„Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums enthüllt

Von Jacob Nordangard (globalresearch)

Erstveröffentlichung am 13. Februar 2022

***

Durch sein Young Global Leaders – Programm war das Weltwirtschaftsforum maßgeblich an der Gestaltung einer Weltordnung beteiligt, die alle demokratischen Prinzipien untergräbt. Seit mehreren Jahrzehnten fördert dieses Programm gefügige Führungskräfte, die als WEF-Agenten in Regierungen auf der ganzen Welt fungieren. Die Folgen sind weitreichend und können sich als verheerend für die Menschheit erweisen.

Ich muss sagen, dann erwähne ich Namen wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter, sie alle waren Young Global Leaders des World Economic Forum. Aber worauf wir jetzt bei der jungen Generation wie Premierminister Trudeau, Präsident von Argentinien usw. wirklich stolz sind, ist, dass wir in die Kabinette eindringen … Das gilt in Argentinien und jetzt auch in Frankreich … ( Klaus Schwab )

Klicken Sie hier oder auf das Bild, um auf das Video zuzugreifen

1992 starteten Klaus Schwab und das World Economic Forum ein Programm mit dem ursprünglichen Namen Global Leaders of Tomorrow .

2004 wurde dieses Programm in das Forum for Young Global Leaders umgewandelt (das ich in meinem Buch The Global Coup D’Etat behandle) – ein 5-Jahres-Programm zur Indoktrination der Prinzipien und Ziele des WEF.

Ziel war und ist es, geeignete zukünftige Führungskräfte für die entstehende globale Gesellschaft zu finden. Das Programm hat seit seiner Einführung Politiker, Wirtschaftsführer, Könige, Journalisten, Künstler und andere Kulturschaffende aufgenommen, die sich in ihren Bereichen hervorgetan haben, aber noch nicht 40 Jahre alt sind (ursprünglich 43, um Angela Merkel einzubeziehen). Seitdem ist es zu einem umfassenden globalen Netzwerk engagierter Führungskräfte mit enormen Ressourcen und Einfluss gewachsen, die alle daran arbeiten, die technokratischen Pläne des Weltwirtschaftsforums in ihren jeweiligen Ländern und Bereichen umzusetzen.

Das Netzwerk schafft durch die Kombination der individuellen Fähigkeiten und Ressourcen seiner Mitglieder eine Kraft für weltweiten Einfluss.

Wie Klaus Schwab im einleitenden Zitat sagt, ist es sehr erfolgreich geworden.

Bereits im ersten Jahr, 1992, wurden einige sehr einflussreiche Kandidaten gewählt. Unter den 200 ausgewählten waren globale Profile wie Angela Merkel , Tony Blair , Nicolas Sarkozy , Bill Gates , Bono , Richard Branson (Virgin), Jorma Ollila (Shell Oil) und José Manuel Barroso (Präsident der Europäischen Kommission 2004–2014). [1]

Weitere Beispiele einflussreicher Young Global Leaders [2]: Kronprinzessin Victoria von Schweden Kronprinz Haakon von Norwegen Kronprinz Fredrik von Dänemark Prinz Jaime de Bourbon de Parme , niederländische Prinzessin Reema Bint Bandar Al-Saud , Botschafterin für Saudi-Arabien in den USA Jacinda Arden , Premierminister, Neuseeland Alexander De Croo , Premierminister, Belgien Emmanuel Macron , Präsident, Frankreich Sanna Marin , Premierminister, Finnland Carlos Alvarado Quesada , Präsident, Costa Rica Faisal Alibrahim, Ministerin für Wirtschaft und Planung, Saudi-Arabien

Shauna Aminath , Ministerin für Umwelt, Klimawandel und Technologie, Malediven

Ida Auken , MP, ehemalige Umweltministerin, Dänemark (Autorin des berüchtigten Artikels „ Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Datenschutz und das Leben war noch nie besser “

Annalena Baerbock , Außenministerin, Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Deutschland

