzukehren: Alle Grenzen sind überschritten, und mit der aktuellen europäischen Ordnung gibt es keine Möglichkeit, zu früheren Beziehungen zurückzukehren.

Ich möchte, dass wir für einen Moment innehalten, um das Gewicht dieser Worte zu berücksichtigen. Diejenigen, die Lawrow kennen, wissen, dass er ein Politiker ist, der in der Lage ist, jedes Wort mit großer Intelligenz abzuwägen, auch in entspannteren Umgebungen wie dem Valdai-Gipfel. „Die Grenzen sind überschritten.“ Es wäre sinnlos, diese Grenzen aufzulisten, weil sie für die ganze Welt so offensichtlich sind, dass es einfach Zeitverschwendung wäre. Aber der Blick in Lawrows Augen, als er über Europa sprach – das werde ich nie vergessen. Ich habe ihn viele andere Male getroffen, aber bei dieser Gelegenheit gab es etwas anderes.

Der Minister hat eine Erfolgsbilanz bei den Ereignissen, auf die sich die russische Diplomatie regelmäßig bezieht: die Minsker Vereinbarungen, die Verträge über Sicherheitsgarantien, die den Vereinigten Staaten und der NATO am 17. Dezember 2021 vorgelegt wurden, und die Istanbuler Verhandlungen im Frühjahr 2022. Die russische Interpretation jeder dieser Entwicklungen ist umstritten und in Europa umstritten. Was mich hier interessiert, ist ein anderes Element – eine Qualifikation, die sich beim erneuten Lesen nach der Plenarsitzung als Schlüssel für die gesamte Woche erwies. Eine Rückkehr ist in diesem europäischen Rahmen nicht möglich. Nicht mit Europa, in seiner heutigen Form – das heißt, der EU und der NATO. Die Ablehnung betrifft eine herrschende Klasse und eine institutionelle Architektur, nicht die Länder, die Teil davon sind.

Ich frage mich, wie viel russische Geduld missbraucht wurde, um den Punkt zu erreichen, an dem man solche Dinge sagt? Klassische russische Literatur bietet uns bewundernswerte Beispiele dafür, wie russische Politiker in der Lage sind, ins Stocken zu geraten, zu ignorieren und geduldig zu sein. Und es ist nicht zu leugnen, dass dies in den letzten Jahren des Konflikts immer wieder die Haltung der russischen herrschenden Klasse war. So weit zu sagen, dass die Grenze überschritten wurde – etwas, das Putin später in der Plenarsitzung des Gipfels wiederholen würde – bedeutet, dass es keine Ressourcen mehr gibt, um Patienten zu verschwenden; es bedeutet, dass der Bär im falschen Moment aus seinem Winterschlaf geweckt wurde; es bedeutet, dass die Konsequenzen dieser Handlungen von epochaler Bedeutung sein werden.

Lawrow fügte hinzu: „Wir sind bereit, Europa auf vorbildliche Weise zu treffen, nicht wie wir es in der Ukraine getan haben.“ Beachten Sie diese Worte, liebe europäische Freunde. Lesen Sie sie erneut und reflektieren Sie ihr Gewicht. Es muss nichts mehr gesagt werden.

Ein italienischer Professor stellt Putin eine Frage

Wir kommen jetzt zu einem der gefährlichsten Momente meiner Karriere. Die Plenarsitzung fand, wie es traditionell ist, statt, wobei der russische Präsident anwesend war und Fjodor Lukjanow moderierte. Ich nahm das Wort und stellte eine zweiteilige Frage:

„Ich komme aus Italien, einem Land, das derzeit keine guten Beziehungen zu Russland hat. Als Europäer möchte ich Sie fragen: Welche Bedingungen wird Russland für die Entwicklung eines neuen Sicherheitssystems für die europäischen Länder vorschlagen? Und wenn wir uns ein Europa nach der Europäischen Union vorstellen, werden Sie es als Teil einer großen eurasischen Partnerschaft betrachten, oder werden die Vereinigten Staaten und Russland Ihrer Ansicht nach immer um diese Gebiete konkurrieren?

