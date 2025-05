Zollkriege, USAID-Abschaffung? Täuschungen, eine unheilbare Krankheit der USA

Von Peter Koenig (globalresearch)

Das meiste, wenn nicht alles, was wir sehen, ist nicht das, was es zu sein scheint.

Der Zollkrieg von Präsident Trump ist wie ein riesiger Fernsehbildschirm, der die Aufmerksamkeit der Menschen von dem ablenken soll, was hinter dem Bildschirm passiert (siehe Artikel „Zollkrieg zwischen den USA und China“ weiter unten).

Wussten Sie zum Beispiel, dass die viel propagierte Auflösung von USAID – angeblich wegen Korruption und weil Hunderte von Milliarden für geheime Vorbereitungen für einen Regimewechsel in aller Welt ausgegeben wurden – in Wirklichkeit gar nicht aufgelöst, sondern diskret in das Außenministerium transferiert und dort integriert wurde – wo sie unter der Aufsicht von Marco Rubio sicher und unsichtbar ist (siehe Whitney Webbs Analyse weiter unten).

Wäre es nicht naiv anzunehmen, dass die USA/Washington/das Pentagon freiwillig einen so effizienten Apparat wie USAID aufgeben würden, der den Putsch auf dem Kiewer Maidan im Februar 2014 mitfinanzierte – den Ursprung des aktuellen Krieges zwischen der Ukraine und Russland (eine Multimilliarden-Dollar-Geldmaschine für die Rüstungsindustrie auf beiden Seiten des Atlantiks) – und Tausende sogenannter NGOs finanziert, die als Spione und Agenten zur Vorbereitung von Regimewechseln Regierungen rund um den Globus infiltrieren?

Dabei spielt es keine Rolle, dass solche Kriege und Regimewechsel Hunderttausende, wenn nicht Millionen Todesopfer fordern. Sie sind bloß Kanonenfutter für militärische Profite.

Warum sollte irgendjemand glauben, dass die US-Regierung einen effizienten, geheimen verlängerten Arm der CIA einfach abschaffen würde, wie es USAID einst tat? Nun wird dasselbe CIA-Instrument besser getarnt und weniger sichtbar im Labyrinth des US-Außenministeriums agieren, das auch die National Endowment for Democracy (NED) finanziert, die für weltweite Regimewechsel-Operationen bekannt ist, und die Schaffung neuer und bestehender Terrorgruppen in Ländern finanziert, in denen die USA einen Grund suchen, einzumarschieren und die von ihnen geschaffenen Terroristen zu „säubern“.

Das Ergebnis, wiederum in Menschenleben gerechnet, sind Hunderttausende oder mehr Tote – unwichtige Zahlen. Was zählt, ist der Profit in US-Dollar. Das Gewissen der Menschheit ist schon lange in einem tiefen, sehr tiefen Drecksloch gelandet.

Die Waffenhersteller haben einen wahren Goldrausch mit dem unbestrittenen Völkermord des zionistischen Israels an den weitgehend wehrlosen Gaza-Bürgern – Zehntausende Kinder werden aus kürzester Distanz durch Schüsse in Brust und Kopf getötet; auch Frauen, potenziell zukünftige Mütter neuer palästinensischer Generationen, werden massenhaft getötet, während der Westen Israel nur für seine Heldentaten lobt. Ethik, Moral und Gewissen sind verschwunden – nicht einmal in den Wind, sondern ins Land des Bösen.

Von den USA finanzierte Terrorgruppen sind beispielsweise der Ursprung von Al-Qaida, Hamas, Hisbollah, ISIS und vielen, vielen mehr, die meist in enger „Zusammenarbeit“ mit dem britischen MI6, dem israelischen Mossad und natürlich der US-CIA gegründet wurden.

Einer der engsten Verbündeten von Präsident Trump, Elon Musk , stellte fest, dass Hunderte Milliarden Dollar eingespart werden könnten, wenn USAID abgeschafft würde. Musk erhielt das neu geschaffene Department of Government Efficiency (DOGE), um solche Verirrungen aufzudecken. Natürlich tat er das. Und er könnte noch viele weitere solcher verschwenderischen Behörden entdecken, sie an der Oberfläche – auf den Fernsehbildschirmen – verschwinden lassen, nur um sie hinter dem Vorhang, getarnt als unsichtbare Hülle, weiterzuführen.

Zollkriege und solche „Abweichungen“ – sinnlose Ausgaben – sind das, was Sie auf dem „öffentlichen Fernsehbildschirm“ sehen können und was Ihre Aufmerksamkeit auf Sensationen lenkt, während hinter dem Bildschirm, hinter dem Vorhang, Kriege geplant und finanziert werden und Friedensbemühungen im Keim erstickt werden, weil sie nicht der Profitgier der Tötungsindustrie dienen.

Der Zollkrieg ist kein weltweiter, sondern eine von der Trump-Administration angestrebte „Konfrontation“ mit China. China spielt mit. China sucht und unterhält niemals Konfrontationen. Sie liegt nicht in seiner DNA. Chinas Politik und langfristige Visionen sind geprägt von der jahrtausendealten DAO-Philosophie – Philo = Liebe, Sophia = Weisheit . Sie lehrt unter anderem: Konfrontiere niemals einen Gegner – unterwirf dich ihm und spiel mit, und am Ende wirst du gewinnen.

Wir im Westen sollten die Lektion der Konfrontationsvermeidung lernen.

Wir – die Welt – würden in Frieden leben und wir würden alle gewinnen.

Siehe diese beiden Artikel zum Thema „ Zollkrieg zwischen den USA und China “ und Witney Webbs „ Analyse und Wahrheit über USAID und das Außenministerium “.

*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von „ Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier“ und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin-Universität in Peking.

(Visited 25 times, 25 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …