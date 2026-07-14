Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung steigt in Deutschland auf knapp 6.000 und damit auf Rekordwert

Gut so. Zeigt den Kriegswütigen die Rote Karte. Es wird höchste Zeit, sich gegen Agenten der Rüstungslobby zu wehren.

Die Zahl der Anträge lag im ersten Halbjahr 2026 damit bereits um ein Viertel höher als im gesamten Jahr 2011, dem Jahr der Aussetzung der Wehrpflicht. Und auch der Vorjahreswert (3.867 Anträge) wurde bereits deutlich übertroffen. Wie aber erhöht man die Chancen auf einen erfolgreichen Antrag?

Von Torsten Engelbrecht (transition-news)

Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ist im ersten Halbjahr 2026 sprunghaft angestiegen. Wie die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen e.V. (DFG-VK) oder auch die Zeit heute berichten, verzeichnete das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) bis Ende Juni bereits 5.862 Anträge. Das sind mehr als im gesamten Jahr 2011, dem Jahr der Aussetzung der Wehrpflicht (4.348 Anträge). Im Vergleich zum Vorjahr (3.867 Anträge) hat sich die Zahl damit deutlich erhöht.

Die Entwicklung hängt eng mit dem neuen Wehrdienstgesetz zusammen, das zum 1. Januar 2026 in Kraft trat. Seitdem müssen junge Männer ab 18 Jahren (Jahrgänge ab 2008) einen Fragebogen zur Wehrdienstbereitschaft ausfüllen, und ab Mitte 2027 sollen flächendeckende Musterungen folgen. Die Bundeswehr strebt bis 2035 einen Personalstand von 260.000 Soldaten an.

Gelingt der Aufbau nicht auf freiwilliger Basis, behalten sich vor allem Unionspolitiker eine Bedarfswehrpflicht vor. Die angespannte Sicherheitslage in Europa verstärkt bei vielen jungen Männern die Ablehnung eines möglichen Dienstes an der Waffe. Dazu die DFG-VK:

«Für die DFG-VK sind die steigenden Zahlen ein deutliches Signal: Viele Menschen setzen sich angesichts der aktuellen politischen Debatten bewusst mit ihrem Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung auseinander und entscheiden sich gegen den Dienst an der Waffe.



Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht und in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes verankert. Gerade in Zeiten zunehmender Militarisierung ist es wichtig, dass dieses Recht bekannt bleibt und uneingeschränkt geschützt wird.»

Tatsächlich heißt es in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes:

«Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.»

Dieses Recht gilt auch im Spannungs- oder Verteidigungsfall, wenngleich mit Einschränkungen.

Was macht einen Antrag erfolgreich?

Die Erfolgschancen sind hoch, wenn der Antrag vollständig und plausibel ist. In der Praxis werden die allermeisten ernst gemeinten Anträge anerkannt. So wurden 2023 beispielsweise 844 Anträge anerkannt und 126 abgelehnt, was einer Anerkennungsquote von 87 Prozent gleichkommt.

Ablehnungen erfolgen vor allem bei unvollständigen Unterlagen oder unglaubwürdigen Begründungen. Das BAFzA nimmt das Grundrecht sehr ernst und prüft individuell.

Die zentrale Hürde ist die persönliche Begründung. Sie muss zeigen, dass der Dienst mit der Waffe mit dem eigenen Gewissen unvereinbar ist. Typische erfolgreiche Argumente sind pazifistische Überzeugungen aus ethischen, religiösen oder humanistischen Gründen, persönliche Erfahrungen wie Gewalterlebnisse oder ein tiefer innerer Konflikt bei der Vorstellung, auf andere Menschen schießen zu müssen.

Allgemeine politische Kritik an der Bundeswehr oder der NATO reicht allein meist nicht aus – es muss um die persönliche Gewissensentscheidung gehen. Viele Beratungsstellen empfehlen daher eine authentische, in Ich-Form verfasste Begründung von zwei bis fünf Seiten Länge. Die DFG-VK unterstützt nach eigenem Bekunden hier gerne.

Das Verfahren ist formalisiert und kann jederzeit gestartet werden:

Wer kann einen Antrag stellen? Männer ab ca. 17,5 Jahren (sechs Monate vor dem 18. Geburtstag) bis 60 Jahre. Besonders relevant für Jahrgänge ab 2008. Auch Reservisten und aktive Soldaten können verweigern. Frauen sind grundsätzlich nicht wehrpflichtig.

Wo den Antrag stellen? Der Antrag muss schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) eingereicht werden (Militärringstraße 1000, 50737 Köln). Per Einschreiben mit Rückschein wird empfohlen (Infos dazu finden sich hier).

Erforderliche Unterlagen: Kurzes Anschreiben mit Berufung auf Art. 4 Abs. 3 GG plus Unterschrift, vollständiger tabellarischer Lebenslauf sowie eine ausführliche persönliche Begründung der Gewissensentscheidung.

So geht es dann weiter: Das BAPersBw bestätigt den Eingang und leitet den Antrag (gegebenenfalls nach Musterung) an das BAFzA weiter. Für viele Antragsteller (vor allem vor 2010 Geborene) entfällt derzeit eine Musterung. Der Antrag hat in der Regel aufschiebende Wirkung – eine Einberufung ist bis zur Entscheidung nicht möglich.

Gibt es eine Frist? Nein, aber eine frühzeitige Antragstellung wird empfohlen. Bei Ablehnung ist Widerspruch beziehungsweise Klage möglich.

Der gesellschaftliche Widerstand lebt

Der deutliche Anstieg der Anträge wird in der Debatte als klares Stimmungsbild gewertet. Während die Politik den Ausbau der Bundeswehr vorantreibt, zeigen viele junge Männer durch ihre Verweigerung, dass sie einem Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen kritisch gegenüberstehen. Wie sich die Zahlen in der zweiten Jahreshälfte entwickeln und ob die Politik mit Gegenmaßnahmen reagiert, bleibt abzuwarten.

Fakt ist, dass der gesellschaftliche Widerstand lebt. Am 8. Mai fand zum Beispiel der dritte bundesweite Schulstreik gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht statt (TN berichtete). Kritisiert wurde dabei auch die massive Aufrüstungspolitik mit der Folge, dass fast jeder zweite Euro des Bundeshaushalts bereits in Militär und Rüstung fließt.

Der Protest war durch lokale Streikkomitees an den Schulen selbst organisiert und versteht sich als breite, basisdemokratische Jugendbewegung, die unabhängig von Parteien agiert. Viele Teilnehmende nehmen dabei bewusst schulische Sanktionen wie unentschuldigte Fehlstunden oder schlechtere Noten in Kauf. Im Aufruf der Initiative heißt es sinngemäß:

«Was sind ein paar Fehlstunden gegen 180 Tage Zwangsdienst oder den möglichen Tod im Einsatz?»

Quelle:

Website der DFG-VK: 14.07.2026 Zahl der Verweigerungen steigt deutlich an – 14. Juli 2026

Transition News: Schulstreik am 8. Mai: «Was sind ein paar Fehlstunden gegen 180 Tage Zwangsdienst oder den möglichen Tod im Einsatz?» – 7. Juli 2026

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