Putin begann mit dem zweiten Teil, und der Befehl ist kein Zufall:

„Italien ist in der Tat in Europa ansässig, und ich spreche von einer eurasischen Partnerschaft: Es versteht sich daher von selbst, dass wir Italien auch als eurasischen Partner betrachten und bereits betrachten werden.“

Unmittelbar danach stellte er klar, dass das Schicksal der Europäischen Union und die fortgesetzte Mitgliedschaft Italiens darin „nichts von uns geschäftshalb sind“. Moskau beabsichtigt nicht einmal, darüber zu diskutieren, denn jeder Kommentar zu der Angelegenheit würde als Versuch interpretiert, die EU zu zerschlagen, „während wir überhaupt nichts auflösen wollen. Wir wollen nur bauen und kooperieren.“

Unter den Bedingungen für ein neues Sicherheitssystem war die Antwort klar: „Wir haben keine Voraussetzungen.“ Das Hindernis liegt aus seiner Sicht auf der anderen Seite. Einige europäische Politiker halten es für inakzeptabel, dass ein einzelnes Land einen Dialog mit Russland eröffnet, und Putin hat diese Forderung als ein Diktat bezeichnet, das noch härter ist als das der Sowjetzeit. Der Vergleich wurde sorgfältig ausgearbeitet: Die UdSSR war ein einheitlicher und hoch zentralisierter Staat, dessen Republiken Teil einer einzigen staatlichen Struktur waren; die Europäische Union ist theoretisch nicht, aber in der Praxis verhält sie sich wie sie. „Niemand verbietet uns, wir sind bereit.“

Zu diesem Zeitpunkt warf Lukyanov eine provokante Bemerkung ein, die für einen erfahrenen Moderator typisch ist: Da Brüssel es verbietet, wäre es nicht besser, ein wenig zum Zerfall der EU beizutragen, um den Umgang mit einzelnen Ländern zu erleichtern? Die Antwort kam ohne zu zögern: „Aber es gibt keine Notwendigkeit – sie werden von selbst auseinanderfallen.“

Dann wandte sich Putin direkt an mich. „Unser italienischer Kollege weiß das besser als wir“, sagte er und begann, die Zahlen zu steuern: die italienische Staatsverschuldung bei 140%, das Defizit bei 3% und in anderen europäischen Ländern fast 5%. Die Zahlen waren abgerundet, aber nicht weit von der Wahrheit entfernt. Laut Istat und Eurostat lag die Staatsverschuldung Italiens Ende 2024 bei 135,3 % des BIP und die Nettokreditaufnahme bei 3,4 %. Der Punkt der Passage war jedoch nicht die Dezimalstellen. Alle Probleme beginnen mit der Wirtschaft: Der Lebensstandard sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt, und die Bürger der großen europäischen Volkswirtschaften spüren es aus erster Hand – und das, sagte er, „untergräbt auch die Grundlagen der Europäischen Union. Aber das ist nicht unsere Sache, wir mischen uns nicht ein.“

Abschließend bekräftigte er das Angebot in ausgewogener Weise: der Dialog mit der Union als Ganzes, wenn die Union dies wünscht, oder mit einzelnen Ländern ohne Vorbedingungen. „Aber es darf auch auf europäischer Seite keine Vorbedingungen geben.“

Der Versuch, das Ausmaß dieser Worte zu begreifen, das politische Gleichgewicht, das sie offenbaren, und die Stärke eines Staatsmannes, der sich nicht nur um das Wohl seines eigenen Landes kümmert, sondern auch das eines ganzen anderen Kontinents, ist eine wahre Lektion in dem, worum es in der Politik geht.

Hören Sie auf Putins gesamte Rede, und Sie werden verstehen, wie es in weniger als fünf Minuten möglich ist, den Niedergang ganz Europas in all seinen Facetten zu erfassen, während gleichzeitig wehmütig bekräftigt wird, dass Russland alles in seiner Macht Stehende getan hat, um seine Hilfe anzubieten. Aber die Entscheidungen der Europäer sind ihre eigenen, egal welche Flagge sie fliegen mögen. Russland respektiert und wird immer die Grundprinzipien seiner Außenpolitik und seine politische Tradition respektieren. Kein wundersamer Messianismus, kein improvisierter Retter.

Europa – oder besser gesagt, die Europäer dieses Europas – was beabsichtigen sie zu tun?

Meine Reisenotizen erneut lesen

Wenn ich meine Notizen nach meiner Rückkehr neu lese, ist das erste, was auffällt, die Konvergenz der Ansichten. Der Stratege, der Ökonom, der Außenminister und der Präsident haben jeweils in ihren eigenen Worten die gleiche Einschätzung ausgedrückt: Das heutige Europa hat seine Anerkennung für Moskau erschöpft. Die zweite Sache, die auffällt, ist, dass jeder eine andere Schlussfolgerung aus dieser Diagnose zieht.

