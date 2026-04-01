Zerfall des Sozialstaats

Wir schaffen das! (cdu/csu, spd, gruene,fdp)
Sozialbilanz zu Ostern
Von Wilhelm Neurohr (gewerkschaftsforum)
Nachdem an Ostern die jüngste Sonntagsfrage die AfD mit 26% auf Platz 1 vor der CDU sieht und doppelt so stark wie die SPD, hier in der untenstehenden Tabelle ein Klärungsversuch für die langjährigen Ursachen als Aufwach- oder Auferstehungserlebnis.
Hier sind die ergänzten Daten mit konkreten Zahlenwerten und Schätzungen für die jeweiligen Zeitpunkte. Da es sich um verschiedene statistische Erhebungen handelt (Mikrozensus, Armutsberichte, Verband der Tafeln), stellen diese Werte die jeweils offiziellsten verfügbaren Datenpunkte dar.
Zusammenfassung der „Aufwärtskurve“
Wenn man die Zahlen nebeneinanderlegt, sieht man: Die Kurve der Tafelkunden ist die dynamischste. Sie spiegelt den unmittelbaren Mangel wider, während die Altersarmut die Kurve mit der größten langfristigen Beständigkeit nach oben ist. Die Phase Scholz markiert durch die Inflation den bisherigen numerischen Höchststand bei allen vier Indikatoren.
Analyse der Kurvenpunkte
• Kinderarmut (Sprung unter Schröder): Mit der Einführung von Hartz IV (SGB
II) im Jahr 2005 wurde statistisch deutlicher sichtbar, wie viele Kinder in
Haushalten mit Grundsicherung leben. Die Zahl stieg von ca. 1,1 Millionen
(1995) auf über 2,1 Millionen (2005). Heute liegt sie bei fast 3 Millionen.
• Altersarmut (Die „schleichende“ Kurve): Während die Quote 1990 noch bei
etwa 5% lag, hat sie sich bis heute auf fast 19% fast vervierfacht. Besonders
unter den Regierungen Merkel III und IV wurde deutlich, dass die
Rentenreformen der frühen 2000er Jahre (Riester/Niveausenkung) die Kurve
nach oben trieben.
• Tafelkunden (Die steilste Kurve):
1993: 1 Tafel
2005: ca. 500.000 Kunden (Ende Schröder)
2023: ca. 2.000.000 Kunden (Mitte Scholz)
Dies entspricht einer Steigerung von 300% innerhalb von weniger als 20
Jahren.
• Wohnungsnot & Obdachlosigkeit: Hier gab es unter Merkel (ab 2015) eine
statistische Trendwende. Die Zahl der Menschen ohne eigene Wohnung stieg
von ca. 248.000 (2010) auf über 600.000 (heute). Hier fließen sowohl die
klassische Obdachlosigkeit als auch die verdeckte Wohnungslosigkeit
(Unterbringung in Heimen) ein.
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Detaillierte Datenanalyse mit Zahlenwerten (1990–2026)
|Phase / Regierung
|Kinderarmut (Quote/Anzahl)
|Altersarmut (Quote ab 65 J.)
|Wohnungslose (Schätzung)
|Tafelkunden (Anzahl)
|Kohl (1990–1998)
|1990: ca. 10–12% (nach der Wende steigend)
|1990: ca. 4–5% (sehr stabil)
|1990: ca. 250.000 (starker Zuzug Ost-West)
|1993: < 10.000 (Gründungsphase)
|Schröder (1998–2005)
|2005: ca. 19,0% (~2,1 Mio. Kinder)
|2005: ca. 10,7%
|2005: ca. 230.000
|2005: ca. 500.000
|Merkel I–IV (2005–2021)
|2021: ca. 20,8% (~2,8 Mio. Kinder)
|2021: ca. 17,9% (massiver Anstieg)
|2020: ca. 417.000 (inkl. Geflüchtete)
|2019: ca. 1.650.000
|Scholz (2021–2025)
|2024: ca. 21,8% (fast jedes 4. Kind)
|2024: ca. 18,5%
|2023: ca. 607.000 (neue Zählweise/Anstieg)
|2023/24: ca. 2.000.000
|Merz (2025–2026*)
|2026: Prognose > 22%
|2026: Prognose ~ 19%
|2026: Prognose > 650.000
|2026: Prognose ~ 2,1 Mio.
Quelle und weitere Infos: Startseite – Wilhelm Neurohr
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