Kamissa Camara , Ministerin für digitale Wirtschaft und Planung, Mali

Ugyen Dorji , Innenministerin, Bhutan

Chrystia Freeland , Stellvertretender Premierminister und Finanzminister, Kanada

Martín Guzmán , Finanzminister, Argentinien

Muhammad Hammad Azhar , Energieminister, Pakistan

Paula Ingabire , Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie und Innovation, Ruanda

Ronald Lamola , Minister für Justiz und Justizvollzugsanstalten, Südafrika

Birgitta Ohlson , Ministerin für Angelegenheiten der Europäischen Union 2010–2014, Schweden

Mona Sahlin , Parteivorsitzender der Sozialdemokraten 2007–2011, Schweden

Stav Shaffir , Vorsitzende der Grünen, Israel

Vera Daves de Sousa , Finanzminister, Angola,

Leonardo Di Caprio , Schauspieler und Klimaaktivist

Mattias Klum , Fotograf und Umweltschützer

Jack Ma , Gründer von Alibaba

Larry Page , Gründer von Google

Ricken Patel , Gründer von Avaaz

David de Rothschild , Abenteurer und Umweltschützer

Jimmy Wal e , Gründer von Wikipedia

Jacob Wallenberg , Vorsitzender von Investor

Niklas Zennström , Gründer von Skype

Mark Zuckerberg , Gründer von Facebook

Das Ziel war von Anfang an, „eine zukunftsorientierte globale Agenda zu identifizieren und voranzutreiben, die sich auf Themen an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatem Sektor konzentriert“.

Öffentlich-private Partnerschaften sind einer der Eckpfeiler der Philosophie des Weltwirtschaftsforums. Das heißt, eine Fusion zwischen Staat und großen Unternehmen (auch Korporativismus genannt) mit dem Ziel, globale Probleme „effektiver“ zu lösen. Die Auswahl der Führungskräfte spiegelt diesen Anspruch deutlich wider.

Die Young Global Leaders-Gruppe wurde zunächst beauftragt, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu identifizieren. Dazu gehörten Frieden, Umwelt, Bildung, Technologie und Gesundheit – Bereiche, die diese aufstrebenden Führer im neuen Jahrtausend politisch, wirtschaftlich und kulturell nutzen könnten.

Partner für Global Leaders of Tomorrow im Jahr 2000 waren große globale Unternehmen wie The Coca Cola Company , Ernst & Young , Volkswagen und BP Amoco . Diese könnten zur Agenda beitragen, indem sie „eine aktive Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts des GLT-Projekts spielen. Die Partner können sich daher aktiv an der Entwicklung von GLT-Programmen beteiligen; Vertreter der Partnerunternehmen sowie deren Gäste werden zu GLT-Treffen eingeladen..“ Seit der Umwandlung der Global Leaders of Tomorrow in Young Global Leaders 2004 sind Partner wie die Bill & Melinda Gates Foundation , Google, und JPMorganChase (mit Absolventen des Programms) haben sich ebenfalls als Sponsoren beteiligt.

Die letztendliche Konsequenz sowohl öffentlich-privater Partnerschaften als auch dieser Zielbereiche ist die Schaffung eines weitgehend tyrannischen Gesellschaftsvertrags, in dem das Individuum diesen mächtigen Interessen untergeordnet wird. Auch edle Ziele, eine bessere Welt zu schaffen, wurden entführt. Besonders deutlich wird dies im Kontext der Partnerschaft zwischen dem WEF und der UN und der Umsetzung der globalen Ziele (Agenda 2030) durch die Anwendung der Technologien der Vierten Industriellen Revolution.

Damit sind die demokratischen Prinzipien und die Gewaltenteilung des 20. Jahrhunderts weitgehend ausgehöhlt und stattdessen durch eine neue globale Klasse ersetzt worden, die unsere gemeinsame Zukunft nach ihren eigenen Interessen gestaltet.

Dies hat zu einer De-facto-Privatisierung sowohl nationaler Regierungen als auch internationaler Organisationen geführt, wo Lobbyisten nicht länger in der Lobby gehalten werden, sondern in den Sitz der Macht eingezogen sind und die Politik gestalten, die sich direkt auf unser Leben auswirkt. Was dies bedeutet, ist seit der Ausrufung der Pandemie im März 2020 besonders deutlich geworden. Darüber hinaus haben führende multinationale Investment-Management-Unternehmen wie BlackRock unter der Führung von Larry Fink vom Weltwirtschaftsforum ihre Positionen ständig nach vorne verschoben.

