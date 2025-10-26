Zelensky am Ende: Putin zerlegt Trump, Ukraine zerbricht

26. Oktober 2025 dieter Allgemein 0

Wolodymyr Selenskyj gerät in Panik, während Putin die Initiative ergreift und Trump aus Angst vor der bevorstehenden Zerstörung der Ukraine die Eskalationsleiter hinaufsteigt. Der Geopolitik-Experte Alexander Mercouris analysiert das Ausmaß des Zusammenbruchs, während sich die Zukunft der Geopolitik für immer außerhalb der Vorgaben von Trump und der NATO verändert.

(Visited 114 times, 114 visits today)
Zelensky am Ende: Putin zerlegt Trump, Ukraine zerbricht
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*