Zensur als Massenvernichtungswaffe (Nationenrede von Ivo Sasek) | Gründung der Freien Presse Agentur (FPA)

Kla.TV Gründer Ivo Sasek hält hier mehr als nur eine Rede: Er präsentiert die größte Zensur-Offenlegung aller Zeiten. Mit über 11.000 Stunden Forschungsleistung seiner 556-köpfigen Crew wurde diese Fundgrube unzensierten Wissens geschaffen – und damit der Grundstein zur FPA – der 1. Freien Presse Agentur – gelegt. Alles Fakten, die du nicht erfahren dürftest. Wer jetzt nicht dabei ist, verpasst Geschichte. [weiterlesen bei kla.tv]

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