Der deutsche Ökonom und Journalist Ernst Wolff ist der Ansicht, dass viele der in das Young Global Leader-Programm aufgenommenen nationalen Führungskräfte aufgrund ihrer Bereitschaft ausgewählt wurden, die harte Agenda der Lockdowns in den letzten Jahren ohne Fragen durchzuführen , und dass ihr bevorstehendes Scheitern (wie bewiesen durch eine wachsende Unzufriedenheit der Massen) wird als Vorwand benutzt werden, um eine neue Form der Weltregierung zu schaffen, in der die alten Nationalstaaten weitgehend obsolet werden.

Eine neue globale digitale Währung mit dem universellen Grundeinkommen (UBI) kann dann schrittweise eingeführt werden, um unser dem Untergang geweihtes Geldsystem zu ersetzen. [3] Diese Schlussfolgerung stimmt teilweise mit meiner eigenen überein.

Es wird auch von Paul Raskins Szenarien aus The Great Transition Initiative unterstützt , wie eine totalitäre „Neue Erdordnung“ errichtet wird, die langfristig durch eine globale demokratische Regierung (Erdföderation) mit einer Weltverfassung ersetzt werden soll.[4 ]

Die COVID-19-Pandemie hat das katastrophale Scheitern eines Jedes-Land-für-sich-Ansatzes für die öffentliche Gesundheit unterstrichen, und nationale Wirtschaftsinteressen statt globaler Bedürfnisse dominieren weiterhin die Diskussionen über die Klimapolitik und ebnen den Weg ins Klimachaos. Unter dem dreikammerigen Weltparlament befinden sich die vier Hauptorgane der Regierung der Erdföderation: das System des Obersten Weltgerichtshofs, die Weltexekutive, das Weltvollstreckungssystem und der Weltombudsmann.[5] Glen T. Martin, Der große Übergang erfordert die Erdverfassung

Die Vision ist, dass durch die Gründung einer Weltföderation mit einem Weltparlament, einer Weltregierung und einem Weltgericht eine friedliche und harmonische Welt im Gleichgewicht geschaffen wird. Dies sind Ideen, die seit langem im Club of Rome und in eng verbundenen New-Age-Kreisen kursieren.

Die Frage ist, wie ein solch neues globales Machtsystem dem Schicksal entgehen könnte, von denselben Interessen entführt zu werden, die unser derzeitiges korruptes und versagendes System geschaffen haben.

Dies im Hinblick auf diejenigen, die Projekte wie The Great Transition (mit Startkapital von Steven Rockefeller initiiert) unterstützen. Was passiert, ist eher eine Methode, uns zu ihrer endgültigen Lösung in Form eines globalen technokratischen Kontrollsystems zu führen.

Dass dieser Plan aufgeht, ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Das Bewusstsein breitet sich wie ein Lauffeuer aus und die Panik der Elite nimmt zu, während ihre Erzählung zusammenbricht und die Menschen immer immuner gegen die Propaganda werden. Daher all die Inquisitoren und „Faktenprüfer“, die die Erzählung sorgfältig überwachen und dabei helfen, die öffentliche Meinung in die „richtige“ Richtung zu lenken. Sie sind sicherlich vertrauenswürdig, da zum Beispiel David Roy Thomson , Vorsitzender der Thomson Reuters Corporation , ein Absolvent der Global Leaders of Tomorrow , Klasse von 1993 ist.

Es ist jetzt an der Zeit, unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und zu vermeiden, in neue Fallen zu tappen.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Teilen-Schaltflächen. Folgen Sie uns auf Instagram, @globalresearch_crg. Leiten Sie diesen Artikel an Ihre E-Mail-Listen weiter. Crosspost auf Ihrer Blog-Site, Internetforen. usw.

Danke an den investigativen Journalisten Cory Morningstar für den Clip, der diesen Blogartikel inspiriert hat. Folgen Sie ihrem Blog Wrong Kind of Green .

Anmerkungen

