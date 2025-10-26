Wolodymyr Selenskyj gerät in Panik, während Putin die Initiative ergreift und Trump aus Angst vor der bevorstehenden Zerstörung der Ukraine die Eskalationsleiter hinaufsteigt. Der Geopolitik-Experte Alexander Mercouris analysiert das Ausmaß des Zusammenbruchs, während sich die Zukunft der Geopolitik für immer außerhalb der Vorgaben von Trump und der NATO verändert.