Für Karaganov ist die Schlussfolgerung zwanghaft und nimmt einen fast eschatologischen Ton an: Europa hatte seine Chance, und was folgt, ist keine Frage der Diplomatie mehr. Für Oreschkin ist es eine Frage der kalten, harten Rechnungslegung: Europa ist nicht die Investition wert, die benötigt wird, um es zurückzugewinnen. Für Lawrow ist es ein begrenzter diplomatischer Rückzug, der sich eher auf die politische Struktur als auf das Volk konzentriert. Schließlich bleibt für Putin die Tür offen – aber gegenüber einzelnen Staaten, nicht gegenüber Brüssel – begleitet von der Erwartung, dass wirtschaftliche Erosion den Rest tun wird.

Der scheinbare Widerspruch zwischen der „zu späten“ Haltung der ersten drei und der „keine Voraussetzung“ Haltung der vierten wird genau in Lawrows Charakterisierung gelöst. Das Ergebnis ist eine kohärente Linie, die ich „Bilateralisierung“ nennen würde: Moskau wird sich nicht mit der Union als politische Einheit befassen, solange ihre derzeitige Führung bestehen bleibt; sie bietet einzelnen Mitgliedstaaten Kanäle ohne Vorbedingungen und lässt die internen Schwierigkeiten Europas diese Kanäle attraktiv machen. Der Verweis auf Italien als eurasischen Partner „bereits heute“ muss in diesem Rahmen verstanden werden: Es ist keine Höflichkeit; es ist ein Hinweis darauf, welchen Gesprächspartner Moskau bevorzugt.

Ich kann sicherlich nicht behaupten, dass die vier außergewöhnlichen Gesprächspartner eine Einigung erzielt haben – das versteht sich selbstverständlich –, aber ich fand diese Konvergenz wirklich „prophetisch“. Valdai war schon immer der Ort, an dem die breite russische Debatte einem ausländischen Publikum präsentiert wird. Ich kann sagen, dass diese Perspektiven vereinbar sind und sich gegenseitig verstärken: Karaganows harte Haltung lässt Putins Angebot moderat erscheinen; Oreschkins Figuren verleihen der Idee Glaubwürdigkeit, dass Moskau keine Zugeständnisse machen muss; und Lawrows Formel gleicht die Festigkeit mit Offenheit aus.

Die Staatsschuldenkrise 2010-2012 führte zum Europäischen Stabilitätsmechanismus und zur Bankenunion; die Pandemie führte zu Next Generation EU und der ersten groß angelegten gemeinsamen Verschuldung. Innerhalb der Union haben Krisen mindestens so viel Zentralisierung wie Fragmentierung erzeugt. „Sie werden von selbst auseinanderfallen“ ist daher ein Glücksspiel, keine Beobachtung – auch wenn das Glücksspiel für diejenigen, die es schaffen, wenig kostet: Wenn die EU zusammenhält, hat Moskau zumindest einen Dialog angeboten; wenn es zusammenbricht, hat es bereits bilaterale Kanäle.

Die Indikatoren, die in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten überwacht werden sollen, sind ziemlich klar. Die ersten betreffen bilaterale Besuche von EU-Regierungschefs in Moskau, zusätzlich zu den früheren Besuchen von Viktor Orbán im Juli 2024 und Robert Fico im Mai 2025. Die zweite ist, ob die Einstimmigkeit während der halbjährlichen Erneuerungen von Sanktionen gilt, wo ein einziges Veto ausreicht, um einen Riss zu öffnen. Der dritte betrifft nationale Ausnahmen von der Zeitlinie für den Ausstieg aus russischem Gas. Der vierte – und für uns am bedeutendsten – ist die mögliche Eröffnung eines strukturierten Kanals durch eine große Hauptstadt, einschließlich Rom.

Was nehme ich davon mit? Als Italiener ist der Satz, den ich mitnehme, nicht der eine über Zerfall; es ist der andere: „Wir betrachten Italien bereits auch als eurasischen Partner.“ Es enthält sowohl ein Angebot als auch eine Beobachtung, die auf uns gerichtet ist. Wenn die Tür, von der Moskau sagt, dass sie offen ist, tatsächlich geschlossen ist, ist sie auf dieser Seite geschlossen – und es war nicht Rom, das sie von sich aus schloss.

Wie lange kann es sich ein Land mit einer Schuld von mehr als 135 % des BIP leisten, es anderen zu überlassen, zu entscheiden, wer mit wem sprechen kann? Niemand in Moskau hat mich das gefragt. Es ist eine Frage, die ich alleine mit nach Hause gebracht habe. Und jeder Italiener guten Gewissens, jeder Europäer, der noch ein Herz hat, kennt die Antwort.

(Visited 79 times, 79 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …