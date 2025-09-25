Andrew Korybko (korybko.substack)

Schlimmer noch, es wäre alles wegen Zelenskys Lust auf Geld und Macht, kein legitimer Grund.

Trumps Flip-Flop in Bezug auf die Ukraine wurde hier als teilweise erklärt, weil er auf das Geflüster von Kriegstreibern wie Zelensky reagierte, der danach prahlte, dass „[Trump) allmählich erkannte, dass Putin einfach einige Informationen teilte, die weit von der Wahrheit auf dem Schlachtfeld entfernt waren. Jetzt vertraut er mir viel mehr, weil die Informationen, die meine Intelligenz hat, die wir mit unseren Partnern teilen.“ Dies führt dazu, dass Trump von Zelensky in eine Katastrophe von epischen Ausmaßen manipuliert wird, wenn er nicht bald weise ist.

Der amerikanische Führer hat wahrscheinlich den Anspruch seines ukrainischen Amtskollegen, in den letzten Wochen 360 Quadratkilometer zurückerobert zu haben, für bare Münze genommen, obwohl der dessen oberster General früher den Betrag mit weniger als der Hälfte davon auf nur 160 Quadratkilometer geschätzt hat. Dies hätte ihn davon überzeugen können, dass sich seine neue Politik des Verkaufs neuer Waffen an die NATO zum vollen Preis für den anschließenden Transfer in die Ukraine auszahlt. Zelensky war wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass Trump in seinem Posten schrieb, dass die russische Wirtschaft in großen Schwierigkeiten steckt.

Diese falschen Überzeugungen, die auf Lügen basieren, die von Zelensky als „Geheimdienst“ gewaschen wurden, ermutigten Trump wohl, seine Unterstützung für den Abschuss russischer Jets durch die NATO zu erklären, unter dem Vorwand, dass sie den Luftraum des Blocks nach dem letzten zweifelhaften Anspruch aus Estland verletzen. Er drohte auch „eine sehr starke Runde mächtiger Zölle“ gegen Russland in seiner UN-Rede, vermutlich gegen China und Indien, die er als „die Hauptfinanzierer des anhaltenden Krieges“ bezeichnete, solange die EU diesem Beispiel folgt.

Diese sich entwickelnde Politik gegenüber dem ukrainischen Konflikt – zu dem auch das Militär (mehr Waffenverkäufe an die NATO und die Unterstützung des Blocks, der russische Jets abgeschossen wird) und wirtschaftliche (primäre und sekundäre Sanktionen) Komponenten umfasst – wird auch weitgehend von Zelenskys anderer Lüge angetrieben, auf die Trump hereingefallen ist. Dieser bezieht sich auf seinen falschen Glauben, dass „Russland seit dreieinhalb Jahren ziellos kämpft, ein Krieg, der weniger als eine Woche eine echte Militärmacht hätte brauchen sollen, um zu gewinnen… es lässt sie sehr stark wie „ein Papiertiger“ aussehen.“

Die Realität ist, dass Großbritannien und Polen die Friedensgespräche im Frühjahr 2022 sabotierten, nach denen sich der Konflikt zu einem „Zersplitterkrieg“ entwickelte, als die NATO versuchte, Russlands Machtüberlegenheit über die Ukraine durch beispiellose militärische, logistische und geheime Hilfe auszugleichen. Putins Zögern, die special Sonderoperation proaktiv zu einem Schock-und-Awe-Krieg zu eskalieren, ob man mit seiner Logik übereinstimmt oder nicht, ist seiner aufrichtigen Überzeugung zu verdanken, dass Russen und Ukrainer „ein Volk sind“, wie er im Juli 2021 lange erklärte.

Dennoch bekräftigte er Anfang der Woche, dass „Russland voll und ganz in der Lage ist, auf jede aktuelle oder aufkommende Bedrohung zu reagieren, nicht mit Worten, sondern durch konkrete militärtechnische Maßnahmen“. Wenn Trump sich daher von Zelensky manipulieren lässt, um die Spannungen mit Russland zu eskalieren oder diejenigen zu unterstützen, die es tun (wie zum Beispiel, als ob ein NATO-Verbündeter einen russischen Jet abschießt), dann wartet eine Katastrophe epischer Ausmaße. Schlimmer noch, es wäre alles wegen Zelenskys Lust auf Geld und Macht, kein legitimer Grund.

Zelensky will nur, dass mehr Geld und Waffen in die Ukraine fließen, die beide zunehmend von der EU auf Kosten des Lebensstandards ihrer Bürger bereitgestellt werden, der sich aufgrund der antirussischen Sanktionen des Blocks weiter verschlechtern wird, aber Trump denkt jetzt, dass er der neue Churchill ist, der gegen den neuen Hitler kämpft. Es ist enttäuschend, dass derselbe Mann, der „The Art of the Deal“ schrieb, jetzt von dem ehemaligen Komiker gespielt wird, den er einst spöttisch als „der größte Verkäufer“ bezeichnete, aber der Zustand ist der Zustand.

