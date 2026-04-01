Zerfall des Sozialstaats

Wir schaffen das! (cdu/csu, spd, gruene,fdp)

Sozialbilanz zu Ostern

Von Wilhelm Neurohr (gewerkschaftsforum)

Nachdem an Ostern die jüngste Sonntagsfrage die AfD mit 26% auf Platz 1 vor der CDU sieht und doppelt so stark wie die SPD, hier in der untenstehenden Tabelle ein Klärungsversuch für die langjährigen Ursachen als Aufwach- oder Auferstehungserlebnis.

Hier sind die ergänzten Daten mit konkreten Zahlenwerten und Schätzungen für die jeweiligen Zeitpunkte. Da es sich um verschiedene statistische Erhebungen handelt (Mikrozensus, Armutsberichte, Verband der Tafeln), stellen diese Werte die jeweils offiziellsten verfügbaren Datenpunkte dar.

Zusammenfassung der „Aufwärtskurve“

Wenn man die Zahlen nebeneinanderlegt, sieht man: Die Kurve der Tafelkunden ist die dynamischste. Sie spiegelt den unmittelbaren Mangel wider, während die Altersarmut die Kurve mit der größten langfristigen Beständigkeit nach oben ist. Die Phase Scholz markiert durch die Inflation den bisherigen numerischen Höchststand bei allen vier Indikatoren.

Analyse der Kurvenpunkte

• Kinderarmut (Sprung unter Schröder): Mit der Einführung von Hartz IV (SGB

II) im Jahr 2005 wurde statistisch deutlicher sichtbar, wie viele Kinder in

Haushalten mit Grundsicherung leben. Die Zahl stieg von ca. 1,1 Millionen

(1995) auf über 2,1 Millionen (2005). Heute liegt sie bei fast 3 Millionen.

• Altersarmut (Die „schleichende“ Kurve): Während die Quote 1990 noch bei

etwa 5% lag, hat sie sich bis heute auf fast 19% fast vervierfacht. Besonders

unter den Regierungen Merkel III und IV wurde deutlich, dass die

Rentenreformen der frühen 2000er Jahre (Riester/Niveausenkung) die Kurve

nach oben trieben.

• Tafelkunden (Die steilste Kurve):

1993: 1 Tafel

2005: ca. 500.000 Kunden (Ende Schröder)

2023: ca. 2.000.000 Kunden (Mitte Scholz)

Dies entspricht einer Steigerung von 300% innerhalb von weniger als 20

Jahren.

• Wohnungsnot & Obdachlosigkeit: Hier gab es unter Merkel (ab 2015) eine

statistische Trendwende. Die Zahl der Menschen ohne eigene Wohnung stieg

von ca. 248.000 (2010) auf über 600.000 (heute). Hier fließen sowohl die

klassische Obdachlosigkeit als auch die verdeckte Wohnungslosigkeit

(Unterbringung in Heimen) ein.

———–

Detaillierte Datenanalyse mit Zahlenwerten (1990–2026)

Phase / Regierung Kinderarmut (Quote/Anzahl) Altersarmut (Quote ab 65 J.) Wohnungslose (Schätzung) Tafelkunden (Anzahl) Kohl (1990–1998) 1990: ca. 10–12% (nach der Wende steigend) 1990: ca. 4–5% (sehr stabil) 1990: ca. 250.000 (starker Zuzug Ost-West) 1993: < 10.000 (Gründungsphase) Schröder (1998–2005) 2005: ca. 19,0% (~2,1 Mio. Kinder) 2005: ca. 10,7% 2005: ca. 230.000 2005: ca. 500.000 Merkel I–IV (2005–2021) 2021: ca. 20,8% (~2,8 Mio. Kinder) 2021: ca. 17,9% (massiver Anstieg) 2020: ca. 417.000 (inkl. Geflüchtete) 2019: ca. 1.650.000 Scholz (2021–2025) 2024: ca. 21,8% (fast jedes 4. Kind) 2024: ca. 18,5% 2023: ca. 607.000 (neue Zählweise/Anstieg) 2023/24: ca. 2.000.000 Merz (2025–2026*) 2026: Prognose > 22% 2026: Prognose ~ 19% 2026: Prognose > 650.000 2026: Prognose ~ 2,1 Mio. Quelle und weitere Infos: Startseite – Wilhelm Neurohr

(Visited 42 times, 42 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …